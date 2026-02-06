Bitcoin od dawna nie radził sobie tak źle

Glapiński o bitcoinach Źródło: TVN24

Bitcoin jest wart obecnie 66 tys. dolarów, czyli najmniej od października 2024 r., a cena kryptowaluty spadła o 24 proc. od początku tego roku. Jeszcze w październiku aktywo osiągnęło rekordowy poziom 122,2 tys. dolarów, od tego czasu nastąpiła gwałtowna deprecjacja.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy Bitcoin stracił 32 proc. i zmierza w kierunku wartości obserwowanych na początku 2024 i 2021 r. Inne popularne kryptowaluty - Ethereum i Solana - potaniały o ok. 37 proc. od początku tego roku.

"Kryptowalutowa stolica świata" - decyzje Trumpa

Inwestorzy od listopada 2024 r. - czyli ponownej wygranej Trumpa - chetnie inwestowali w Bitcoina. Prezydent USA otwarcie popiera kryptowaluty i składał obietnice złagodzenia przepisów dotyczących tego rynku. Po tym, jak objął urząd w Białym Domu w styczniu 2025 r. wydał dekret mający na celu uczynienia Stanów Zjednoczonych "kryptowalutową stolicą świata". Podpisał też ustawę udzielającą federalnego wsparcia cyfrowym aktywom.

Natępnie wprowadził na rynek własną markę kryptowaluty, a większość zysków trafiała do jego firm. Współpracował również z World Liberty Financial, firmą inwestycyjną zajmującą się innymi aktywami kryptograficznymi, która należy do rodziny Trumpów.

Prezydent USA zadecydował także o rozwiązaniu zespołu Departamentu Sprawiedliwości zajmującego się egzekwowaniem przepisów dotyczących kryptowalut, a Komisja Papierów Wartościowych i Giełd zrezygnowała z działań egzekucyjnych i dochodzeń związanych z rynkiem.

W listopadzie 2025 r. członkowie Komisji Sprawiedliwości amerykańskiego Senatu z ramienia Partii Demokratycznej zarzucili Trumpowi, że dzięki "prokryptowalutowej" polityce, zgromadził aktywa o wartości ponad 11 mld dolarów i uzyskał osobisty dochód w wysokości 800 mln dolarów z transakcji przeprowadzonych za pomocą cyfrowych walut.

Nominacja na szefa Fed budzi obawy

Analitycy Deutsche Banku ocenili, że ostatnie spadki na rynku kryptowaluty, to skutek nominacji Kevina Warsha przez Trumpa na stanowisko nowego prezesa Rezerwy Federalnej. Niektórzy inwestorzy obawiają się, że Warsh będzie prowadził "jastrzębią" politykę monetarną i utrzymywał stopy procentowe na wyższym poziomie. Niższe koszty pożyczek sprzyjają inwestycjom w kryptowaluty.

Według platformy CoinGecko, rynek kryptowalut stracił ponad 1 bln dolarów zaledwie w ciągu stycznia 2026 r. i 2 bln dolarów od szczytu osiągniętego w październiku. Amerykańska firma inwestycyjno-badawcza Stifel szacuje, że ceny Bitcoina mogą spaść nawet do 38 tys. dolarów. Analitycy zwrócili uwagę, że ceny kryptowalut coraz bardziej podążają za kursem dolara amerykańskiego, który systematycznie słabnie.

Opracowała Alicja Skiba/ams