Nowy prezes w potentacie. 16 tysięcy osób ma stracić pracę

Zwolnienia obejmą około 5,8 proc. z 277 tys. pracowników Nestlé. Firma podniosła jednocześnie cel oszczędnościowy z 2,5 do 3 miliardów franków szwajcarskich do końca 2027 roku (ok. 3,77 mld dolarów).

W ciągu najbliższych dwóch lat zlikwidowanych zostanie 12 tys. stanowisk biurowych, a kolejne 4 tys. miejsc pracy zniknie w ramach usprawnień w produkcji i łańcuchu dostaw.

"Paliwo dla ognia zmian"

Nestlé, producent m.in. KitKata, Nespresso i przypraw Maggi, zmaga się z presją inwestorów z powodu rosnących kosztów, zadłużenia i amerykańskich ceł importowych.

Analitycy Bernsteina cytowani przez Reuters określili redukcję zatrudnienia jako "znaczące zaskoczenie" i napisali, że wyniki kwartalne "dodają paliwa do ognia zmian".

Jednocześnie w trzecim kwartale sprzedaż firmy wzrosła o 1,5 proc., znacznie powyżej oczekiwań rynku (0,3 proc.), co dało nowemu prezesowi nieco oddechu.

CEO Nestlé Philipp Navratil, który funkcję objął we wrześniu 2025 roku, podkreślił, że najwyższym priorytetem jest wzrost napędzany realnym wzrostem wolumenów sprzedaży. – Budujemy kulturę, która promuje nastawienie na wyniki, nie akceptuje utraty udziałów rynkowych i nagradza zwycięzców – zaznaczył.

Navratil na stanowisku dyrektora generalnego zastąpił Laurenta Freixe, który został zwolniony we wrześniu z powodu - jak napisał Reuters - nieujawnionej relacji z osobą bezpośrednio podległą.

Prognozy i strategiczne przeglądy

Nestlé utrzymało prognozy na 2025 rok, zakładając poprawę organicznego wzrostu sprzedaży względem 2024 roku oraz marżę operacyjną na poziomie 16 proc. lub wyższym. W średnim terminie firma oczekuje marży co najmniej 17 proc.

Największe oszczędności – około 3 miliardów franków szwajcarskich – mają zostać zrealizowane w latach 2026–2027, 700 milionów przypadnie na rok 2025.

Trwają też strategiczne przeglądy działalności w segmencie wód, napojów premium oraz suplementów diety, które notują niską marżowość.

Dyrektor finansowa Anna Manz przyznała, że firma "zbyt mocno skupiła się na rozwoju dystrybucji kosztem budowania popytu konsumenckiego". - Widzimy teraz proces korygowania tego podejścia. Konsolidujemy dystrybucję i czynimy ją bardziej efektywną, jednocześnie budując popyt ze strony konsumentów – wyjaśniła.

Autorka/Autor: Jan Sowa Źródło: Reuters Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock