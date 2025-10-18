Potężny pożar lotniska. Wszystkie loty odwołane

Pożar na w części cargo lotniska im. Hazrata Shahjalala w stolicy Bangladeszu, Dhace Źródło: Reuters

W akcji gaśniczej udział bierze trzydzieści sześć jednostek straży pożarnej - przekazała Talha Bin Zasim, funkcjonariusz Komórki Medialnej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej.

Bangladesz, Dhaka lotnisko Źródło: Reuters

W mediach społecznościowych użytkownicy udostępniają liczne filmy i zdjęcia, pokazujące skalę pożaru.

🇧🇩 A massive fire broke out at the cargo terminal of Dhaka’s Hazrat Shahjalal International Airport on Saturday, forcing authorities to suspend all flight operations, according to ANI.#Bangladesh #Dhaka #HazratShahjalalAirport pic.twitter.com/CAbt66mqzX — ResistEye (@ResistEye) October 18, 2025 Rozwiń

"Wszystkie nasze samoloty są bezpieczne"

- Wszystkie nasze samoloty są bezpieczne. Dalsze informacje będą przekazywane w miarę rozwoju sytuacji – podała gazeta The Daily Star, powołując się na rzecznika lotniska.

Agencja Reuters nie mogła natychmiast zweryfikować doniesień. Lotnisko nie odpowiedziało natychmiast na prośbę o komentarz.

Autorka/Autor: pkarp/ams Źródło: Reuters Źródło zdjęcia głównego: Reuters