Ze świata

Litwa zarzuca Białorusi "wymuszenia i szantaż"

granica litwa bialorus - Motalb shutterstock_2190979969
Tusk: otwieramy przejścia graniczne z Białorusią
Źródło: TVN24
Choć Litwa otworzyła granicę z Białorusią, tysiące litewskich ciężarówek z towarami nadal są blokowane – twierdzi litewskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, zarzucając Mińskowi "szantaż" przy użyciu towarów wartych miliony euro.

Litwa zamknęła granicę z Białorusią pod koniec października z powodu nasilających się incydentów z wykorzystaniem balonów meteorologicznych i przemytniczych, wlatujących w litewską przestrzeń powietrzną znad Białorusi i zakłócających ruch na lotnisku w Wilnie.

W środę granicę ponownie otwarto, uznając, że sytuacja w sferze bezpieczeństwa nie uzasadnia już takiego rozwiązania. Na granicy utknęły jednak po stronie białoruskiej tysiące litewskich ciężarówek.

Balony zakłóciły działanie lotniska
Balony zakłóciły działanie lotniska

TVN24

Ciężarówki "jako zakładnicy"

W czwartek, po otwarciu przez Wilno dwóch przejść granicznych, litewskie MSZ oświadczyło, że wiele ciężarówek "nadal jest przetrzymywanych jako zakładnicy" i zarzuciło Białorusi "wymuszenia i szantaż".

Wiceprzewodniczący litewskiego towarzystwa transportu drogowego Linava Oleg Tarasov powiedział agencji AFP, że na Białorusi są zablokowane po otwarciu granicy towary o wartości około 60 mln euro. W piątek oznajmił, że "liczba (przetrzymywanych ciężarówek) się nie zmieniła". - Chodzi o 4,5 tysiąca ciężarówek. Tych, które utknęły na granicy, i tych, które są dopiero w drodze na nią – powiedział.

Rzecznik dyplomacji białoruskiej powiedział w czwartek, że decyzja Litwy o otwarciu przejść granicznych została podjęta "z naruszeniem ustalonych procedur" – podała agencja AFP.

Autorka/Autor: jjs/dap

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Motalb / Shutterstock

LitwaBiałoruś
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica