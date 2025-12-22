Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Wstydliwy import. "To naprawdę rozdziera serce"

shutterstock_2594580957
Korea Południowa. Prezydent wraca do Niebieskiego Domu
Źródło: Reuters
Korea Południowa importuje kimchi - swój przysmak narodowy - z Chin. Z drugiej strony eksport potrawy systematycznie spada. Koreańscy restauratorzy i sklepikarze sięgają po chińskie produkty, ponieważ są tańsze - podaje "Guardian".

W ciągu pierwszych dziesięciu miesięcy tego roku Korea Południowa importowała kimchi o wartości 159 mln dolarów - niemal wyłącznie z Chin - a z kolei krajowy eksport przysmaku wyniósł łącznie 137 mln dolarów.

Kimchi to potrawa ze sfermentowanych warzyw, głównie kapusty, która jest podstawą kultury kulinarnej na Półwyspie Koreańskim. Tradycyjnie od stuleci była przyrządzana w trakcie kimjang, corocznego zimowego rytuału, uznanego przez UNESCO za niematerialne dziedzictwo kulturowe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Prezydent Korei Południowej Li Dze Mjung
Prezydent chce pomóc rodakom, którym wypadają włosy
Maciej Wacławik
Korea Południowa, egzamin Suneung 2025
Jeden z najtrudniejszy egzaminów świata w tym roku okazał się zbyt trudny
TVN24
shutterstock_2593216809
Wyciek danych z czołowego sklepu internetowego w kraju
Handel

Presja na koreańskich producentach

Obecnie coraz rzadziej spożywa się kimchi w domach na rzecz restauracji, gdzie dodawane jest do głównych dań jako darmowa przystawka. W miarę jak spada popyt na spożycie w gospodarstwach domowych, to rośnie zapotrzebowanie na masową produkcję. Producenci przysmaku stali się wobec tego coraz bardziej zależni od restauracji i dużych odbiorców. Ich metody są często pracochłonne, więc mają trudności z konkurowaniem z produkcją przemysłową w Chinach.

Rynek sprawia, że decydującym czynnikiem jest cena, a nie pochodzenie lub metoda produkcji.

Jeon Eun-hee, który od 29 lat prowadzi fabrykę kimchi w Hwaseong - 47 km od Seulu - osiem lat temu porzucił plany budowy drugiego zakładu w związku z rosnącą popularnością chińskich produktów importowanych. Rozważa zamknięcie działalności, jeśli sprzedaż będzie nadal spadać.

- Czy naprawdę powinniśmy używać importowanego kimchi, skoro to jedzenie, w którym jest dusza narodu? To naprawdę rozdziera serce - podkreśla.

Presję dodatkowo potęguje kryzys klimatyczny, który zakłóca uprawę kapusty, w szczególności latem w tradycyjnych obszarach rolnych na wyżynach. Hurtowe ceny warzywa w Korei Południowej w szczycie sezonu co roku odnotowują znaczny - czasami dwukrotny - wzrost, jak relacjonuje dziennik.

Kimchi to narodowy przysmak w Korei Południowej
Kimchi to narodowy przysmak w Korei Południowej
Źródło: Shutterstock

Petycja na rzecz kimchi

Kimchi z Chin sprzedaje się restauracjom za ok. 1700 wonów (1,15 dolara) za kilogram, podczas gdy koreańskie wersje kosztują średnio ok. 3600 wonów (2,45 dolara). Koreańskie Stowarzyszenie Kimchi usiłuje wspomagać branżę, lecz ma ograniczone środki - wyjaśnia "Guardian".

W ramach tych działań wprowadzono program bonów oferujący wybranym restauracjom 1280 wonów (87 centów) za kilogram za powrót do serwowania dania wyprodukowanego lokalnie, nie Chinach. Grupa złożyła też petycję do rządu o objęcie kimchi z góry ustalonymi stawkami celnymi, co zwiększyłoby kontrolę deklarowanych cen importowych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/kris

Źródło: "Guardian"

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Korea PołudniowaChinyHandel
Zobacz także:
Kristi Noem
Dają trzy tysiące dolarów i bilet lotniczy. Za "samodzielną deportację"
Ze świata
Londyn, Wielka Brytania, ludzie, tłum, ulica
Oszczędzają mniej, wydają więcej. Alarmujące dane
Ze świata
Siedziba PZU
Nowy prezes polskiego giganta. Komisja zdecydowała
Z kraju
Daniel Obajtek
Jest akt oskarżenia przeciwko byłemu prezesowi Orlenu
Z kraju
Donald Trump
Trump uderzył w naszego sąsiada. Bolesny spadek
Ze świata
pap_20230930_346 (1)
Nawrocki powołał nowego członka Rady Polityki Pieniężnej
Z kraju
shutterstock_2145915133
Nowe złoża Orlenu. "Kluczowe źródła dla polskiej energetyki"
Z kraju
euro waluta pieniadze shutterstock_2249806661
Polska a euro. Jest opinia ministerstwa
Pieniądze
market zakupy kasjer kasjerka shutterstock_2546991113
Sprzedaż detaliczna w Polsce. "Nieco rozczarowała"
Najnowsze
Donald Trump
Pesymizm Amerykanów. Jako winowajcę wskazują Trumpa
Ze świata
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
Najpierw stracili funkcje, by po 10 dniach je odzyskać. W NBP "konflikt zażegnany"
Z kraju
powerball shutterstock_2190784675
Gigantyczna kumulacja w Powerball. Bliska rekordu
Ze świata
Fabryka samochodów elektrycznych BYD w Brazylii
Tych samochodów jest coraz więcej. "Najwyższy wynik w historii"
Moto
Stoisko Postnord w Kopenhadze
Koniec po 400 latach. "Trudna decyzja"
Ze świata
shutterstock_2589520365_1
Skok o 700 procent. Taniej jest przez Kraków
Turystyka
Madryt przed świętami
Tam lecą Polacy. Dominują dwa kierunki
Turystyka
ludzie, warszawa, luty, tłum
Kryzys, którego "nie da się naprawić transferami"
Maja Piotrowska
Ursula von der Leyen, Donald Tusk i Friedrich Merz
Apel do europejskich przywódców. "Negocjacje ciągną się od 26 lat"
Ze świata
warszawa ulica korek korki shutterstock_2692460347
My to kupujemy. "Bardzo duże zagrożenie"
Moto
Świąteczny jarmark w Rzeszowie
Nowy scenariusz na święta. "Zaskoczenie"
Z kraju
sofia bulgaria shutterstock_2710427395
Przyjmują euro. "Bez podwyżek"
Ze świata
shutterstock_2273407003 Warszawa, Polska. 8 marca 2023 r. Tłum ludzi idących miejskim chodnikiem na tle jasnego światła słonecznego na ruchliwej ulicy w centrum miasta
Ostatnia taka niedziela w tym roku
Handel
LOTTO_1997459012
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
Donald Trump
Trump: już tego nie robimy
Ze świata
telefon szpieg hacker
"Dwa różne sposoby ataku". Największy bank w Polsce apeluje
Tech
Peru, lotnisko w Limie
Dopłata za przesiadkę. Nawet kilkaset złotych
Turystyka
Ruben Ramirez Lezcano
"Europa musi zrozumieć, że te terminy nie są nieskończone"
Ze świata
Elon Musk
Potężny bonus dla Muska. Sąd Najwyższy zdecydował
Ze świata
Friedrich Merz
Merz: Rosja nie odzyska ich
Ze świata
Sklep sieci Metro w Montrealu
Robin Hoodzi Zaułków zaatakowali
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica