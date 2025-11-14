Nie tylko Węgry. Słowacy o wyjątku

Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Właścicielem rafinerii Slovnaftu w Bratysławie jest węgierskie przedsiębiorstwo MOL. Przerabiany w niej jest surowiec pochodzący w większości z Rosji.

Sakova stwierdziła, że całość zakupów ropy przeprowadza węgierska spółka i jeżeli ona została wyłączona z amerykańskich sankcji, to obowiązuje to również zakupy dla Slovnaftu. Wyłączenie z restrykcji nałożonych przez USA na rosyjskie firmy naftowe uzyskał w minionym tygodniu premier Węgier Viktor Orban podczas spotkania z prezydentem Donaldem Trampem.

Umowa Slovnaftu z Chorwacją

Bratysławska rafineria przerabia - obok rosyjskiej ropy dostarczanej przez rurociąg Przyjaźń - około jednej trzeciej surowca płynącego rurociągiem Adria z Chorwacji. Umowę z Zagrzebiem w tej sprawie zawarto w lutym. Sakova powiedziała, że Slovnaft krytykuje chorwackiego dostawcę za wysokie opłaty tranzytowe oraz za podpisywanie jedynie umów na krótkoterminowe dostawy. Zwrócono także uwagę na spóźnioną niedawno dostawę 58 tys. ton ropy Arab Light. Slovnaft w 2024 roku przerobił 4,8 mln ton ropy, z czego 662 tys. ton nie pochodziło z Rosji.

