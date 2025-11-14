Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Nie tylko Węgry. Słowacy o wyjątku

shutterstock_521814229
Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown
Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025
Wyłączenie Węgier z amerykańskich sankcji na zakup rosyjskiej ropy dotyczy także Słowacji - przekazała słowacka ministra gospodarki Denisa Sakova. Krajowa rafineria Slovnaft należy do węgierskiego koncernu naftowego.

Właścicielem rafinerii Slovnaftu w Bratysławie jest węgierskie przedsiębiorstwo MOL. Przerabiany w niej jest surowiec pochodzący w większości z Rosji.

Sakova stwierdziła, że całość zakupów ropy przeprowadza węgierska spółka i jeżeli ona została wyłączona z amerykańskich sankcji, to obowiązuje to również zakupy dla Slovnaftu. Wyłączenie z restrykcji nałożonych przez USA na rosyjskie firmy naftowe uzyskał w minionym tygodniu premier Węgier Viktor Orban podczas spotkania z prezydentem Donaldem Trampem.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
Trump zmienia zdanie w sprawie kawy i bananów
36 min
pc
"Prezydent pokoju wkręci Amerykę w działania wojenne"?
TVN24
Donald Trump
BBC przeprasza Trumpa
TVN24

Umowa Slovnaftu z Chorwacją

Bratysławska rafineria przerabia - obok rosyjskiej ropy dostarczanej przez rurociąg Przyjaźń - około jednej trzeciej surowca płynącego rurociągiem Adria z Chorwacji. Umowę z Zagrzebiem w tej sprawie zawarto w lutym. Sakova powiedziała, że Slovnaft krytykuje chorwackiego dostawcę za wysokie opłaty tranzytowe oraz za podpisywanie jedynie umów na krótkoterminowe dostawy. Zwrócono także uwagę na spóźnioną niedawno dostawę 58 tys. ton ropy Arab Light. Slovnaft w 2024 roku przerobił 4,8 mln ton ropy, z czego 662 tys. ton nie pochodziło z Rosji.

OGLĄDAJ: TVn24 HD
pc

TVn24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Renata Sedmakova/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
USASłowacjaWęgryRosjaRopa naftowa
Zobacz także:
Bazylea, Szwajcaria
Dogadali się z USA. "Duża część produkcji zostanie przeniesiona"
Ze świata
Notting Hill w Londynie
"Największa zmiana w najmie od ponad 30 lat"
Ze świata
Donald Trump
Trump zmienia zdanie w sprawie kawy i bananów
Ze świata
Doug McMillon
Odchodzi prezes największego detalisty świata
Ze świata
W 500 urzędach zapłacimy kartą płatniczą
Ważny komunikat największego banku w Polsce. "Chwilowe utrudnienia"
Z kraju
pap_20251008_0U7
Domański: to nowy sposób myślenia o inwestycjach
Z kraju
dziecko uczen szkola shutterstock_2425960105
Ostatnie dni na środki dla rodziców. ZUS przypomina o ważnym terminie
Pieniądze
shutterstock_2432713163
Nielegalny import sprzętu. Straty mogą być ogromne
Tech
Marcin Horała
Horała tłumaczy się ze spotkań z Dawtoną
Z kraju
Teren budowy szybu Retków KGHM
Nowa inwestycja polskiego giganta. Zapowiedź premiera
Z kraju
samochody autostrada korek shutterstock_1576003183
Rejestracja auta z własnej kanapy. Nowa cyfrowa usługa dla kierowców
Moto
Google
Google odrzuca żądania Brukseli. Nie chce pozbywać się dochodowego biznesu
Tech
Ceny ropy naftowej najwyższe od października
Ceny ropy w górę. Rynki reagują na atak dronów
Rynki
36-latek bezpodstawnie dzwonił na numer alarmowy (zdjęcie ilustracyjne)
O to ludzie najczęściej pytają ChatGPT
Tech
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Tak rosną ceny w Polsce. "Dezinflacja trwa"
Z kraju
apple
Dzianinowa torebka na smartfon za 850 zł? To nowy produkt Apple'a
Tech
1 na 1
Minister finansów o ochronie zdrowia: tych pieniędzy wciąż nie jest tyle, ile potrzeba
"JEDEN NA JEDEN"
Giełda, NYSE, Wall Street, cła Trumpa
"Panuje duża niepewność". Spadki największe od ponad miesiąca
Rynki
shutterstock_2250571743
Jest szóstka w Lotto Plus
Z kraju
Grenlandia
Surowe przepisy dla cudzoziemców. Sprzeciw wobec Trumpa?
Ze świata
shutterstock_2099898409
Wielkie odkrycie w Afryce. Złoże warte miliardy dolarów
Ze świata
Należąca do PKN Orlen rafineria w Płocku
Zmiany w Orlenie. Skarb Państwa wybrał kandydatów
Z kraju
shutterstock_2153601127
Rewolucja kwantowa puka do drzwi. To może zmienić wszystko
Tech
zupa, zupka błyskawiczna
Możliwa obecność metali. Wycofano popularne zupki
Handel
Paczka Aliexpress
Shein i Temu będą objęte cłami. I to wcześniej niż zapowiadano
Handel
Donald Trump
Bolesne koszty shutdownu. PKB spadnie
Ze świata
shutterstock_2256764139
Inwestuj w kilt. Szkocja planuje obligacje
Ze świata
shutterstock_2252032171
Zarzuty o dyskryminowanie wydawców. Google pod lupą Brukseli
Ze świata
Cała Polska czyta dzieciom od 25 lat? Rodzice coraz bardziej zajęci, szukają podwykonawców
Ceny książek pod nadzorem. Ministerstwo chce nowych regulacji
Z kraju
wróżka czary magia
Wróżka i mistrzyni feng shui. Matka z córką wyłudziły miliony
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica