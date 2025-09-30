Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Nie wiedział, że jest milionerem. Fortunę odkrył przypadkiem

Lotto
Wygrał na loterii ponad milion złotych. Stracił wszystko w wyniku oszustwa i kradzieży
Źródło: Marzanna Zielińska/Fakty TVN
Po półrocznych poszukiwaniach znalazł się zwycięzca w niemieckim lotto. A chodzi o niebagatelną kwotę 15,3 miliona euro. Mieszkaniec Hesji odkrył czekającą na niego fortunę przypadkiem - opisał portal Deutsche Welle.

Lotto Hessen GmbH z Wiesbaden rozwieszała plakaty, apelowała w mediach i przypominała graczom, by sprawdzali stare kupony. Wszystko po to, by znaleźć anonimowego multimilionera, który wygrał w marcowym losowaniu.

Zwycięzca miał czas do 2028 roku, by zgłosić się po pieniądze – inaczej fortuna przepadłaby.

"Pomyślałem: jak można być aż tak głupim"

Ojciec rodziny z rejonu Rhein-Main w Hesji zupełnie zapomniał o tym, że wziął udział w loterii. Nie mówiąc już o tym, że w ogóle nie przypuszczał, że to właśnie on jest poszukiwanym szczęśliwcem.

- O poszukiwaniach zwycięzcy słyszałem nawet w radiu i pomyślałem sobie wtedy: jak można być aż tak głupim, żeby nie odebrać wygranej. Nigdy bym nie przypuszczał, że to ja byłem tym szczęśliwcem - przyznał cytowany przez DW nowy milioner.

15 milionów w kieszeni

Zakład odnalazł się przypadkiem – w przejściowej kurtce, odłożonej do szafy na lato. Kiedy właściciel wreszcie zajrzał do kieszeni - odkrył fortunę.

Pytany o plany, mężczyzna powiedział o nowej kanapie do salonu. Dodał, że wraz z żoną chce przede wszystkim zabezpieczyć przyszłość swoich dzieci.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa/kris

Źródło: Deutsche Welle

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
lottoLoteriaNiemcy
Zobacz także:
Szczątki drona znalezione w miejscowości Wohyń
"Przyspieszenie procedur" w sprawie systemów antydronowych
Z kraju
Donald Tusk, Karol Nawrocki
Apel do premiera i prezydenta. "To polska racja stanu!"
Z kraju
rada_ministrow
Podatek mocno w górę. Jest decyzja rządu
Pieniądze
Lotnisko we Frankfurcie
Piloci za strajkiem. Trzeba przygotować się na utrudnienia
Ze świata
shutterstock_2353670433
"Wydaję 5-6 tysięcy miesięcznie, licząc, że jadę do domu rodzinnego dwa razy"
Pieniądze
Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Premier o podwyżce podatku: wiem, ile sił się zjednoczy przeciwko temu pomysłowi
Pieniądze
osaka japonia piwo asahi - Hsin Yen Huang shutterstock_2682441083
Cyberatak na wielki browar. Skutki mogą być poważne
Ze świata
Pieniądze
Projekt budżetu wpłynął do Sejmu
Pieniądze
electronics art - Pauras shutterstock_1596558850
Legendarna marka na sprzedaż. Druga największa transakcja w historii
Tech
Donald Trump
Sąd wstrzymuje decyzję Trumpa. "Niepokojący brak poszanowania"
Ze świata
Mężczyzna padł ofiarą oszustów, przekazał im 95 tysięcy złotych
Nowe dane GUS. "Argumentów za luzowaniem przybywa"
Pieniądze
Kabul, Afganistan
Władze wyłączyły internet i telefonię komórkową
Ze świata
JANAF
"Węgry dogadały się z Rosją na tańszą ropę i gaz"
Ze świata
Donald Trump
Ugoda z Trumpem. Gigant zapłaci ponad 24 miliony dolarów
Ze świata
Kobieta w szpitalu
Od dziś zmiany w dostępie do opieki zdrowotnej dla Ukraińców
Prawo
Honningsvag norwegia shutterstock_2666269965
"Kryptowalutowy baron" wchodzi na rynek. Na północy kraju zaczyna brakować prądu
Ze świata
indonezja kopalnia shutterstock_2332160537
"Białe złoto" w Niemczech. Odkryli jedno z największych złóż na świecie
Ze świata
Robert Fico (z lewej) i Viktor Orban
"Dwa kraje europejskie poniekąd finansują wojnę"
Ze świata
shutterstock_1669262509
Uruchomiono nowe złoże na Morzu Norweskim
Z kraju
Donald Trump
Trump nie odpuszcza. Chce rozwiązać "niekończący się problem"
Ze świata
samolot play - Pavel1964 shutterstock_2414861785
Linia lotnicza zawiesza działalność
Ze świata
CPK
Niemcy o CPK: jeśli rząd będzie się tego trzymał, polskie firmy mogą zostać pominięte
Maciej Wacławik
shutterstock_2336739449
Platforma Muska kontra Indie. Reakcja na wyrok sądu
Tech
Accenture chce zatrudnić w Katowicach nawet 500 osób
W trzy miesiące zwolnili ponad 11 tysięcy osób
Tech
GettyImages-2173579488
"Krok w stronę zgodności z prawem". Facebook i Instagram bez reklam
Tech
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Zwrot w Niemczech. "Nie możemy ryzykować"
Moto
shutterstock_683702920
Gigant zlikwiduje tysiące miejsc pracy
Ze świata
Zaanse Schans
"Wchodzą do ich domów, sikają do ogrodów". Władze mają dość
Turystyka
opec shutterstock_1704492601
Rynki obawiają się tej decyzji
Rynki
aarhus dania mcdonalds - Stoycho Stoychev shutterstock_2665687901
Zmieniają logo w obawie przed kibicami. "Bezprecedensowa decyzja"
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica