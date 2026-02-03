Koniec shutdownu w USA

Protesty w USA przeciwko ICE Źródło: Reuters

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Izba Reprezentantów zagłosowała we wtorek za przyjęciem pakietu ustaw budżetowych wartych 1,2 bln dolarów, zapewniając zakończenie trwającego od piątku częściowego paraliżu instytucji państwa.

Kompromis w Kongresie

Pakiet ustaw został przyjęty w Izbie przy poparciu polityków obydwu partii, stosunkiem głosów 217-214. Pakiet zapewnia całoroczny budżet dla Pentagonu oraz resortów transportu, mieszkalnictwa, zdrowia, edukacji i pracy. Na dwa tygodnie przedłużone zostają natomiast fundusze dla Ministerstwa Bezpieczeństwa Krajowego (DHS).

Rozwiązanie to ma umożliwić wynegocjowanie przez partie wprowadzenia żądanych przez Demokratów zmian w działaniu resortu w obliczu zastrzelenia przez funkcjonariuszy federalnych Alexa Prettiego w Minneapolis. Demokraci chcą m.in. zakazu patrolowania ulic przez funkcjonariuszy służb imigracyjnych, zakazu wchodzenia do domów bez sądowych nakazów oraz obowiązku noszenia przez nich kamer na mundurach.

Przewodniczący Izby Reprezentantów Mike Johnson wyraził optymizm co do możliwości kompromisu w sprawie ustawy o DHS i ograniczeniach działalności funkcjonariuszy służb imigracyjnych. Zapowiedział, że jest zgoda co do "modyfikacji" dotyczących patroli służby ICE, a już w poniedziałek na obowiązek noszenia kamer zgodziła się szefowa DHS Kristi Noem. Nawet w przypadku braku porozumienia DHS będzie miał środki na dalszą pracę dzięki przegłosowanej przez Kongres w ub. r. "wielkiej, pięknej ustawie" budżetowej, która zagwarantowała dodatkowe pieniądze na ochronę granic wystarczające na kilka lat działalności DHS.

Zapisy o integralności terytorialnej NATO

Największym komponentem uchwalonej we wtorek części budżetu są środki dla Pentagonu, opiewające na 838,7 mld dolarów. Ustawa przewiduje m.in. 400 mln dolarów na zakup sprzętu wojskowego dla Ukrainy, 200 mln dol. na wsparcie obronności państw bałtyckich i dodatkowe 48 mln dolarów dla Dowództwa Europejskiego USA.

W tekście znalazły się ponadto zapisy podkreślające wsparcie Kongresu dla integralności terytorialnej NATO w obliczu gróźb Donalda Trumpa wobec Grenlandii.

Przegłosowany pakiet trafi teraz na biurko prezydenta Trumpa, który zapowiedział, że ją podpisze. Kończący się we wtorek shutdown był już drugim w obecnej kadencji Trumpa po rekordowym 43-dniowym całkowitym paraliżu państwa, trwającym od października do połowy listopada ubiegłego roku. Tym razem miał on bardzo ograniczone praktyczne skutki, bo trwał jedynie dwa dni robocze.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracowanie: Wiktor Knowski/ToL