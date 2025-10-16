Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Nowy prezes w potentacie. 16 tysięcy osób ma stracić pracę

shutterstock_2285047937
Rynek pracy. Najczęstsze powody zmiany pracodawcy
Źródło: TVN24
Nestlé tnie zatrudnienie. Redukcje mają objąć 16 tysięcy etatów na całym świecie – poinformował w czwartek nowy dyrektor generalny firmy Philipp Navratil. Największy producent żywności na świecie chce w ten sposób obniżyć koszty i odzyskać zaufanie inwestorów - podaje Reuters.

Zwolnienia obejmą około 5,8 proc. z 277 tys. pracowników Nestlé. Firma podniosła jednocześnie cel oszczędnościowy z 2,5 do 3 miliardów franków szwajcarskich do końca 2027 roku (ok. 3,77 mld dolarów).

W ciągu najbliższych dwóch lat zlikwidowanych zostanie 12 tys. stanowisk biurowych, a kolejne 4 tys. miejsc pracy zniknie w ramach usprawnień w produkcji i łańcuchu dostaw.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Towary z tym znakiem trafiają już do sklepów

Towary z tym znakiem trafiają już do sklepów

Z kraju
Szef giganta zwolniony, bo ukrywał "romantyczną relację" z podwładną

Szef giganta zwolniony, bo ukrywał "romantyczną relację" z podwładną

"Paliwo dla ognia zmian"

Nestlé, producent m.in. KitKata, Nespresso i przypraw Maggi, zmaga się z presją inwestorów z powodu rosnących kosztów, zadłużenia i amerykańskich ceł importowych.

Analitycy Bernsteina cytowani przez Reuters określili redukcję zatrudnienia jako "znaczące zaskoczenie" i napisali, że wyniki kwartalne "dodają paliwa do ognia zmian".

Jednocześnie w trzecim kwartale sprzedaż firmy wzrosła o 1,5 proc., znacznie powyżej oczekiwań rynku (0,3 proc.), co dało nowemu prezesowi nieco oddechu.

CEO Nestlé Philipp Navratil, który funkcję objął we wrześniu 2025 roku, podkreślił, że najwyższym priorytetem jest wzrost napędzany realnym wzrostem wolumenów sprzedaży. – Budujemy kulturę, która promuje nastawienie na wyniki, nie akceptuje utraty udziałów rynkowych i nagradza zwycięzców – zaznaczył.

Navratil na stanowisku dyrektora generalnego zastąpił Laurenta Freixe, który został zwolniony we wrześniu z powodu - jak napisał Reuters - nieujawnionej relacji z osobą bezpośrednio podległą.

Prognozy i strategiczne przeglądy

Nestlé utrzymało prognozy na 2025 rok, zakładając poprawę organicznego wzrostu sprzedaży względem 2024 roku oraz marżę operacyjną na poziomie 16 proc. lub wyższym. W średnim terminie firma oczekuje marży co najmniej 17 proc.

Największe oszczędności – około 3 miliardów franków szwajcarskich – mają zostać zrealizowane w latach 2026–2027, 700 milionów przypadnie na rok 2025.

Trwają też strategiczne przeglądy działalności w segmencie wód, napojów premium oraz suplementów diety, które notują niską marżowość.

Dyrektor finansowa Anna Manz przyznała, że firma "zbyt mocno skupiła się na rozwoju dystrybucji kosztem budowania popytu konsumenckiego". - Widzimy teraz proces korygowania tego podejścia. Konsolidujemy dystrybucję i czynimy ją bardziej efektywną, jednocześnie budując popyt ze strony konsumentów – wyjaśniła.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
Zobacz także:
Chey Tae-won
"Rozwód stulecia" miał go kosztować miliard. Jest decyzja sądu
Ze świata
Rafineria ropy naftowej w Rosji. Zakład przetwórstwa ropy naftowej w Rosji. Magazyny ropy naftowej (zbiorniki na wolnym powietrzu). shutterstock_2688922891
Braki paliw w Rosji. "Dodatkowe działania"
Ze świata
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Krótsza praca, ta sama płaca. Resort wybrał pracodawców
Z kraju
shutterstock_2513462485
Gigant wysyła maile do klientów. Chodzi o rekompensaty
Turystyka
pepco - Solarisys shutterstock_2455723395
Połowa sklepów do zamknięcia. Będą zwolnienia
Ze świata
shutterstock_1030705597
"Nie ma szans na uczciwą współpracę". To najgorszy sezon od pięciu lat
Z kraju
Donald Trump
Trump: teraz muszę sprawić, by Chiny zrobiły to samo
Ze świata
helsinki finlandia shutterstock_1510917200-1
Zajęli rosyjskie budynki. Jest decyzja sądu
Ze świata
shutterstock_2633111805
To może być nowy gracz na polskim rynku
Z kraju
Javier Milei w Białym Domu
Trump ratuje sojusznika. USA kupują walutę
Ze świata
Ulica w Londynie
Rewolucja na ulicach. To europejskie miasto ma być pierwsze
Moto
shutterstock_2311880779
Tu królują elektryki. "Nadszedł czas, by stopniowo wycofywać przywileje"
Moto
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Międzynarodowy Fundusz Walutowy alarmuje w sprawie długu
Ze świata
Ruszyło EFNI
Ruszyło EFNI. "Ludzie potrzebują podzielić się swoimi obawami"
Z kraju
Pekin, Chiny
Wielki koncern szykuje się na najgorsze. "Są absolutnym monopolistą"
Ze świata
pap_20251008_0U7
Ogromna dziura w budżecie
Z kraju
piwo fabryka butelka butelki shutterstock_1864628872_1
Gigant kończy produkcję w znanym polskim browarze. Jest oświadczenie
Z kraju
nagość
Erotyka wkrótce pojawi się w ChatGPT
Tech
microsoft - VDB Photos shutterstock_1357496909-1
Ważna informacja dla milionów osób. Koniec wsparcia
Tech
pap_20240725_156 (1)
Zygmunt Solorz odwołany. Jest decyzja
Z kraju
biuro, pracownicy, ludzie, praca
"Sygnał ostrzegawczy" na rynku pracy
Dla pracownika
Jamie Dimon
Szef giganta ostrzega. "Kiedy widzisz jednego karalucha, prawdopodobnie jest ich więcej"
Ze świata
Donald Trump
Przewoźnicy przeciwni planom Trumpa. Chodzi o latanie nad Rosją
Ze świata
Army Maj. Gen. William D. “Hank” Taylor
"Staliśmy się ostatnio naprawdę bliscy". Zaskakujące wyznanie generała
Ze świata
portfel, pieniądze
"Problem narasta". Firmy liczą straty
Dla firm
Peter Szijjarto w Moskwie
Szijjarto: sankcje wobec Rosji zniszczyły europejski model
Ze świata
polski paszport shutterstock_1588024933
Najsilniejsze paszporty świata. Nowy ranking
Najnowsze
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Najnowsze dane o wzroście cen
Z kraju
zakupy sklep wozek rachunek inflacja AdobeStock_518039031
Te produkty zdrożały najbardziej
Pieniądze
Już w czwartek poznamy zwycięzcę 16. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku
Co z niższą składką zdrowotną dla przedsiębiorców? Resort tłumaczy
Dla firm

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica