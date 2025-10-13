Pierwsza taka decyzja w historii. Przejmują kontrolę nad chińskim producentem

Michał Bogusz o decyzji Chin: bardzo poważna eskalacja Źródło: TVN24 BiS

Udostępnij Facebook Kopiuj link

W oświadczeniu wydanym w niedzielę późnym wieczorem rząd poinformował, że interweniował w sprawie firmy Nexperia, która produkuje w Holandii chipy wykorzystywane w samochodach oraz elektronice użytkowej. Wskazano na obawy dotyczące możliwego transferu technologii do chińskiej spółki matki Nexperii - koncernu Wingtech, w dużej części należącego do rządu w Pekinie.

Będą mogli blokować decyzje zarządu

Amsterdam powołał się po raz pierwszy w historii na uprawnienia wynikające z holenderskiej ustawy o "dostępności towarów" (Availability of Goods Act).

Decyzja doprowadziła do 10-procentowego spadku notowań Wingtechu na giełdzie w Szanghaju.

Rząd Holandii nie przejmie własności Nexperii, jednak zyska teraz prawo do cofania lub blokowania decyzji zarządu. Firma kontynuuje normalną produkcję.

Trump zwiększa presję

Prezydent USA Donald Trump podczas swojej drugiej kadencji zwiększa presję na chińskie firmy technologiczne. Jednocześnie, jak zauważa CNN, Stany Zjednoczone i Holandia zwykle ściśle współpracują przy kontroli eksportu w branży półprzewodników.

Rzecznik holenderskiego ministerstwa gospodarki podkreślił jednak, że decyzja w sprawie Nexperii była całkowicie niezależna od USA, a jej termin - "czystym przypadkiem".

W zeszłym miesiącu Waszyngton rozszerzył listę firm uznawanych za zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i dodał do niej spółki zależne. Wingtech trafił na amerykańską "listę podmiotów" już w grudniu 2024 roku. Zarzucono mu udział "w działaniach wspierających wysiłki chińskiego rządu w przejmowaniu firm z technologiami półprzewodnikowymi".

BBC zauważa, że w Wielkiej Brytanii Nexperia została zmuszona do sprzedaży swojej fabryki chipów w Newport po tym, jak posłowie i ministrowie wyrazili obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Obecnie firma posiada brytyjski zakład w Stockport.

Odpowiedź firmy

Nexperia w odpowiedzi na działania holenderskiego rządu przekazała, że działa niezależnie od chińskiej spółki matki.

Wingtech nazwał natomiast interwencję władz wobec Nexperii - niegdyś części koncernu Philips - "nadmierną ingerencją motywowaną uprzedzeniami geopolitycznymi".

Nexperia jest jednym z największych na świecie producentów prostych układów scalonych, takich jak diody i tranzystory. Firma rozwija jednak także bardziej zaawansowane technologie, w tym tzw. półprzewodniki szerokopasmowe, wykorzystywane w urządzeniach elektrycznych - m.in. w samochodach elektrycznych, ładowarkach i centrach danych obsługujących sztuczną inteligencję.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Autorka/Autor: mp/dap Źródło: CNN Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA