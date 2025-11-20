Logo TVN24
Ze świata

Chcą dostępu do irańskiego uranu. Jest rezolucja

Aparatura w irańskiej fabryce wzbogacania uranu w Natanz. Zdjęcie z kwietnia 2021 roku
Iran nadal prowadzi prace w zakładzie wzbogacania uranu Fordo. Zdjęcia z 29 czerwca
Źródło: CNN
W czwartek, podczas kwartalnego posiedzenia, Rada Gubernatorów Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA) przyjęła rezolucję wzywającą Iran do złożenia wyjaśnień dotyczących zapasów wzbogaconego uranu. Organizacja chce także zapewnienia pełnego dostępu do wszystkich obiektów nuklearnych.

O decyzji Rady Gubernatorów poinformowali, po spotkaniu za zamkniętymi drzwiami, dyplomaci, którzy pragnęli zachować anonimowość - relacjonuje Reuters.

Rezolucja ma skłonić Teheran do odnowienia mandatu, na mocy którego inspektorzy MAEA mogą nadzorować irański program nuklearny. Pięć miesięcy wcześniej, po zbombardowaniu w czerwcu przez USA i Izrael irańskich obiektów nuklearnych Iran zawiesił wszelką współpracę z MAEA.

Jak podaje AFP, projekt rezolucji został przedstawiony Radzie przez Francję, Wielką Brytanię i Niemcy (czyli tzw. grupę E3), a zawiera ona wezwanie do udostępnienia "w sposób niezwłoczny i całkowity" informacji dotyczących rezerw uranu i obiektów atomowych.

Iran krytykuje rezolucję

Wkrótce po upublicznieniu rezolucji Reza Najafi, ambasador Iranu przy ONZ, MAEA i innych instytucjach międzynarodowych z siedzibą w Wiedniu, odrzucił żądania Agencji, uznając je za "upolitycznione i niekonstruktywne" oraz mające "negatywny wpływ" na obecną współpracę Teheranu z tą organizacją - podają irańskie media państwowe.

W rozmowie z AFP Najafi powiedział: - Ta rezolucja nie doda nic nowego do obecnej sytuacji, nie będzie użyteczna, będzie kontrproduktywna.

12 listopada MAEA ogłosiła w raporcie dla państw członkowskich, że Iran nie wpuszcza inspektorów do obiektów nuklearnych, a w związku z tym weryfikacja jego zapasów wzbogaconego uranu bardzo się opóźnia. Zgodnie z ostatnim raportem MAEA z września, Iran posiada zapas 440,9 kg uranu wzbogaconego do 60 proc., co, po wzbogaceniu do 90 proc., pozwoliłoby na zbudowanie 8-10 bomb atomowych.

Rosja chętna do współpracy

W środę "Financial Times" podał, że Rosja wyraża gotowość do współpracy z Iranem w kwestii przekazania wiedzy o broni jądrowej. Zastrzegł jednak, że "pełna skala współpracy (między tymi państwami) i transferu zaawansowanych technologii podwójnego zastosowania pozostaje nieznana".

Po czerwcowej wojnie z Izraelem, mimo zawieszenia współpracy z MAEA Iran zezwolił Agencji na inspekcje w nieuszkodzonych obiektach dzięki porozumieniu dyrektora generalnego Rafaela Grossiego z szefem dyplomacji irańskiej Abbasem Aragczim, zawartemu na początku września w Kairze. Kiedy jednak ONZ przywróciła sankcje wobec Teheranu, Iran wstrzymał realizację tych uzgodnień.

Strona irańska jest zobowiązana do współpracy z MAEA na mocy Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej z 1968 roku. Teheran zaprzecza, by zabiegał o wejście w posiadanie broni jądrowej i zapewnia, że irański program nuklearny ma pokojowy charakter.

Autorka/Autor: BC/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Alfred Yaghobzadeh/SalamPix/ABACAPRESS.COM

IranuranBroń atomowa
