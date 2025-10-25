Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Ceny złota w górę, coraz bliżej 5 tysięcy dolarów za uncję

zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Rynek reaguje na cła Trumpa
Źródło: Jakub Loska/Fakty o Świecie TVN24 BiS
Notowania złota mogą przekroczyć 4900 dolarów za uncję pod koniec 2026 roku ze względu na rosnące zainteresowanie złotem jako strategicznym narzędziem dywersyfikacji portfela inwestycyjnego - ocenili w raporcie ekonomiści Goldman Sachs. Z kolei analitycy JP Morgan podtrzymali prognozę, zgodnie z którą do czwartego kwartału 2026 roku ceny złota mogą osiągnąć średnio 5055 dolarów za uncję.

Zdaniem ekonomistów notowania kruszcu będą wspierane przez utrzymujący się popyt banków centralnych, rosnące zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych oraz spodziewane cięcia stóp procentowych w USA. Od początku roku złoto zdrożało już o ponad 60 proc., osiągając historyczne rekordy także w przeliczeniu na złote.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_2637727779
Microsoft wyznacza nowy kierunek w rozwoju AI. "Istotna zmiana"
Najnowsze
shutterstock_2287560847
Długo nie wiedzieliśmy, że istnieją. Teraz decydują o naszej przyszłości
Maciej Michałek
Potrącenie pieszej na Marszałkowskiej, kierowca uciekł (zdj. ilustracyjne)
Napadli 90-letniego biznesmena, ukradli dwa miliony
TVN24

Rosnące zainteresowanie złotem

"Uważamy, że strukturalne zakupy (złota - red.) będą kontynuowane i nadal dostrzegamy ryzyko wzrostu naszej prognozy na poziomie 4900 dol. na koniec 2026 roku ze względu na rosnące zainteresowanie złotem jako strategicznym narzędziem dywersyfikacji portfela" - przekazali w raporcie eksperci amerykańskiego banku. Dodali, że wzrost notowań kontraktów na złoto będzie "wspierany przez utrzymujący się popyt banków centralnych i ponowny napływ inwestycji w związku z cięciami stóp procentowych FED (System Rezerwy Federalnej - red.)". Przypomnieli również, że cena złota od września do ostatniego poniedziałku wzrosła o 26 proc., osiągając rekordowe 4378 dol. za uncję, po czym we wtorek spadła o 6 proc. - do 4100 dol. za uncję.

Jak wskazano również wielu długoterminowych inwestorów, w tym m.in. państwowe fundusze majątkowe, banki centralne i fundusze emerytalne, planuje zwiększyć zakupy złota jako strategicznego instrumentu dywersyfikacji portfela. "Inwestorzy ci zazwyczaj działają na podstawie wielokwartalnych cykli zatwierdzania i wieloletnie horyzonty, co implikuje ryzyko wzrostu dla naszej prognozy" - dodano.

Ceny złota w górę

Analitycy JP Morgan w swojej analizie podtrzymali z kolei prognozę, zgodnie z którą do czwartego kwartału 2026 r. ceny złota mogą osiągnąć średnio 5055 dol. za uncję. bank zaznaczył, że w prognozie założono, że popyt inwestorów i banku centralnego wyniosą średnio około 566 ton kwartalnie w 2026 r. W czwartek późnym popołudniem ceny kontraktów terminowych na złoto wynosiły ok. 4150 dol. za uncję. Cena tych kontraktów po raz pierwszy przekroczyła 4 tys. dolarów za uncję 7 października br. 16 października, ceny przebiły poziom 4200 dol. Michał Stajniak, wicedyrektor działu analiz XTB przypominał w ubiegłym tygodniu, że jeszcze na początku roku notowania kruszcu pozostawały poniżej 3 tys. dolarów, a przekroczenie 4 tys. dol. wydawało się mało realne. Obecnie coraz częściej mówi się o możliwości dojścia do poziomu 5 tys. dol. za uncję. Złoto należy w tym roku do najlepiej radzących sobie aktywów inwestycyjnych, kilkukrotnie przewyższając zwroty z indeksu S&P 500. Stajniak zwrócił uwagę, że kruszec zajmuje czwarte miejsce wśród metali szlachetnych pod względem dynamiki wzrostu, ustępując jedynie platynie, srebru i palladowi. Ekspert zaznaczył, że złoto jest nazywane bezpieczną przystanią i od początku tego roku zwrot z inwestycji w ten kruszec wynosi już ponad 60 proc., natomiast w ostatnich pięciu latach — ponad 120 proc. W przeliczeniu na polską walutę kruszec ten również osiąga rekordowe poziomy, choć umocnienie złotego ogranicza skalę wzrostu. W 2025 r. cena tego metalu w złotych wzrosła o 42 proc., a w ciągu pięciu lat o niecałe 110 proc. Obecnie za uncję złota płaci się 4 tys. 232 dolary, czyli ok. 15 tys. 443 zł.

OGLĄDAJ: Zjednoczenie Koalicji Obywatelskiej
25 1155 s1 cl-0023

Zjednoczenie Koalicji Obywatelskiej
NA ŻYWO

25 1155 s1 cl-0023
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: jjs/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Adobe Stock

Złoto
