Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Lawina podróbek. "Wierzchołek góry lodowej"

shutterstock_2554919943
Labubu i Lafufu. Kontrabanda za niemal trzy miliony złotych
Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa
Lalki Labubu stanowią ponad 90 procent podrabianych zabawek zatrzymanych na granicy Wielkiej Brytanii - informuje BBC.

Labubu to postać potwora stworzona przez urodzonego w Hongkongu artystę Kasinga Lunga. Jej popularność wzrosła za sprawą współpracy z chińską firmą Pop Mart.

Jak pisze BBC, chociaż Labubu są głównie promowane jako kolekcjonerskie przedmioty dla dorosłych i akcesoria modowe, a na niektórych pudełkach widnieje nawet informacja, że są odpowiednie tylko dla osób powyżej 15. roku życia, to cieszą się dużą popularnością wśród dzieci.

Jednocześnie ceny oryginalnych Labubu mogą osiągać setki funtów (czyli nawet kilka tysięcy złotych) na platformach handlowych. Popyt stał się tak duży, że w maju Pop Mart wstrzymał handel we wszystkich swoich 16 sklepach w Wielkiej Brytanii po doniesieniach o bójkach klientów o te przedmioty. Zabawki są obecnie sprzedawane za pośrednictwem internetowego systemu loteryjnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Część maskotek była podrobiona, część oryginalna
Bus wypełniony Labubu i Lafufu zatrzymany na granicy
TVN24
shutterstock_2629400105
Potężne wzrosty, miliardowe wpływy
Labubu
Skok na Labubu. Grupa zamaskowanych przestępców ukradła dziesiątki kartonów z zabawkami
TVN24

Podróbki Labubu. "Wierzchołek góry lodowej"

Wysokie ceny zachęciły oszustów. W 2025 roku spośród 259 tys. zabawek zatrzymanych przez brytyjski Urząd Własności Intelektualnej (IPO), około 236 tys. stanowiły podrobione Labubu.

- Te produkty ominęły wszystkie kontrole bezpieczeństwa wymagane przez prawo - powiedziała, cytowana przez BBC, Helen Burnham, zastępczyni dyrektora ds. egzekwowania prawa w IPO. - Bezpieczeństwo dzieci musi być najważniejsze, dlatego apelujemy do rodziców: proszę, nie pozwólcie, aby wasze dziecko było testerem - dodała Burnham.

Ta zabawka podbija świat. Ponad trzykrotny wzrost zysków
Dowiedz się więcej:

Ta zabawka podbija świat. Ponad trzykrotny wzrost zysków

IPO zwróciło uwagę, że zdaniem ekspertów trend dotyczący Labubu to "tylko wierzchołek góry lodowej".

Ostrzegło, że przestępcy zajmujący się fałszowaniem produktów celują w szeroką gamę popularnych zabawek i ważne jest, aby zachować czujność i być świadomym tego, co się kupuje.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /dap

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: petanicupu / Shutterstock.com

Udostępnij:
Zobacz także:
Donald Tusk
Tusk: "podatek Morawieckiego" trafił do kosza
Pieniądze
Gdańsk, 23.09.2025, TRAKO 2025
"Nie ma zgody na te wagony". PKP nie chce ich, producent tłumaczy, że to druga klasa
Z kraju
Haker Pegasus
Używają wizerunków znanych i lubianych. "Ofiarą może być każdy"
Tech
kawiarnia woda shutterstock_1159226149
Pół litra wody za darmo. "Nie poprę tego typu rozwiązania"
Pieniądze
PZU
Połączenie PZU i Pekao. Ministerstwo chce "doprecyzować kwestie techniczne"
Rynki
shutterstock_2197733897 Widok z góry na pracownika rafinerii ropy naftowej idącego obok rur gazowych i sprawdzającego produkcję.
"Duży sukces" Polski. N-butany pogrążą Rosję?
Ze świata
range rower parking port Southampton - balipadma shutterstock_1521249581
Atak na znanego producenta aut. Tysiące miejsc pracy zagrożone
Poniemiecka łyżka znaleziona w ogrodzie domu w Witnicy
Łyżki z niebezpiecznymi aminami. Jest ostrzeżenie
Z kraju
dziecko smartfon telefon shutterstock_2532406609
Australia inspiruje inne kraje. Zakaz mediów społecznościowych już wkrótce
Tech
Karol Nawrocki
Szef kancelarii o decyzji prezydenta. "Tego się będzie trzymał"
Pieniądze
pieniadze portfel pln emerytura shutterstock_2317737113
Jak przygotować portfel na kryzys
Natalia Szostak
Recep Tayyip Erdogan
Turcja podpisuje kontrakt z USA. Nowych umów z Rosją brak
Ze świata
Policja w Kanadzie o najdziwniejszych zgłoszeniach na 911
Przeglądał konta bankowe premierów. Został aresztowany
Ze świata
shutterstock_1086036014
Pół litra wody za darmo. Nowa propozycja w Sejmie
Z kraju
shutterstock_2509644929
Nowy prezes polskiego giganta. Jest decyzja
Z kraju
Prezydent RP Karol Nawrocki
Co zrobi prezydent? "Ustawę poparli jego koledzy z PiS"
Z kraju
ludzie przejscie dla pieszych shutterstock_1420275392
Ogromne kontrowersje w sprawie pensji. "Coś tutaj nie gra"
Joanna Rubin-Sobolewska
shutterstock_2376208007
Plaga oszustw z wykorzystaniem wizerunku znanych osób. Urząd zabiera głos
Tech
TikTok
Śledztwo w sprawie TikToka. Władze o "szkodliwym wpływie"
Tech
moskwa rosja shutterstock_2630220953_1
Rosja potrzebuje pieniędzy. Padła propozycja
Ze świata
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Użyli AI. Odzyskali pół miliarda
Tech
praca biuro laptop komputer shutterstock_425351380
Bruksela skontroluje ciasteczka
Prawo
shutterstock_2629177967
Stawka podatku ostro w górę. Oto plan ministerstwa
Pieniądze
smartfon w ręce kobiety
Nowa kampania. "Oszuści zachęcają"
Pieniądze
Bolzano
Włoskie miasto wprowadza nowy podatek. Dotknie turystów
Turystyka
chiny pekin
Chiny rezygnują z przywilejów. Efekt nacisków USA
Ze świata
kawa ziarna kawy shutterstock_1398710591
Deszcze w Brazylii uderzyły w ceny kawy
Ze świata
Donald Trump
Tak wzbogacił się Trump i jego rodzina. Prawie dwukrotny wzrost
Ze świata
Zbliża się kolejna zmiana czasu
Zmiana czasu na zimowy. Kiedy przestawiamy zegarki?
Prawo
Pociąg z RegioJet
Nowy przewoźnik kolejowy w Polsce. "Będzie ciężko ich wypchnąć"
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica