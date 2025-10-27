Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Mark Carney: negocjacje trwały aż do chwili, gdy pojawiły się te reklamy

Mark Carney
Donald Trump nazwał premiera Kanady "prezydentem"
Źródło: Reuters
Negocjacje handlowe między Kanadą a USA przerwała kampania reklamowa rządu Ontario - przekazał premier Kanady Mark Carney. Władze Kolumbii Brytyjskiej zapowiedziały rozpoczęcie własnej kampanii dotyczącej skutków amerykańskich ceł. "Nasze drewno ma wyższe cła niż Rosja. Absurd" - stwierdził premier prowincji David Eby.

- Trwała seria bardzo szczegółowych, bardzo konkretnych, bardzo obszernych dyskusji i negocjacji (…) aż do chwili, gdy pojawiły się te reklamy - powiedział Carney, odpowiadając na pytania dziennikarzy podczas szczytu ASEAN w Malezji.

Carney o negocjacjach z USA

Na konferencji prasowej dodał, że w negocjacjach był postęp, ale obecnie "jesteśmy w sytuacji, w jakiej jesteśmy".

Podkreślił, że Kanada gotowa jest wrócić do rozmów, gdy USA będą chciały do nich wrócić.

Poniedziałkowa wypowiedź Carneya była jego pierwszym komentarzem do pytań dziennikarzy o zerwanie w ub. tygodniu negocjacji przez prezydenta USA Donalda Trumpa.

Premier Kanady Mark Carney w Malezji
Premier Kanady Mark Carney w Malezji
Źródło: PAP/EPA/FAZRY ISMAIL / POOL

Premier Kanady: nie warto być niezadowolonym

Pytany, czy jest niezadowolony z działań premiera Ontario Douga Forda, Carney powiedział: - Nie warto być niezadowolonym, emocje nie zaprowadzą was zbyt daleko.

Dodał, że w skomplikowanych negocjacjach można oczekiwać "nieoczekiwanych zwrotów", "trzeba podchodzić do takich sytuacji na zimno".

Publiczny nadawca CBC cytował jednak w poniedziałek osoby związane z negocjacjami, które twierdziły, że antyamerykańska retoryka premiera Ontario od wielu miesięcy była problemem dla negocjatorów.

Reklama, która była emitowana w amerykańskich telewizjach w ub. tygodniu i przez miniony weekend, to reklama rządu Ontario, w której wykorzystano wypowiedź z 1987 r. ówczesnego prezydenta USA Ronalda Reagana, krytykującego cła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
Trump zrywa negocjacje. "Skandaliczne zachowanie"
Donald Trump
Trump: oszukała i została przyłapana
Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Co dziś uważa Trump? Sprawdź, kiedy dzwonił Putin
Michał Sznajder

Reakcja Trumpa na reklamę

W czwartek wieczorem prezydent USA Donald Trump ogłosił, że z powodu reklamy zrywa rozmowy handlowe z Kanadą, a po zapowiedzi Forda, że reklama będzie nadawana do poniedziałku, Trump poinformował w sobotę, że o dodatkowe 10 proc. podnosi cła na import z Kanady.

W poniedziałek Trump pytany o to, na jakie kanadyjskie towary chce podnieść cła, nie sprecyzował swoich zamiarów. Powtórzył tylko swoje opinie z przeszłości, że Kanada "okrada nas od dawna i nie będą tego więcej robić", i dodał, że nie chce spotkać się z premierem Kanady – cytowały media.

Carney i Trump składają obecnie wizyty w krajach Azji, obaj politycy uczestniczyli w szczycie ASEAN (Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej) w Malezji, będą również obecni na szczycie APEC (Wspólnota Gospodarcza Azji i Pacyfiku) w Korei Płd.

"Nasze drewno ma wyższe cła niż Rosja. Absurd"

Tymczasem inna kanadyjska prowincja zapowiedziała własną kampanię reklamową w USA o skutkach amerykańskich ceł. Kolumbia Brytyjska, która jest dużym eksporterem drewna budowlanego do USA, zamierza rozpocząć swoją kampanię w listopadzie – poinformował w piątek, już po decyzji Trumpa, w serii wpisów na X premier prowincji David Eby.

Napisał m.in., że "Amerykanie muszą usłyszeć, jak cła podnoszą ceny".

"Nasze drewno ma wyższe cła niż Rosja. Absurd" - dodał.

Na swoim koncie na Instagramie zamieścił grafiki, które zawierają m.in. stwierdzenie, że "cła Trumpa sprzyjają Rosji", oraz przypomnienie, że to z kanadyjskiego drewna Amerykanie przez lata budowali swoje domy.

Jak podała telewizja CTV News, kampania Kolumbii Brytyjskiej ma być "bardziej dyplomatyczna".

Reakcja Trumpa i zerwanie rozmów

Kanadyjski publiczny nadawca CBC zwracał uwagę, że Trump widział reklamę prowincji Ontario trzy dni przed zerwaniem rozmów, wspomniał o niej w neutralny sposób podczas spotkania z republikańskimi politykami.

Jego decyzja nastąpiła dopiero po czwartkowej informacji, że rząd Kanady ograniczył liczbę samochodów, które firmy Stellantis i GM mogą sprowadzać do Kanady bez ceł. Mimo finansowej pomocy rządu federalnego Kanady Stellantis zdecydowała się obecnie przenieść część produkcji do USA.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FAZRY ISMAIL / POOL

Udostępnij:
TAGI:
Donald TrumpKanadaWymiana handlowaCła Donalda TrumpaMark CarneyKolumbia BrytyjskaOntario
Zobacz także:
CPK
KOWR: w umowie sprzedaży działki pod CPK nie ma prawa odkupu
Z kraju
Via Baltica przy polsko-litewskim przejściu granicznym Budzisko-Kalvarija
"Droga, która może uratować NATO przed agresją Putina"
Karol Nawrocki
Jest oświadczenie majątkowe prezydenta Nawrockiego
Z kraju
Seniorzy
Bon senioralny. "Kierujemy ten projekt na finisz prac rządowych"
Dla seniora
Władimir Putin
Putin wypowiada umowę USA
Ze świata
pap_20230427_0SZ
Setki milionów na lotnisko. "Decyzja miała charakter czysto polityczny"
Z kraju
CPK
Rzecznik prokuratury o śledztwie w związku z kontrowersyjną sprzedażą
Z kraju
Oszuści korespondowali w internecie z kobietami (zdjęcie ilustracyjne)
Pozew przeciw gigantowi w sprawie cen
Tech
cpk2
Działka pod CPK sprzedana. Wiceminister: sprawę bada prokuratura
Z kraju
Władysław Kosiniak-Kamysz
Ministerstwo ma umowę z amerykańską firmą. "To krok milowy"
Tech
Berlin, Niemcy
"Dramatyczna sytuacja" w Niemczech
Ze świata
shutterstock_2611011309
Pieniądze znikające z konta. Tak się można ochronić
Tech
cpk3
Kluczowa działka dla CPK sprzedana w ostatnich dniach rządów PiS
Z kraju
shutterstock_76795522
Zakłócenia w dostawach paliw. Firma ostrzega klientów
shutterstock_2455577617
Litr benzyny tańszy niż butelka wody
Ze świata
Scott Bessent
"Myślę, że Rosja natychmiast odczuje ból"
Ze świata
shutterstock_2276222483
Polska jak Sycylia? Eksperci alarmują
Nieruchomości
Minister Norwegii zapowiada działania po publikacji nt. naruszania przez Equinor praw pracowniczych, w tym Polaków
Polacy wśród poszkodowanych. Norweski minister reaguje
Ze świata
shutterstock_1946491033
Wycofują milion kilogramów suszonej wieprzowiny
Ze świata
Viktor Orban
Problemy Orbana. "To był zły tydzień"
Ze świata
konferencja w ramach debaty pt. "Demokracja równych szans. Rozmowy o wyzwaniach rozwojowych dla Polski"
Tusk o nowej inwestycji. "Decyzja zapadła dzisiaj"
Z kraju
Zamknięte lotnisko we Wrocławiu
Lotnisko we Wrocławiu zamknięte na ponad miesiąc
Z kraju
Timothy Mellon
Anonimowo przekazał ogromną darowiznę. Podano, kim jest
Ze świata
Donald Trump
Reklama zirytowała Trumpa. Ale według mediów nie to było powodem zerwania rozmów
Ze świata
Biszkek, Kirgistan październik,17,2025: Pomnik na Placu Zwycięstwa z Wiecznym Płomieniem stoi dumnie shutterstock_2691260623
Kirgistan wprowadza narodową kryptowalutę
Ze świata
Donald Trump
Trump: zrobiliśmy coś, co wielu uważało za niemożliwe
Ze świata
LOTTO_1997459012
Szóste takie losowanie z rzędu. Wyniki Lotto
Z kraju
shutterstock_1309985482
Samochody z kryzysem w standardzie. Dlaczego dopłacają, by je sprzedać?
Maciej Michałek
Warszawa, ludzie, noc (listopad 2024)
"Gonimy Arabię Saudyjską oraz Holandię"
Z kraju
Donald Trump
Trump odwraca decyzję Bidena
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica