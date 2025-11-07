Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Komisja Europejska bierze się za Shein. W tle skandal we Francji

Zdjęcie erotycznej lalki przypominającej dziecko, sprzedawanej przez Shein
Protest we Francji przeciwko lalkom na chińskiej platformie sprzedażowej
Źródło: Reuters
Komisja Europejska podejmie kroki wobec Shein. Decydenci Unii Europejskiej odpowiedzieli na apel władz francuskich o wszczęcie postępowania przeciwko platformie e-commerce. Jeśli wykryją nieprawidłowości, chiński gigant fast fashion będzie musiał zapłacić pokaźną grzywnę.

Paryż chce zawiesić działalność Shein ze względu na poważne naruszenia - chińska platforma miała w ofercie lalki erotyczne o wyglądzie dzieci. Za jej pośrednictwem można też było kupić we Francji np. toporki i maczety, uznawane tam za niebezpieczną broń. Rząd ogłosił, że wszystkie paczki nadawane przez Shein do Francji będą otwierane. Władze chcą też zawiesić działalność platformy ze względu na systemowy charakter naruszeń. Oczekują podjęcia działań przez KE.

Zdjęcie erotycznej lalki przypominającej dziecko, sprzedawanej przez Shein
Zdjęcie erotycznej lalki przypominającej dziecko, sprzedawanej przez Shein
Źródło: Reuters

Komisja Europejska weźmie pod lupę Shein

Unijni decydenci postanowili przyjrzeć się sprawie. Rzecznik Komisji Thomas Regnier poinformował w piątek, że dzień wcześniej doszło do spotkania między francuską ministerką ds. polityki cyfrowej Anne Henanff a wiceprzewodniczącą KE Henną Virkkunen. Zapowiedział też, że władze Unii Europejskiej będą rozmawiać z przedstawicielami Shein.

Protesty z wizerunkiem lalki, która została wycofana ze sprzedaży na Shein
Protesty z wizerunkiem lalki, która została wycofana ze sprzedaży na Shein
Źródło: Reuters

- Zyskaliśmy lepszy obraz sytuacji we Francji i tego, co niepokoi francuskie władze w kontekście Shein - powiedział rzecznik Komisji. Jak dodał, jeśli chodzi o dochodzenie karne, to w pełni odpowiadają za nie francuskie władze.

Sklep stacjonarny Shein w Paryżu
Sklep stacjonarny Shein w Paryżu
Źródło: Vernerie Yann / Shutterstock.com
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Kontrole Shein
Wielka akcja na paryskim lotnisku, paczki z Shein na celowniku. "Otworzymy wszystkie"
shein torebka zakupy - felipequeiroz shutterstock_2261215227
Rząd uruchomił procedurę zawieszenia działalności Shein
Protest przeciwko lalkom na platformie sprzedażowej
Gigant wycofuje ze sprzedaży wszystkie produkty erotyczne

Według niego Komisja Europejska podejmie natomiast działania następcze w ramach Aktu o usługach cyfrowych (DSA) - unijnych przepisów regulujących działalność dużych platform internetowych w UE. - W piątek po południu nasze służby komisyjne zajmujące się DSA skontaktują się z przedstawicielami Shein i dojdzie do spotkania. Następnie podejmiemy dalsze kroki w ramach DSA - zapowiedział Regnier. Przewidziane w ramach DSA kary dla dużych platform mogą sięgać nawet 6 proc. ich globalnych rocznych obrotów.

Paryż. Tłum oczekujący na otwarcie pierwszego sklepu Shein
Paryż. Tłum oczekujący na otwarcie pierwszego sklepu Shein
Źródło: EPA

Chińskie platformy e-commerce wprowadzały w błąd

Shein, a także druga działająca na unijnym rynku chińska platforma sprzedażowa Temu, wielokrotnie były już upominane zarówno przez KE, jak i władze kraju w związku z wykrytymi nieprawidłowościami. Dotyczyły one nie tylko jakości produktów sprzedawanych za ich pośrednictwem, ale także zasad kupowania.

"Dziewczyny, nie dajcie się nabrać". Rośnie zainteresowanie materiałami premium
Dowiedz się więcej:

"Dziewczyny, nie dajcie się nabrać". Rośnie zainteresowanie materiałami premium

Handel

W maju KE wezwała Shein do odejścia od praktyk wprowadzających klientów w błąd, takich jak wywoływanie wrażenia dużych obniżek cen poprzez podawanie nieprawdziwych informacji o promocjach. Zarzuciła platformie m.in. wywieranie presji na konsumentów poprzez odliczanie czasu do wygaśnięcia obniżki, podczas gdy w rzeczywistości promocja nie kończy się po zakończeniu odliczania. W odpowiedzi na zarzuty KE Shein zadeklarowało wolę współpracy.

Związek Cyfrowa Polska apeluje do polskiego rządu

Związek Cyfrowa Polska zaapelował do polskiego rządu o wsparcie działań Francji, która wniosła do Komisji Europejskiej o natychmiastowe uruchomienie procedur egzekucyjnych wobec azjatyckiej platformy sprzedażowej Shein - podał Związek Cyfrowa Polska w komunikacie prasowym.

Jak podała organizacja, brak skutecznego nadzoru nad handlem internetowym spoza UE zagraża nie tylko europejskim przedsiębiorcom, ale przede wszystkim konsumentom, którzy otrzymują towary niezgodne z unijnymi standardami.

"Polska była jednym z pierwszych państw, które dostrzegły zagrożenia wynikające z działalności platform spoza UE. Dziś jako państwo ponownie powinniśmy wezwać Komisję Europejską do egzekucji istniejących przepisów i ochrony naszych gospodarczych granic. Bezpieczny e-commerce to nie tylko kwestia uczciwej konkurencji, ale przede wszystkim bezpieczeństwa konsumentów" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, prezes Związku Cyfrowa Polska Michał Kanownik.

Eksperci organizacji wskazują, że problem narasta z roku na rok. Według danych Komisji Europejskiej, liczba paczek wysyłanych do Unii Europejskiej spoza jej granic podwoiła się w ciągu zaledwie dwóch lat i sięga dziś około 4 miliardów rocznie.

To setki milionów przesyłek miesięcznie, które w większości nie podlegają żadnej rzeczywistej kontroli jakości czy bezpieczeństwa. Dodatkowo, jak przypomina Cyfrowa Polska, rynek europejski znalazł się w tym roku pod szczególną presją ze strony platform azjatyckich po decyzji Stanów Zjednoczonych o zniesieniu kwoty wolnej od cła dla przesyłek. Wydarzenie to zwiększyło skalę eksportu tanich towarów kierowanych do krajów należących do Wspólnoty" - napisano.

Michał Kanownik ocenił, że platformy azjatyckie korzystają z tej luki, wprowadzając do obrotu produkty niezgodne z unijnymi normami i standardami bezpieczeństwa. W efekcie konsumenci narażeni są na kontakt z towarami toksycznymi, a europejskie firmy – na nieuczciwą konkurencję ze strony podmiotów nieprzestrzegających prawa.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Udostępnij:
TAGI:
SheinKomisja EuropejskaFrancjae-handelHandel
Zobacz także:
stacja paliw, paliwo, tankowanie
Złe wiadomości dla kierowców
Moto
ZUS
Podstępy oszustów. ZUS ostrzega
Dla pracownika
ORLEN_ZBIORNIKI
Orlen podpisał porozumienie. "Krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa"
Giełda w Nowym Jorku
Shutdown w USA mnoży problemy. Nie zebrano ważnych danych
Ze świata
waymo samochod autonomiczny shutterstock_2446239897
Samochody bez kierowców na polskich drogach. Kiedy konkretne plany?
Moto
Karol Nawrocki
Nowy projekt prezydenta. "Trzeba te opłaty wyciąć z rachunków"
Pieniądze
Mark Zuckerberg
Aż 10 procent dochodów Mety to podejrzane reklamy
Tech
cpk2
Wiceminister "przekroczył uprawnienia lub nie dopełnił obowiązków". Zawiadomienie do prokuratury
GTA 6
Premiera znów przesunięta. Jest nowy termin
Tech
Donald Trump
"Prezydent Trump jasno dał do zrozumienia". Zwrot w sprawie rosyjskiego giganta
Ze świata
cyber-atak-16.jpg
Widmo dezinformacji. "Może zagrażać bezpieczeństwu dostaw energii"
Warszawa
NBP zmienia prognozy dla polskiej gospodarki
Zespół stworzył Rafał Brzoska
Brzoska: ktoś musi to wygrać i stworzyć precedens
Tech
shutterstock_224720623
Trzecia taka sytuacja w ciągu tygodnia. "Każde zgłoszenie musimy traktować poważnie"
Ze świata
Donald Trump
"To nigdy nie powinno się zdarzyć w Ameryce". Decyzja sądu
Ze świata
shutterstock_2623121045
Potężne pieniądze dla Muska. Są warunki
Tech
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Ogromna kumulacja w Lotto
Pieniądze
Ubezpieczenie OC samochodu
Prezydent wetuje jedną z ustaw deregulacyjnych. Chodzi o ubezpieczenia
Pieniądze
Nienadowa
Afera gruntowa w KOWR. Wicedyrektor kupił działkę tanio, "potem sprzedał za miliony"
Stal, przemysł stalowy, Niemcy, Thyssenkrupp
"Kryzys zagrażający jego istnieniu". Kluczowa branża dla niemieckiej gospodarki ma problemy
Najnowsze
Kontrole Shein
Wielka akcja na paryskim lotnisku, paczki z Shein na celowniku. "Otworzymy wszystkie"
Ze świata
Karol Nawrocki
Karol Nawrocki z projektem ustawy o obniżce cen prądu
Leszek Kłosiński
Nie żyje Leszek Kłosiński. Polski biznesmen zginął podczas wakacji
shutterstock_2249385239
Podatek dla banków po poprawkach Senatu. Niższe stawki dla niektórych uczestników rynku
Pieniądze
shutterstock_2062908059
Szef chatbot, czyli prezes dostępny 24/7
Tech
Stacja PKP Międzylesie
Pracownicy bili na alarm. Jest decyzja państwowej spółki
Klatka kluczowa-5397
Glapiński: jesteśmy już u progu celu inflacyjnego
Pieniądze
shutterstock_2688189263
 "Chiny wygrają wyścig o sztuczną inteligencję". Nvidia z reakcją na słowa CEO
Tech
pap_20090522_0L8
Mniejsze wpływy rosyjskiego budżetu. Firmy naftowe odpowiedzialne za spadki
Ze świata
krakow shutterstock_2565281319
Potężny spadek liczby ludności Polski. Szokująca symulacja

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica