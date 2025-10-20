Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

"To najsilniejsze uderzenie w finansowanie wojennej machiny Putina"

Władimir Putin
Trump: Orban będzie bardzo dobrym gospodarzem spotkania z Putinem
Źródło: TVN24
Minister energii Miłosz Motyka stwierdził, że w Luksemburgu zapadła historyczna decyzja w sprawie odejścia Unii Europejskiej od importu gazu z Rosji. Jego zdaniem to najsilniejsze uderzenie finansowe w rosyjską machinę wojenną Władimira Putina.

Ministrowie energii państw UE uzgodnili w poniedziałek wprowadzenie całkowitego zakazu importu rosyjskiego gazu przy sprzeciwie Węgier i Słowacji.

Zgodnie z projektem rozporządzenia od 1 stycznia 2028 r. całkowicie zabronione będzie sprowadzanie do Unii rosyjskiego gazu skroplonego oraz tego transportowanego rurociągami.

"To najsilniejsze uderzenie w finansowanie wojennej machiny Putina"

Motyka, który reprezentował Polskę na posiedzeniu w Luksemburgu, powiedział dziennikarzom, że decyzja jest momentem historycznym dla UE, a także ogromnym sukcesem Polski. Minister zaznaczył, że Rosja od lat używała surowców nie do współpracy, lecz do szantażu czy wręcz do terroru energetycznego, zmniejszając dostawy albo dyktując ceny po to, żeby zagrozić bezpieczeństwu energetycznemu Unii, także Ukrainy. Motyka, pytany o to, czy do wygaszenia importu nie dojdzie jednak za późno, bo blisko sześć lat po inwazji na pełną skalę Rosji na Ukrainę, odparł, że "chcielibyśmy, aby to było szybciej, ale robimy tyle, ile jest możliwe".

- To tyle, ile jest możliwe, dzisiaj zrobiliśmy. Jest to najsilniejsze uderzenie w finansowanie wojennej machiny Putina i w jego sektor energetyczny - powiedział. I dodał: - Innego porozumienia nie bylibyśmy w stanie wynegocjować, nie bylibyśmy w stanie wypracować.

Decyzja UE w sprawie rosyjskiego gazu

W poniedziałek państwa UE zajęły stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia na temat wygaszenia dostaw rosyjskiego gazu. By zostało ono ostatecznie przyjęte i weszło w życie, kraje członkowskie muszą się porozumieć z Parlamentem Europejskim.

W projekcie rozporządzenia zapisano też, że w przypadku ropy naftowej, kraje UE nadal importujące ropę rosyjską, będą musiały przygotować plany dotyczące zróżnicowania dostaw, aby stopniowo wycofać cały pozostały import ropy z Rosji, który ma zostać wstrzymany także do końca 2027 r.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
shutterstock_1086242975
Koniec z importem rosyjskiego gazu. Dwa kraje przeciwne
Czołgi Leopard 2PL już w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Wieże w położeniu marszowym, lufami do tyłu
Czołgi nie pojadą na Orlen. Polska walczy o rurę, która może powstrzymać wroga
Maciej Michałek
Chiński satelita Yaogan 33-04 wyniesiony na orbitę. Zdjęcie z 7 września 2023 roku
"To nie był przypadek". Co "oczy Pekinu" robią przy granicy z Polską?
Tatiana Serwetnyk

Komentując sprzeciw Słowacji i Węgier, minister podkreślił, że otrzymają one konkretne wsparcie.

- Będziemy je wspierać w zakresie dostaw gazu (...), wspólnie - bo na tym polega ta europejska solidarność - pracować nad mechanizmami, które zrekompensują im te dostawy - podkreślił. Motyka zastrzegł jednocześnie, że przyjęcie rozporządzenia wprowadzającego zakaz importu rosyjskiego gazu nie jest działaniem, które "radykalnie zagrozi bezpieczeństwu energetycznemu, czy to Słowacji, czy to Węgier".

- Rozmawiamy także bilateralnie z Republiką Słowacji. Jesteśmy tutaj gotowi do wsparcia - zaznaczył.

Szef MSZ Węgier krytukuje

- Dostawy energii nie są dla Węgier kwestią polityczną, lecz fizyczną i geograficzną. Istniejąca infrastruktura po prostu nie nadaje się do importu wystarczającej ilości, jeśli dostawy rosyjskiego gazu i ropy naftowej zostaną wstrzymane - stwierdził w poniedziałek szef węgierskiej dyplomacji Peter Szijjarto, cytowany przez agencję MTI.

- To nie ma nic wspólnego z polityką. To nie ma nic wspólnego z Rosją ani wojną na Ukrainie. To jest matematyka i fizyka. Mamy konkretne potrzeby, których nie byłyby w stanie zaspokoić dostawy (realizowane dzięki) pozostałej infrastrukturze. Taka jest fizyczna rzeczywistość. Takie są fakty - argumentował minister spraw zagranicznych Węgier.

Według przywołanych przez Szijjarto szacunków proponowane przez UE regulacje sprawią, że Węgry stracą dostęp do 8,5 miliarda metrów sześciennych gazu, przy całkowitym rocznym zużyciu wynoszącym około 9 mld m sześc. - Proszę o uwzględnienie położenia geograficznego Węgier, odłożenie na bok polityki i uwzględnienie naszego położenia fizycznego i geograficznego. W przeciwnym razie utracimy bezpieczeństwo dostaw energii - zaapelował dyplomata.

Tak Węgry sprowadzają gaz

Władze w Budapeszcie podpisały długoterminowy kontrakt z rosyjskim Gazpromem na import 4,5 miliarda metrów sześciennych surowca rocznie do 2036 r. W ostatnich latach dostawy zostały uzupełnione dodatkowymi umowami. Większość importowanego przez Węgry gazu pochodzi z Rosji i jest dostarczana przez Morze Czarne rurociągiem TurkStream, a następnie, za pośrednictwem szlaku będącego przedłużeniem tej trasy przesyłowej, przez Bułgarię i Serbię.

Węgry podjęły w ostatnim czasie próby dywersyfikacji dostaw, m.in. podpisując największy w historii kraju kontrakt na zakup gazu od zachodniej firmy. Na początku października Budapeszt zawarł z francuską firmą Engie umowę na roczny zakup 400 mln metrów sześciennych gazu LNG w latach 2028-38.

- Będzie to ważny filar bezpieczeństwa energetycznego Węgier. Nasze dostawy energii są bezpieczne tylko wtedy, gdy możemy importować ją z jak największej liczby źródeł i różnymi trasami. Dywersyfikacja oznacza dodawanie nowych źródeł przy jednoczesnym zachowaniu istniejących - oświadczył wówczas Szijjarto.

Rosyjski LNG w Europie nadal kupują Belgia, Holandia, Francja, Hiszpania i Portugalia. Z kolei gazociągami gaz sprowadzają Grecja, Węgry i Słowacja.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
20 1030 litwa nawrocki-0007

TVN24 HD
NA ŻYWO

20 1030 litwa nawrocki-0007
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/PAVEL BEDNYAKOV / POOL

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
Władimir PutinRosja - UEUnia EuropejskaGaz ziemnyRopa naftowa
Zobacz także:
Ursula von der Leven
"Przestroga" dla Unii Europejskiej
Ze świata
Okulary Ray-Ban Meta
"Motor wzrostu". Akcje mocno w górę
Rynki
Andrzej Duda
Andrzej Duda zabrał głos w sprawie nowej pracy
Z kraju
telefon komórkowy, laptop, smartfon, cyberbezpieczeństwo, oszustwa, oszuści, technologia 5G i 6G
Wicepremier o globalnej awarii
Tech
shutterstock_2465789583
Windows z problemami. Gigant zabiera głos
Tech
laptop, telefon, komputer
Trzy opcje do wyboru. Klienci Empiku dostaną rekompensaty
Z kraju
smartfony shutterstock_2563893711_1
Nowe funkcje w popularnej aplikacji. Będą zmiany
Tech
shutterstock_1086242975
Koniec z importem rosyjskiego gazu. Dwa kraje przeciwne
Ze świata
shutterstock_2470127991
Globalna awaria internetu. Co wiemy do tej pory
Tech
Produkcja przemysłowa w Polsce odbiła we wrześniu 2019 roku
"Przemysł wrócił z wakacji i z marszu wykręcił fenomenalny wynik"
Z kraju
pieniadze banknoty portfel shutterstock_2158054335
Tyle przeciętnie zarabiają Polacy
Pieniądze
20250630
Wystartowała trzecia edycja "BCC For The Future"
Z kraju
shutterstock_1457455880
Tych surowców może zabraknąć. Resort pracuje nad dokumentem
Z kraju
fabryka VW poznan - Magda Wygralak shutterstock_2127624119
Gigant rozbuduje fabrykę w Polsce
Moto
Zakup mieszkania
Wstrzymują się z zakupem mieszkania. Eksperci znają przyczynę
Nieruchomości
Wołodymyr Zełenski
Domagają się dewaluacji waluty Ukrainy
Ze świata
kawa kawiarnia shutterstock_278456510
Amerykanie płacą coraz więcej za kawę. Skutek polityki Trumpa
Ze świata
pieniądze, euro
Polscy emigranci zarobkowi ślą do kraju coraz więcej pieniędzy
Najnowsze
Qantab beach, Oman
Ten kraj zyskuje popularność wśród Polaków. Zwłaszcza zimą
Turystyka
shutterstock_2499800971
"Jeśli zabraknie odwagi, pozostaniemy w roli drugoplanowej".
Z kraju
Lamborghini Volkswagen samochód auto
Auto elektryczne luksusowej marki pod znakiem zapytania
Moto
sklep, zakupy, galeria, schody, niedziela handlowa
Ten rodzaj centrów handlowych deweloperzy budują na potęgę
Nieruchomości
lotto, wyniki, wygrana, pieniądze, szóstka
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Bangladesz, Dhaka lotnisko
Potężny pożar lotniska ugaszony. Straty mogą przekroczyć miliard dolarów
Ze świata
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
Miliarder spadł z klifu. Media: podejrzenie padło na jego syna
TVN24
PiS walczy z wiatrakami. "Kto jest autorem tego projektu ustawy? Kto przygotował? Który lobbysta?"
Duńska firma wstrzymuje dużą inwestycję w Polsce. Miała zatrudnić tysiąc osób
Z kraju
Inauguracyjny pociąg Pendolino na dworcu kolejowym w Zakopanem
Pierwsze Pendolino dotarło do stolicy Tatr
Turystyka
paryz francja - s2511 shutterstock_2090668288_1
Rating kredytowy w dół. "Niepewność co do finansów publicznych pozostaje podwyższona"
Ze świata
samochody elektryczne, motoryzacja, akumulator, produkcja samochodów, elektryki
Trump podjął decyzję w sprawie dalszych ceł dla producentów aut
Moto
sklep stacja benzynowa shutterstock_2099580448
Właściciele stacji benzynowych ostrzegają: zamknięcia albo podwyżki
Prawo

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica