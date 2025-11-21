Logo TVN24
Indie ograniczają import rosyjskiej ropy. Waszyngton zadowolony

Największy indyjski konglomerat - Reliance Industries - wstrzymał import rosyjskiej ropy do swojej rafinerii w Jamnagarze. Decyzja zapadła w obliczu rosnącej presji międzynarodowej oraz nadchodzących unijnych i amerykańskich sankcji.

Posunięcie Reliance może złagodzić napięcia w relacjach handlowych między Indiami a USA, które od miesięcy obciążały zakupy taniej rosyjskiej ropy przez Delhi. Waszyngton oficjalnie przywitał zmianę, licząc na przyspieszenie negocjacji handlowych.

Reliance kończy z rosyjską ropą

Reliance Industries, największy importer rosyjskiej ropy w Indiach, wstrzymał dostawy surowca dla swojej jednostki eksportowej w rafinerii Jamnagar w Gudżaracie. To największy na świecie kompleks rafineryjny działający w jednym miejscu.

Firma poinformowała, że działanie ma na celu dostosowanie się do unijnego zakazu importu paliw wytwarzanych z rosyjskiej ropy w krajach trzecich, który zacznie obowiązywać w styczniu 2026 r., oraz do amerykańskich sankcji skierowanych przeciwko rosyjskim producentom, takim jak Rosnieft i Łukoil.

"Ta zmiana została zakończona przed terminem, aby zapewnić pełną zgodność z ograniczeniami dotyczącymi importu produktów, które wejdą w życie 21 stycznia 2026 r." – podała firma w oświadczeniu.

Waszyngton przyklaskuje decyzji

"Z zadowoleniem przyjmujemy tę zmianę i liczymy na postępy w rozmowach handlowych między USA a Indiami" – przekazało biuro prasowe Białego Domu w oświadczeniu dla "Washington Post".

Zakupy rosyjskiej ropy były jednym z głównych punktów spornych między Delhi a Waszyngtonem. W sierpniu administracja Donalda Trumpa nałożyła na Indie pięćdziesięcioprocentowe cła, w tym dodatkową dwudziestopięcioprocentową karę za import rosyjskiej ropy i uzbrojenia, co – jak twierdził Trump – miało finansować wojnę Moskwy przeciw Ukrainie. Indie stanowczo zaprzeczały tym oskarżeniom.

Spadek importu rosyjskiej ropy

Przed wybuchem wojny w 2022 r. rosyjska ropa stanowiła jedynie 2,5 proc. indyjskiego importu. W latach 2024–2025 udział ten wzrósł jednak do około 35,8 proc. Reliance odpowiadało za blisko połowę rosyjskich dostaw do Indii.

W ostatnich miesiącach presja międzynarodowa zaczęła jednak przynosić skutki. Jak wynika z raportu Carnegie Endowment, Reliance zmniejszyło zamówienia od objętych sankcjami rosyjskich firm o 13 proc., jednocześnie zwiększając import z Arabii Saudyjskiej o 87 proc. oraz z Iraku o 31 proc. w październiku. Z kolei państwowe rafinerie Indii pomijają rosyjską ropę w kontraktach na grudzień – informuje Bloomberg.

Szansa na odblokowanie rozmów handlowych

Eksperci wskazują, że zmiana podejścia Indii może pomóc w odblokowaniu napiętych negocjacji handlowych z USA. Ajay Srivastava z think-tanku Global Trade and Research Initiative podkreśla, że Waszyngton powinien szybko zareagować.

- Ponieważ Indie gwałtownie ograniczyły import, Stany Zjednoczone muszą natychmiast znieść dodatkowe dwudziestopięcioprocentowe cło na indyjskie towary – powiedział Srivastava.

- Utrzymywanie tego cła, mimo że Indie spełniają oczekiwania USA, podważa dobrą wolę i grozi spowolnieniem delikatnych rozmów handlowych – dodał.

Po miesiącach napięć sygnały z obu stron wskazują na stopniowe łagodzenie sporu. Decyzja Reliance może okazać się kluczowym krokiem w kierunku szerszego porozumienia handlowego między dwoma największymi demokracjami świata.

Autorka/Autor: Jan Sowa/ToL

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: NEERAZ CHATURVEDI/Shutterstock

