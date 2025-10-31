Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Komisja Europejska apeluje do Polski, Słowacji i Węgier. "Nie istnieje żadne uzasadnienie"

Siedziba Komisji Europejskiej
Tusk o rekordowym wzroście polskiej gospodarki
Źródło: TVN24
Nie ma uzasadnienia dla przedłużenia zakazów importu po wejściu w życie nowej umowy handlowej pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą - stwierdził rzecznik Komisji Europejskiej Olof Gill. Odniósł się w ten sposób do utrzymania przez Polskę, Słowację i Węgry embarga na ukraińskie produkty.

W środę weszło w życie nowe porozumienie handlowe UE z Ukrainą, które Komisja Europejska wynegocjowała z rządem w Kijowie, a kraje członkowskie zaakceptowały 13 października. Umowa ustanawia korzystne dla Ukrainy — w stosunku do obecnego, przejściowego stanu — zwolnienia celne, ale jednocześnie wprowadza mechanizm ochronny, który pozwoli na szybką reakcję w przypadku wystąpienia zakłóceń na rynku.

Embargo na ukraińskie produkty

Polskie ministerstwo rolnictwa poinformowało w środę, że — mimo wejścia porozumienia w życie — w Polsce nadal obowiązuje embargo na przywóz z Ukrainy niektórych produktów, głównie zbóż. Słowacja i Węgry również utrzymały embargo. Rzecznik KE wyraził przekonanie, że w umowie "została osiągnięta właściwa równowaga". Jak dowodził, z jednej strony zapewniono Ukrainie wsparcie gospodarcze poprzez dobre warunki handlowe, a z drugiej — zapewniono "solidną i odpowiednią ochronę wrażliwym sektorom w UE, w szczególności sektorowi rolno-spożywczemu". Gill podkreślił, że nowa umowa zawiera klauzulę ochronną, zapewniającą rolnikom "więcej niż wystarczającą ochronę, jeśli jej potrzebują". - Powinna to być jedyna wymagana ochrona w handlu między Ukrainą a UE — zaznaczył. - Uważamy, że nie istnieje żadne uzasadnienie dla przedłużenia zakazów importu, nałożonych przez kraje członkowskie — powiedział Gill. - W oparciu o to przekonanie będziemy teraz współpracować z wyżej wymienionymi państwami członkowskimi, aby skłonić je do zniesienia tych zakazów. To jedyna rzecz, na której będziemy się obecnie skupiać, i to jest nasz priorytet. Rozważymy wszystkie inne opcje tylko wtedy, gdy rozmowy te nie przyniosą pożądanego rezultatu — dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Skutki rosyjskiego ataku rakietowo-dronowego na Kijów
Wojna? Uczą się, jak przetrwać w lesie albo tamować masywne krwotoki
Iga Dzieciuchowicz
Czołgi Leopard 2PL już w 10 Brygadzie Kawalerii Pancernej. Wieże w położeniu marszowym, lufami do tyłu
Czołgi nie pojadą na Orlen. Polska walczy o rurę, która może powstrzymać wroga
Maciej Michałek
Ile kosztuje 1 grosz?
Groszowa sprawa? U nas tajemnicza petycja, w innych krajach decyzje
Michał Istel

Nowe porozumienie UE i Ukrainy

Nowe porozumienie przewiduje mechanizm ochronny, który może zostać uruchomiony przez każdą ze stron w przypadku zakłóceń rynkowych. W odniesieniu do produktów szczególnie wrażliwych, takich jak cukier, drób, jaja, pszenica, kukurydza i miód, dostęp do rynku unijnego pozostanie ograniczony i będzie rozszerzany stopniowo. Pełna liberalizacja ma objąć jedynie towary uznane za niewrażliwe, np. mleko i przetwory mleczne. Ukraina ma także dostosowywać się do standardów europejskiego rolnictwa. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w środowym komunikacie, że "nowa umowa nie uwzględnia wszystkich postulowanych przez Polskę zapisów, które miały minimalizować potencjalny negatywny wpływ importu ukraińskich towarów na polskie rolnictwo". Resort dodał, że z wywalczonych przez Polskę korzystniejszych zasad ochrony całego rynku rolnego UE, w nowym porozumieniu uwzględnione zostały m.in. ograniczenie do poziomu kontyngentów taryfowych bezcłowego importu wrażliwych towarów, takich jak cukier, mięso drobiowe czy jaja oraz wprowadzenie bilateralnej klauzuli ochronnej, umożliwiającej czasowe wycofanie koncesji taryfowych przyznanych porozumieniem. Zgodnie z polskimi postulatami klauzulę będzie można uruchomić także w przypadku zakłóceń rynkowych na poziomie pojedynczego państwa członkowskiego. Ministerstwo analizuje sytuację. Po wejściu w życie umowy resort będzie monitorować rynek produktów rolno-spożywczych w Polsce.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: jjs/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/OLIVIER HOSLET

Udostępnij:
TAGI:
Ministerstwo Rolnictwa
Zobacz także:
karta platnosc internet shutterstock_2656041237
Utrudnienia w bankach. "Wystąpią przerwy w dostępie do usług"
Z kraju
Marian Zmarzły
Zmarzły nowym wiceministrem energii
Z kraju
Warszawa (zdjęcie ilustracyjne)
Rząd chce siedziby nowego europejskiego urzędu w Polsce. "Mogą współpracować"
Z kraju
amazon
Szef giganta o zwolnieniach pracowników. "Usuwanie kolejnych warstw"
Ze świata
Chcesz rozwijać eksport w swojej firmie? Sprawdź ofertę dotacji z Funduszy Europejskich
Eksport tego produktu jest wart setki milionów. Polska liderem
Z kraju
Viktor Orban
Orban będzie negocjował z Trumpem. "Igrają z ogniem"
Ze świata
2910N104V CPK ZABLOTNIA 01
CPK nie powstanie. Projekt ma dostać nową nazwę
Z kraju
Zakupy sklep pakowanie
Najnowsze dane o wzroście cen. Donald Tusk komentuje
Z kraju
2025-10-30T141244Z_1_LOP802130102025RP1_RTRMADP_BASEIMAGE-960X540_APEC-SUMMIT-NVIDIA
Trzech miliarderów spotkało się na kolacji. Stawiali kurczaki i rozdawali autografy
Tech
Prezydent USA Donald Trump w Gabinecie Owalnym
"Technologie są kluczowe w rywalizacji USA-Chiny"
Ze świata
lekarz doktor mezczyzna shutterstock_181677458
L4 na nowych zasadach. Szefowie boją się nadużyć
Dla firm
Apple iphone 17 premiera
Apple pokazało, jak radzi sobie nowy iPhone. Chiny kluczowe dla wyniku
Tech
lotto S shutterstock_275295956
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
shutterstock_1304892559
Nieprawidłowości na ponad 100 miliardów, 178 zawiadomień do prokuratury
Z kraju
Mateusz Balcerowicz
Prezes Wód Polskich o działce w Zabłotni: wyniki kontroli w piątek
Z kraju
Stefan Krajewski
Rozmowy w sprawie działki pod CPK. Minister o terminie
Z kraju
NYSE
"To moment, w którym inwestorzy przestają kupować obietnicę"
Tech
shutterstock_2142462129
Rosja cenzuruje sieć na Krymie. Problemy z komunikatorami
Tech
polsat shutterstock_2654855317
Żona Solorza odwołana z rady nadzorczej kolejnej spółki
Z kraju
lukoil shutterstock_2450438355
Wiadomo, komu Łukoil sprzeda swoje zagraniczne aktywa
Najnowsze
euro pieniadze shutterstock_2245025629
"Perspektywy niepewne". Jest decyzja EBC w sprawie stóp procentowych
Pieniądze
urna prochy pogrzeb shutterstock_1225149490
Zmiany w ubieganiu się o zasiłek pogrzebowy. Jest projekt
Z kraju
orlen - MOZCO Mateusz Szymanski shutterstock_2293077545
Po czystce zrezygnował członek rady nadzorczej Orlenu
Z kraju
Donald Trump
Trump: może dojść do transakcji na bardzo dużą skalę
Ze świata
shutterstock_785423878
Fałszywe artykuły miały być promowane w Google Discover. "Głęboko niepokojące"
Tech
Bobrowniki
Kiedy będą otwarte przejścia z Białorusią? Rzecznik rządu wyjaśnia
Z kraju
shutterstock_2525399911
Wydajemy coraz więcej na zwierzęta domowe
Handel
Wystawiała używane ubrania na sprzedaż, oszukała prawie 700 osób z całej Polski (zdj. ilustracyjne)
"Dziewczyny, nie dajcie się nabrać". Rośnie zainteresowanie materiałami premium
Natalia Szostak
telewizor telewizja pilot shutterstock_1724369860
Koniec z abonamentem na telewizję i radio. "Archaiczny towar"
Pieniądze
shutterstock_2446159141
Brak zimówek. Kara może wynieść nawet 10 tysięcy
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica