Potężny pożar lotniska. Wszystkie loty odwołane

W akcji gaśniczej udział bierze trzydzieści sześć jednostek straży pożarnej - przekazała Talha Bin Zasim, funkcjonariusz Komórki Medialnej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej.
W mediach społecznościowych użytkownicy udostępniają liczne filmy i zdjęcia, pokazujące skalę pożaru.
"Wszystkie nasze samoloty są bezpieczne"
- Wszystkie nasze samoloty są bezpieczne. Dalsze informacje będą przekazywane w miarę rozwoju sytuacji – podała gazeta The Daily Star, powołując się na rzecznika lotniska.
Agencja Reuters nie mogła natychmiast zweryfikować doniesień. Lotnisko nie odpowiedziało natychmiast na prośbę o komentarz.
Autorka/Autor: pkarp/ams
Źródło: Reuters
Źródło zdjęcia głównego: Reuters