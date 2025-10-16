Połowa sklepów do zamknięcia. Będą zwolnienia

"Borykająca się z problemami niemiecka filia sprzedawcy tekstyliów i zabawek Pepco zamknie prawie połowę swoich sklepów w Niemczech" - podało DW. 28 placówek zostanie zamkniętych "z powodu braku perspektyw ekonomicznych". Ma to nastąpić po "zakończeniu standardowych działań związanych z wyprzedażą".
Jednocześnie 36 sklepów Pepco w Niemczech nadal ma działać. Te placówki zostały ocenione jako "perspektywiczne".
Cięcie etatów
Niemiecka filia Pepco – Pepco Germany GmbH – złożyła w lipcu wniosek o ochronę przed wierzycielami w sądzie rejonowym w Berlinie-Charlottenburgu. Przyczyną decyzji były straty operacyjne i wyzwania strukturalne w sieci.
Planowane zamknięcia sklepów oraz ograniczenie zatrudnienia administracji obejmie 165 z około 500 zatrudnionych pracowników. Osoby te wkrótce mają otrzymać wypowiedzenia.
Grupa Pepco
Grupa Pepco otworzyła swoje pierwsze sklepy w Polsce w 2004 roku i od tego czasu rozszerzyła swoją działalność na Europę Środkową, Wschodnią i Zachodnią. Obecnie Grupa Pepco posiada prawie 4000 sklepów i zatrudnia ponad 31 tys. pracowników w 18 krajach europejskich, w tym w Polsce. W naszym kraju Pepco ma ponad 1,4 tys. placówek.
Pepco jest zarejestrowane w Holandii, a akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Autorka/Autor: Jan Sowa
Źródło: Deutsche Welle
Źródło zdjęcia głównego: Solarisys / Shutterstock