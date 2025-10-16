Połowa sklepów do zamknięcia. Będą zwolnienia

Logo TVN24
Ze świata

Pepco ogłosiło, że do końca stycznia 2026 roku zamknie 28 z 64 sklepów w Niemczech - informuje Deutsche Welle. W lipcu niemiecka spółka złożyła wniosek o upadłość, aby uzyskać ochronę przed wierzycielami i przeprowadzić proces restrukturyzacji.

"Borykająca się z problemami niemiecka filia sprzedawcy tekstyliów i zabawek Pepco zamknie prawie połowę swoich sklepów w Niemczech" - podało DW. 28 placówek zostanie zamkniętych "z powodu braku perspektyw ekonomicznych". Ma to nastąpić po "zakończeniu standardowych działań związanych z wyprzedażą".

Jednocześnie 36 sklepów Pepco w Niemczech nadal ma działać. Te placówki zostały ocenione jako "perspektywiczne".

Cięcie etatów

Niemiecka filia Pepco – Pepco Germany GmbH – złożyła w lipcu wniosek o ochronę przed wierzycielami w sądzie rejonowym w Berlinie-Charlottenburgu. Przyczyną decyzji były straty operacyjne i wyzwania strukturalne w sieci.

Planowane zamknięcia sklepów oraz ograniczenie zatrudnienia administracji obejmie 165 z około 500 zatrudnionych pracowników. Osoby te wkrótce mają otrzymać wypowiedzenia.

Grupa Pepco

Grupa Pepco otworzyła swoje pierwsze sklepy w Polsce w 2004 roku i od tego czasu rozszerzyła swoją działalność na Europę Środkową, Wschodnią i Zachodnią. Obecnie Grupa Pepco posiada prawie 4000 sklepów i zatrudnia ponad 31 tys. pracowników w 18 krajach europejskich, w tym w Polsce. W naszym kraju Pepco ma ponad 1,4 tys. placówek.

Pepco jest zarejestrowane w Holandii, a akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: Deutsche Welle

Źródło zdjęcia głównego: Solarisys / Shutterstock

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica