Friedrich Merz o rosyjskich aktywach. "Okazanie siły"

Ursula von der Leyen o propozycji KE wykorzystania rosyjskich zamrożonych środków na pomoc finansową Ukrainie Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Merz, który przemawiał na niemiecko-ukraińskim forum gospodarczym w Berlinie, dodał, że kraje UE muszą znaleźć sposób na wspólne ponoszenie ryzyka związanego z wykorzystaniem rosyjskich aktywów. W przeciwnym razie Unia naraża się na trwałe szkody wizerunkowe.

- Tylko okazanie siły zakończy tę wojnę - podkreślił Merz.

Decyzja dotycząca zamrożonych rosyjskich aktywów

Państwa członkowskie podjęły w piątek decyzję o zamrożeniu na stałe rosyjskich aktywów zdeponowanych na terenie UE. Zgoda państw na stałe zamrożenie rosyjskich aktywów nie przesądza o tym, czy dojdzie do udzielenia Ukrainie pożyczki reparacyjnej, sfinansowanej z ich użyciem. Decyzja jest jednak postrzegana jako istotny przełom, przybliżający Wspólnotę do tego rozwiązania.

W poniedziałek na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w urzędzie kanclerskim Merz ocenił, że możliwość zawieszenia broni jest obecnie najbardziej realna od 24 lutego 2022 r., czyli początku rosyjskiej pełnowymiarowej inwazji na sąsiedni kraj.

Kanclerz podziękował delegacji amerykańskiej w Berlinie, a także prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi, "bez którego nie byłoby tak pozytywnej dynamiki w ostatnich godzinach".

- To, co Stany Zjednoczone położyły tutaj w Berlinie na stole w postaci gwarancji prawnych i materialnych, jest naprawdę znaczące - podkreślił Merz.

Dowiedz się więcej: Orban o decyzji UE: to deklaracja wojny

Efekt rozmów w Berlinie

Szef niemieckiego rządu wyjaśnił, że podczas rozmów w Berlinie skupiano się głównie na gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy, skutecznym mechanizmie egzekwowania zawieszenia broni oraz sprawach terytorialnych.

Ta ostatnia kwestia ma pozostawać największą przeszkodą, utrudniającą wypracowanie przez Amerykanów, Europejczyków i Ukraińców wspólnego stanowiska negocjacyjnego. Z doniesień medialnych wynika, że delegacja z USA niezmiennie naciska na Ukrainę, by ta wycofała się z całego terytorium Donbasu, porzucając umocnione pozycje. Do tej pory ten warunek był dla Kijowa nie do przyjęcia.

Strona ukraińska ma nadzieję na osiągnięcie porozumienia do końca poniedziałku. Wieczorem tego dnia w urzędzie kanclerskim dojdzie do spotkania Zełenskiego z Merzem oraz politykami europejskimi wysokiego szczebla, w tym premierem Donaldem Tuskiem.

OGLĄDAJ: TVN24 HD