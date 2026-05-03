Ze świata Więcej ropy na rynku. Kraje OPEC+ zmieniają plany

Trump: droższa ropa naftowa to bardzo niska cena za bezpieczeństwo i pokój

Arabia Saudyjska, Rosja i pięć innych państw OPEC+ zwiększyło w niedzielę limity wydobycia ropy na czerwiec w ramach "współpracy na rzecz stabilności rynku naftowego".

Jak wyjaśnia Reuters, zgodnie z porozumieniem, kontyngent Arabii Saudyjskiej, czołowego producenta OPEC+, wzrośnie w czerwcu do 10,291 mln baryłek dziennie, znacznie przekraczając rzeczywistą produkcję. Królestwo zgłosiło OPEC w marcu rzeczywistą produkcję na poziomie 7,76 mln baryłek dziennie.

Dzienny limit został zwiększony o 188 tys. baryłek. Agencja podkreśliła, że wzrost produkcji pozostanie w znacznym stopniu na papierze, dopóki wojna na Bliskim Wschodzie będzie uniemożliwiać transport surowca cieśniną Ormuz.

Odejście Zjednoczonych Emiratów Arabskich

We wspólnym komunikacie siedmiu państw z OPEC+ - Arabii Saudyjskiej, Rosji, Iraku, Kuwejtu, Kazachstanu, Algierii i Omanu - nie wspomniano o odejściu z organizacji z dniem 1 maja ZEA, które krytykowały inne kraje arabskie za bierność w obliczu irańskich nalotów podczas trwającej od 28 lutego wojny Izraela i USA przeciwko Iranowi.

Po odejściu Zjednoczonych Emiratów Arabskich, OPEC+ liczy 21 członków, w tym Iran. Jednak w ostatnich latach tylko siedem państw oraz Zjednoczone Emiraty Arabskie brały udział w miesięcznych decyzjach dotyczących produkcji

Wyjście ZEA z OPEC stanowi duży sukces prezydenta USA Donalda Trumpa, który oskarżał organizację o "okradanie reszty świata" poprzez sztuczne zawyżanie cen ropy. Trump wielokrotnie łączył amerykańskie wsparcie militarne dla regionu Zatoki z cenami surowca, twierdząc, że podczas gdy USA bronią członków OPEC, ci "wykorzystują to, narzucając wysokie ceny ropy".

Skutek zamknięcia kluczowej cieśniny dla eksportu ropy

Państwa regionu Zatoki Perskiej mają poważne trudności z eksportem surowca przez cieśninę Ormuz, którą przed wojną transportowano ok. 20 proc. światowej ropy naftowej i skroplonego gazu ziemnego.

Siły USA blokują porty Iranu, co sprawia, że zamarł handel zagraniczny tego kraju odbywający się drogą morską. Równocześnie Iran skutecznie blokuje Ormuz, co z kolei spowodowało paraliż handlu ropą wydobywaną w krajach Zatoki Perskiej.

W efekcie trwającej od dwóch miesięcy blokady ceny surowca systematycznie rosną, a linie lotnicze z coraz większym niepokojem mówią o możliwych utrudnieniach w transporcie, spowodowanych cenami oraz niedoborem paliwa lotniczego.

Zakłócenia w dostawach wywindowały ceny ropy do czteroletniego maksimum przekraczającego 125 dolarów za baryłkę.

