Orban będzie negocjował z Trumpem. "Igrają z ogniem"

Viktor Orban
Donald Trump o sankcjach na Rosję: to naprawdę ważny dzień
Źródło: TVN24, Reuters
Premier Węgier Viktor Orban zapowiedział w piątkowym wywiadzie, że podejmie starania, by przekonać prezydenta USA Donalda Trumpa do wyłączenia jego kraju spod amerykańskich sankcji wobec rosyjskich koncernów naftowych. - Mam wrażenie, że europejscy przywódcy nie zdają sobie sprawy, że igrają z ogniem - ostrzegł także węgierski premier.

W wywiadzie dla radia Kossuth Orban powiedział, że podczas zaplanowanej na następny piątek rozmowy z prezydentem Trumpem w Waszyngtonie będzie tłumaczył mu, iż Węgry, jako kraj śródlądowy, są "zdane na systemy rurociągów".

- Aby zabiegać o zwolnienie z sankcji, ważne jest zrozumienie (przez USA) trudności, jakie wiążą się z naszym położeniem geograficznym - wyjaśnił węgierski premier.

22 października ministerstwo finansów USA ogłosiło restrykcje wobec rosyjskich gigantów naftowych Rosnieft i Łukoil oraz ich spółek zależnych.

– Mam wrażenie, że europejscy przywódcy nie zdają sobie sprawy, że igrają z ogniem - ostrzegł węgierski premier.

Polityk przyznał jednak, że "sytuacja była jeszcze gorsza rok temu", ponieważ wtedy również USA znajdowały się "po stronie wojny".

"Są gotowi pod pewnymi warunkami zaakceptować pokój"

- Obecnie także Rosjanie doszli do punktu, w którym są gotowi pod pewnymi warunkami zaakceptować pokój lub zawieszenie broni. Ukraińcy wciąż toczą wojnę obronną, nie chcą pokoju – powiedział, zaznaczając, że jest to zrozumiałe, ale skrajnie niekorzystne dla Europy.

Komentując podejście Unii Europejskiej do wojny na Ukrainie ocenił, że "dziś tylko jedno wielkie mocarstwo pragnie pokoju, a są to Stany Zjednoczone". - Największą przeszkodą w pokojowych próbach prezydenta USA jest grupa państw europejskich, która nazywa siebie "koalicją chętnych" - ocenił Orban.

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ROBERT GHEMENT/EPA/PAP

