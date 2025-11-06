Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Mniejsze wpływy rosyjskiego budżetu. Firmy naftowe odpowiedzialne za spadki

pap_20090522_0L8
Roje dronów i strefa śmierci. Rosjanie "polują" na ludność cywilną
Źródło: TVN24
Niemal o jedną trzecią spadły wpływy od rosyjskich firm naftowych i gazowych w porównaniu z październikiem w 2024 roku - przekazał niezależny portal Moscow Times, cytując dane resortu finansów w Moskwie. Zaostrzenie sankcji USA, które dotknęły w ostatnich tygodniach koncerny Rosnieft i Łukoil, nieuchronnie stworzy nowe problemy dla rosyjskiego budżetu informował w ubiegłych dniach Bloomberg.

Serwis zauważył, że spadek dochodów budżetu z wpłat firm petrochemicznych przyspiesza: od stycznia do maja dochody te skurczyły się o 14 proc. (w ujęciu rok do roku), w lipcu - o 18 proc., a w sierpniu - 20 proc.

Bank zablokował konta Rosjan. Dostali dwie wiadomości
Dowiedz się więcej:

Bank zablokował konta Rosjan. Dostali dwie wiadomości

Sankcje uderzają w rosyjskie wpływy

Kreml uważa, że zaostrzenie sankcji USA, które dotknęły w ostatnich tygodniach koncerny Rosnieft i Łukoil, nieuchronnie stworzy nowe problemy dla rosyjskiego budżetu - informowała pod koniec października agencja Bloomberga. Te największe rosyjskie firmy naftowe odpowiadają za połowę eksportu z kraju, czyli 2,2 mln baryłek ropy dziennie. Gdy doda się do nich dwa inne wielkie koncerny, które już wcześniej trafiły na listy sankcyjne - Surgutnieftiegaz i Gazprom Nieft - okaże się, że 70 proc. ropy eksportowanej za granicę podlega amerykańskim sankcjom.

Początkowo rząd Rosji zaplanował wpływy z ropy i gazu sięgające 10,94 bln rubli, jednak spadające ceny ropy i ruchy na rynku walutowym wymusiły korektę tych prognoz. Obecnie ministerstwo finansów przewiduje spadek dochodów z energii o prawie 22 proc. i nie przewiduje znaczącego wzrostu w ciągu najbliższych trzech lat.

Trump o prośbie Orbana. "Nie przyznaliśmy"
Dowiedz się więcej:

Trump o prośbie Orbana. "Nie przyznaliśmy"

Rosja broni się przed spadającymi wpływami

Zgodnie z projektem budżetu, skarb państwa zbierze w przyszłym roku 8,9 bln rubli z podatków od ropy naftowej i gazu. Stanowi to spadek o 20 proc. w stosunku do roku 2024. W kolejnych latach spadek będzie mniejszy: 19 proc. w 2027 r. i 13 proc. rok później.

Ponieważ deficyt budżetowy ma w tym roku wynieść 5,7 bln rubli, władze chcą podwyższyć podatek VAT do 22 proc., podnieść podatki małym przedsiębiorstwom i zaciągnąć 12 bln rubli kredytów - przekazał Moscow Times.

OGLĄDAJ: TVN24 BiS
pc

TVN24 BiS
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
RosjaRopa naftowa
Zobacz także:
Stacja PKP Międzylesie
Kolejowa spółka wstrzymuje łączenie zakładów
Z kraju
Klatka kluczowa-5397
Glapiński: jesteśmy już u progu celu inflacyjnego
Pieniądze
shutterstock_2688189263
 "Chiny wygrają wyścig o sztuczną inteligencję". Nvidia z reakcją na słowa CEO
Tech
krakow shutterstock_2565281319
Potężny spadek liczby ludności Polski. Szokująca symulacja
Z kraju
pieniadze kalkulator shutterstock_2633375769
Zmiany dla kredytobiorców. Pierwszy bank z taką ofertą
Pieniądze
gdansk shutterstock_1460207540
"Obłożenie wynosi blisko 90 procent"
Turystyka
shutterstock_2133073563
Seria awarii, kłopoty klientów. "To nie były przypadkowe ciosy"
Natalia Szostak
parking samochody shutterstock_1968638431
Wielki koncern po pożarach wzywa do serwisu. "Parkujcie na zewnątrz"
Moto
American Airlines Airbus A321 Dallas Fort Worth lotnisko - Markus Mainka AdobeStock_626810222_Editorial_Use_Only
Tysiące lotów będą znikać każdego dnia. "Zobaczycie masowy chaos"
Ze świata
hanower niemcy lotnisko - Markus Mainka shutterstock_1796171632
Zauważył go pilot jednego z lądujących samolotów. Wstrzymano ruch
Ze świata
portfel, pieniądze
Luka w podatku od nieruchomości. Kwota jest ogromna
Pieniądze
Wizualizacja Centralnego Portu Komunikacyjnego
Zmiana nazwy CPK? Minister komentuje
Z kraju
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Duże zmiany w sklepach. "Ogromny koszt"
Handel
shutterstock_2664619663
Zamykają ostatnią kopalnię węgla kamiennego. "Przedłużanie wydobycia nie miałoby już sensu"
Ze świata
Donald Trump z tablicą ceł
Przełomowa sprawa dotycząca ceł Trumpa. "To po prostu nieprawdopodobne"
Ze świata
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Miliony klientów w Polsce. "Intensywne prace nad nową nazwą"
Z kraju
shutterstock_790781866
Od stycznia opłaty za autostrady w górę
Ze świata
shein torebka zakupy - felipequeiroz shutterstock_2261215227
Rząd uruchomił procedurę zawieszenia działalności Shein
Ze świata
W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się zwolnienia pracowników federalnych
Najdłuższy shutdown w historii kraju
Ze świata
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
O tyle spadnie rata. "Bardzo dobra wiadomość"
Pieniądze
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Jest decyzja w sprawie stóp procentowych
Z kraju
Marsha Blackburn
Google ogranicza model sztucznej inteligencji. "Halucynacje AI"
Tech
flaga unii europejskiej ue shutterstock_279505526
Premier: dziś to się stało
Ze świata
shutterstock_1933279085
Milion aut do naprawy. Gigant wzywa do warsztatów
Moto
Rachunki kalkulator raty kredytów
Decyzja, która może zmienić raty kredytów
Pieniądze
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle naprawdę zarabiają Polacy
Pieniądze
działka pod cpk
Prezes KOWR: będzie zwrot działki pod CPK
Z kraju
lotnisko bruksela belgia shutterstock_2541158149
Ruch wstrzymany z powodu dronów. Wiadomo, co z lotniskiem
Aktualizacja
lotto-16.jpg
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze
Kredyt umowa podpis dokument
Apetyt kredytobiorców rośnie. Rekord na horyzoncie
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica