Połowa sklepów do zamknięcia. Będą zwolnienia

"Borykająca się z problemami niemiecka filia sprzedawcy tekstyliów i zabawek Pepco zamknie prawie połowę swoich sklepów w Niemczech" - podało DW. 28 placówek zostanie zamkniętych "z powodu braku perspektyw ekonomicznych". Ma to nastąpić po "zakończeniu standardowych działań związanych z wyprzedażą".

Jednocześnie 36 sklepów Pepco w Niemczech nadal ma działać. Te placówki zostały ocenione jako "perspektywiczne".

Cięcie etatów

Niemiecka filia Pepco – Pepco Germany GmbH – złożyła w lipcu wniosek o ochronę przed wierzycielami w sądzie rejonowym w Berlinie-Charlottenburgu. Przyczyną decyzji były straty operacyjne i wyzwania strukturalne w sieci.

Planowane zamknięcia sklepów oraz ograniczenie zatrudnienia administracji obejmie 165 z około 500 zatrudnionych pracowników. Osoby te wkrótce mają otrzymać wypowiedzenia.

Grupa Pepco

Grupa Pepco otworzyła swoje pierwsze sklepy w Polsce w 2004 roku i od tego czasu rozszerzyła swoją działalność na Europę Środkową, Wschodnią i Zachodnią. Obecnie Grupa Pepco posiada prawie 4000 sklepów i zatrudnia ponad 31 tys. pracowników w 18 krajach europejskich, w tym w Polsce. W naszym kraju Pepco ma ponad 1,4 tys. placówek.

Pepco jest zarejestrowane w Holandii, a akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

