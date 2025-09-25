Lawina podróbek. "Wierzchołek góry lodowej"

Labubu i Lafufu. Kontrabanda za niemal trzy miliony złotych Źródło: Krajowa Administracja Skarbowa

Labubu to postać potwora stworzona przez urodzonego w Hongkongu artystę Kasinga Lunga. Jej popularność wzrosła za sprawą współpracy z chińską firmą Pop Mart.

Jak pisze BBC, chociaż Labubu są głównie promowane jako kolekcjonerskie przedmioty dla dorosłych i akcesoria modowe, a na niektórych pudełkach widnieje nawet informacja, że są odpowiednie tylko dla osób powyżej 15. roku życia, to cieszą się dużą popularnością wśród dzieci.

Jednocześnie ceny oryginalnych Labubu mogą osiągać setki funtów (czyli nawet kilka tysięcy złotych) na platformach handlowych. Popyt stał się tak duży, że w maju Pop Mart wstrzymał handel we wszystkich swoich 16 sklepach w Wielkiej Brytanii po doniesieniach o bójkach klientów o te przedmioty. Zabawki są obecnie sprzedawane za pośrednictwem internetowego systemu loteryjnego.

Podróbki Labubu. "Wierzchołek góry lodowej"

Wysokie ceny zachęciły oszustów. W 2025 roku spośród 259 tys. zabawek zatrzymanych przez brytyjski Urząd Własności Intelektualnej (IPO), około 236 tys. stanowiły podrobione Labubu.

- Te produkty ominęły wszystkie kontrole bezpieczeństwa wymagane przez prawo - powiedziała, cytowana przez BBC, Helen Burnham, zastępczyni dyrektora ds. egzekwowania prawa w IPO. - Bezpieczeństwo dzieci musi być najważniejsze, dlatego apelujemy do rodziców: proszę, nie pozwólcie, aby wasze dziecko było testerem - dodała Burnham.

IPO zwróciło uwagę, że zdaniem ekspertów trend dotyczący Labubu to "tylko wierzchołek góry lodowej".

Ostrzegło, że przestępcy zajmujący się fałszowaniem produktów celują w szeroką gamę popularnych zabawek i ważne jest, aby zachować czujność i być świadomym tego, co się kupuje.

