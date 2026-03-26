Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Jest zgoda Iranu. Statki z tego kraju mogą przepływać

|
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Trump twierdzi, że trwają negocjacje z Iranem
Źródło: TVN24
Korea Południowa nie jest wrogiem Iranu w trwającej wojnie na Bliskim Wschodzie - stwierdził irański ambasador w Seulu Said Kuzeczi, cytowany przez dziennik "Korea Times". Kuzeczi poinformował, że koreańskie tankowce otrzymają zgodę na przepłynięcie przez kluczową dla transportu ropy cieśninę Ormuz.

Dyplomata wyjaśnił na konferencji prasowej w irańskiej ambasadzie w Seulu, że Teheran docenia powściągliwość władz Korei Południowej, które - jak zauważył - nie przyłączyły się do zainicjowanych przez Waszyngton działań wymierzonych w Iran.

Ambasador o irańskich "prawach obronnych"

- Nie ma problemu z zapewnieniem bezpieczeństwa, ale każdy statek musi wcześniej uzgodnić to z rządem (Iranu). Przejście jest możliwe tylko w porozumieniu - podkreślił dyplomata, tłumacząc konieczność weryfikacji jednostek.

Południowokoreańskie MSZ zapowiedziało szczegółową analizę słów ambasadora, deklarując utrzymanie kanałów komunikacji z Teheranem w celu zapewnienia bezpieczeństwa tranzytu - dodała gazeta.

Iran uderzył w hel. "W najśmielszych snach nie pomyślałbym"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ambasador zaznaczył, że region znajduje się w "sytuacji wojennej", z której nie można wyłączyć strategicznego szlaku handlowego. Ostrzegł przy tym, że wszelkie jednostki powiązane z interesami gospodarczymi Stanów Zjednoczonych lub Izraela mogą zostać objęte surowymi restrykcjami w ramach irańskich "praw obronnych". Zdaniem Teheranu, prowadzenie normalnej działalności biznesowej przez firmy z USA jest w obecnych warunkach nierozsądne.

Zatoka Perska i cieśnina Ormuz
Źródło: PAP/Michał Czernek

Blokada cieśniny Ormuz

W reakcji na rozpoczęte 28 lutego naloty izraelsko-amerykańskie na Iran, Teheran zablokował cieśninę Ormuz, przez którą w normalnych warunkach jest transportowane ok. 20 proc. światowego wolumenu ropy naftowej, co przyczyniło się do skoku cen surowców energetycznych na światowych rynkach.

Wojny dwóch mocarstw. Czy Trump powtarza błędy Putina?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Według danych cytowanych przez dziennik w tym rejonie utknęło 26 południowokoreańskich statków. Na ich pokładach oraz na jednostkach pływających pod obcymi banderami przebywa łącznie 179 koreańskich marynarzy.

Alternatywy dla cieśniny Ormuz
Źródło: PAP
OGLĄDAJ: Pakiet CPN. Co oznacza decyzja rządu?
Tusk

Pakiet CPN. Co oznacza decyzja rządu?
WYDANIE SPECJALNE

Tusk
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ALI HAIDER/PAP/EPA

Udostępnij:
Tagi:
Korea PołudniowaIranCieśnina Ormuz
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
paliwo benzyna stacja benzynowa shutterstock_2602306775
"To są najgrubsze armaty". Ekspert o planie rządu
Maciej Wróbel
Pierwszy taki traktat w Europie. "Polska jest w awangardzie"
Ze świata
Kuba, Hawana
Kryzys się pogłębia. Paraliż w służbie zdrowia
Ze świata
pap_20230311_0DN
Kurs zanurkował po słowach Tuska
Rynki
shutterstock_1202212432
Członek RPP o stopach procentowych. "Nie wykluczam"
Do awantury doszło na stacji paliw (zdjęcie ilustracyjne)
Ceny paliw. Jest zapowiedź premiera
shutterstock_1919734064
"Zapłacimy dużo więcej". Tyle kosztuje koszyk wielkanocny
TSUE
TSUE zdecydował w sprawie rosyjskich oligarchów. "Istotne znaczenie tych osób"
Ze świata
lotto kupon pieniadze pln shutterstock_1760323928_1_1
Rekordowa wygrana w Lotto. Bez wychodzenia z domu
Pieniądze
Parlament Europejski i decyzja w sprawie umowy celnej UE-USA
Umowa USA i Unii Europejskiej. Jest decyzja parlamentarzystów
Ze świata
pap_20240805_30A
Sprzeczne sygnały. Ceny w górę
Rynki
Uber Robotaxi
Pierwsza taka taksówka w Europie. "Potencjalnie także w innych miastach"
Tech
Diesel paliwa
Ceny paliw. Domański: to rozwiązanie prawdopodobne
Donald Trump
Napięcie rośnie, nerwy na rynku. "Prezydent Trump nie blefuje"
Ze świata
Zaporoska Elektrownia Atomowa
10 lat, dziesiątki miliardów. Tyle ma kosztować odbudowa sektora
Ze świata
Viktor Orban
Orban atakuje Ukrainę. "Państwo terrorystyczne"
Ze świata
Mark Zuckerberg w drodze na rozprawę sądową
20-latka pozwała Meta i Youtube. Historyczne odszkodowanie
Tech
shutterstock_2755222775
Władze reagują na ceny paliw. Będzie rekompensata
Ze świata
budynki szeregowce bloki mieszkania shutterstock_2598917403
Będą kary za hotele w domach. Rząd szykuje nowe przepisy
Nieruchomości
shutterstock_2579906415
Nowe "zjawisko" na rynku pracy. "To nie jest wyłącznie zagrożenie"
Łukasz Figielski
pap_20260306_0VQ
Prezes Poczty Polskiej odwołany
samochody polska ulica miasto shutterstock_2757576173
"Oni generują śmierć na drogach". Będą zmiany w Kodeksie karnym
Moto
samochody elektryczne ford shutterstock_2433935459
Wielkie akcje serwisowe. Chodzi o setki tysięcy aut
Moto
Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
Dziemianowicz-Bąk: to zjawisko, które ma destrukcyjny, niszczący wpływ na życie
Rene Haas
Pokazali autorski chip. Akcje poszybowały
Tech
Zmiana czasu
Koniec ze zmianą czasu? Nowe informacje z Brukseli
Ze świata
ropa naftowa baryłka paliwo
Kolejne koło ratunkowe dla ropy. "Jesteśmy gotowi"
Ze świata
pap_20100821_1E3
Rosjanie boją się o irańską elektrownię jądrową. Ich zdaniem ziszcza się najgorszy scenariusz
Ze świata
shutterstock_347958275
Nowa fala w Chinach. "Ludzie nie kupują jedynie rzeczy"
Ze świata
Dostawały nagie zdjęcia (zdjęcie ilustracyjne)
Pół roku i koniec. Gigant wycofuje kontrowersyjną aplikację
Tech

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

