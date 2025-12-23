Największy kraj Unii Europejskiej bez budżetu. Ratuje się ustawą specjalną

Ciepło na południu Francji Źródło: ENEX

Za projektem ustawy zagłosowali wszyscy członkowie niższej izby francuskiego parlamentu, czyli 496 osób. Jeszcze we wtorek dokument zostanie przesłany do Senatu, którego głos pozwoli na jego definitywne przyjęcie.

Francuska niższa izba parlamentu uchwaliła ustawę specjalną w związku z brakiem budżetu na 2026 rok Źródło: PAP/EPA/YOAN VALAT

Problem Francji z budżetem

19 grudnia parlament wydał komunikat, w którym poinformował o niepowodzeniu prac komisji, składającej się z przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego i Senatu.

Taki wynik był spodziewany ze względu na znaczne różnice między wersją projektu ustawy budżetowej po modyfikacjach w Senacie, gdzie znaczny wpływ ma prawica, a oczekiwaniami lewicowej opozycji w izbie niższej.

Francuska ustawa specjalna

Ustawa specjalna ma przedłużyć założenia tegorocznego budżetu - tak, aby zapewnić funkcjonowanie państwa mimo braku ustawy budżetowej. W takiej samej sytuacji Francja znalazła się przed rokiem, za rządów poprzedniego premiera - Francois Bayrou. Dyskusje nad właściwym budżetem mają zostać wznowione w styczniu 2026 roku.

Kwestia uchwalenia budżetu jest największym wyzwaniem dla mniejszościowego rządu Lecornu, stale zagrożonego - tak jak poprzednie gabinety - wotum nieufności ze strony opozycji. Upadek rządu oznaczałby najprawdopodobniej przedterminowe wybory parlamentarne.

Ponadto Francja potrzebuje budżetu, by opanować wymykający się spod kontroli deficyt budżetowy i dług publiczny.

Francja w UE

Niemcy mają największą liczbę ludności w UE, ale to Francja jest największym krajem pod względem obszaru. Z kolei Malta jest najmniejszym krajem Wspólnoty zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak i powierzchni.

