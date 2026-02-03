Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Koniec shutdownu w USA

shutterstock_1539445880_1
Protesty w USA przeciwko ICE
Źródło: Reuters
Po kilku dniach częściowego paraliżu amerykańskich instytucji Kongres przegłosował kluczowy pakiet finansowy. Nowy budżet zapewnia środki dla Pentagonu oraz kluczowych resortów, otwierając jednocześnie drogę do negocjacji w sprawie reform w służbach imigracyjnych po tragicznych wydarzeniach w Minneapolis. Prezydent Donald Trump zapowiedział, że podpisze projekt.

Izba Reprezentantów zagłosowała we wtorek za przyjęciem pakietu ustaw budżetowych wartych 1,2 bln dolarów, zapewniając zakończenie trwającego od piątku częściowego paraliżu instytucji państwa.

Kompromis w Kongresie

Pakiet ustaw został przyjęty w Izbie przy poparciu polityków obydwu partii, stosunkiem głosów 217-214. Pakiet zapewnia całoroczny budżet dla Pentagonu oraz resortów transportu, mieszkalnictwa, zdrowia, edukacji i pracy. Na dwa tygodnie przedłużone zostają natomiast fundusze dla Ministerstwa Bezpieczeństwa Krajowego (DHS).

Rozwiązanie to ma umożliwić wynegocjowanie przez partie wprowadzenia żądanych przez Demokratów zmian w działaniu resortu w obliczu zastrzelenia przez funkcjonariuszy federalnych Alexa Prettiego w Minneapolis. Demokraci chcą m.in. zakazu patrolowania ulic przez funkcjonariuszy służb imigracyjnych, zakazu wchodzenia do domów bez sądowych nakazów oraz obowiązku noszenia przez nich kamer na mundurach.

Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson wyraził optymizm co do możliwości kompromisu w sprawie ustawy o DHS i ograniczeniach działalności funkcjonariuszy służb imigracyjnych. Zapowiedział, że jest zgoda co do "modyfikacji" dotyczących patroli służby ICE, a już w poniedziałek na obowiązek noszenia kamer zgodziła się szefowa DHS Kristi Noem. Nawet w przypadku braku porozumienia DHS będzie miał środki na dalszą pracę dzięki przegłosowanej przez Kongres w ub. r. "wielkiej, pięknej ustawie" budżetowej, która zagwarantowała dodatkowe pieniądze na ochronę granic wystarczające na kilka lat działalności DHS.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Apel Trumpa. "Podpiszę natychmiast"

Apel Trumpa. "Podpiszę natychmiast"

Irański dron zestrzelony przez USA. W pobliżu lotniskowca

Irański dron zestrzelony przez USA. W pobliżu lotniskowca

TVN24

Zapisy o integralności terytorialnej NATO

Największym komponentem uchwalonej we wtorek części budżetu są środki dla Pentagonu, opiewające na 838,7 mld dolarów. Ustawa przewiduje m.in. 400 mln dolarów na zakup sprzętu wojskowego dla Ukrainy, 200 mln dol. na wsparcie obronności państw bałtyckich i dodatkowe 48 mln dolarów dla Dowództwa Europejskiego USA.

W tekście znalazły się ponadto zapisy podkreślające wsparcie Kongresu dla integralności terytorialnej NATO w obliczu gróźb Donalda Trumpa wobec Grenlandii.

Przegłosowany pakiet trafi teraz na biurko prezydenta Trumpa, który zapowiedział, że ją podpisze. Kończący się we wtorek shutdown był już drugim w obecnej kadencji Trumpa po rekordowym 43-dniowym całkowitym paraliżu państwa, trwającym od października do połowy listopada ubiegłego roku. Tym razem miał on bardzo ograniczone praktyczne skutki, bo trwał jedynie dwa dni robocze.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowanie: Wiktor Knowski/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpKongres USABudżet USA
Zobacz także:
W losowaniu loterii Eurojackpot 11 października 2019 roku nie padła główna wygrana
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Z kraju
Nestle hq
Dwie partie produktu dla niemowląt wycofane. Ostrzeżenie
Z kraju
shutterstock_2399512237 (1)_1
Koniec awarii w Alior Banku. "Wszystkie systemy działają już poprawnie"
Pieniądze
zloto sztabka zlota AdobeStock_606917865
Cena złota odbiła po największym spadku od dekad
Rynki
Ministerstwo Finansów
Resort chce nowego podatku. Podano stawkę
Pieniądze
Media antyspołecznościowe
"Będziemy chronić nieletnich". Rząd wprowadza nowy zakaz
Tech
warszawa tlum zima shutterstock_2573188091
Zaskakująca oferta pracy. "Gwarantuję: głód, upodlenie, depresję"
Natalia Szostak, Katarzyna Korzeniowska
shutterstock_2282170465
Mróz testuje sieć. Historyczny rekord w Polsce
Z kraju
Boom na krótkoterminowy najem
Koniec samowoli w najmie krótkoterminowym. Nowy obowiązek
Najnowsze
shutterstock_2714899109
Alarmujące dane. Co piąty mieszkaniec Niemiec jest zagrożony
Ze świata
informatyk biuro komputer praca shutterstock_2440815441
Rewolucja w branży? "Tego nie można nazwać grą"
Łukasz Figielski
21.02 | System "Twój e-PIT" pod lupą UODO. Dane osobowe zagrożone?
Twój e-PIT będzie niedostępny. Resort wyjaśnia
Dla firm
Posiedzenie rządu, Tusk i Domański
Tusk: w Kijowie towarzyszyć mi będzie Domański
Z kraju
moskwa metro shutterstock_2555062963
Wyrywkowe kontrole w metrze. "Nowe środki"
Ze świata
shutterstock_2586574153
Zakazują takich klamek. Spopularyzowała je Tesla
Moto
Premier Donald Tusk i przedstawiciele rządu w trakcie głosowania w Sejmie 5.12.2025 rok
Media o Polsce: silna gospodarka, słaby rząd
Ze świata
portfel, pieniądze
Co dalej ze stopami procentowymi? "Kwestia czasu"
Z kraju
Elon Musk, chatbot Grok, firma xAI, platforma X, sztuczna inteligencja AI
Paryska prokuratura przeszukuje biuro firmy Muska
Ze świata
shutterstock_2708817987
Te produkty zdrożały najbardziej. "Niepokojące"
Z kraju
Donald Trump
Apel Trumpa. "Podpiszę natychmiast"
Ze świata
Elon Musk
Musk łączy firmy. Największa fuzja w historii
Tech
Donald Trump w Gabinecie Owalnym
Trump ogłasza wielki projekt. "By nie było żadnych problemów"
Ze świata
Polska podnosi VAT na gaz w 2023 roku
Od dziś wchodzą nowe zakazy. "Przyjęte pod przykrywką"
Ze świata
shutterstock_2584105519
"Wampiry energetyczne". Różnica to nawet 70 procent
Z kraju
Deszczowa pogoda w Hawanie na Kubie
Kraj w kryzysie, według Trumpa wkrótce upadnie. "Sprawa dotyczy fundamentalnej pomocy"
Ze świata
shutterstock_1233484615
USA jak Rosja? Bruksela tłumaczy
Ze świata
Domański i Klingbeil
"To powinien być również impuls dla Niemiec"
Z kraju
Donald Trump
Trump: to pomoże zakończyć wojnę
Ze świata
samochody, auta, zima, mróz
"Jeden zimny poranek wystarczy". Ekspertka ostrzega
Moto
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Główna wygrana w Lotto. Podano, gdzie padła
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica