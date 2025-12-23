Logo TVN24
Biznes
Ze świata

Największy kraj Unii Europejskiej bez budżetu. Ratuje się ustawą specjalną

Ciepło na południu Francji
Źródło: ENEX
Francuskie Zgromadzenie Narodowe uchwaliło ustawę specjalną, która przedłuża zapisy tegorocznego budżetu na 2026 rok. Wcześniej parlamentarzyści nie zdołali dojść do porozumienia. Teraz ustawa specjalna trafi do Senatu.

Za projektem ustawy zagłosowali wszyscy członkowie niższej izby francuskiego parlamentu, czyli 496 osób. Jeszcze we wtorek dokument zostanie przesłany do Senatu, którego głos pozwoli na jego definitywne przyjęcie.

Źródło: PAP/EPA/YOAN VALAT

Problem Francji z budżetem

19 grudnia parlament wydał komunikat, w którym poinformował o niepowodzeniu prac komisji, składającej się z przedstawicieli Zgromadzenia Narodowego i Senatu.

Taki wynik był spodziewany ze względu na znaczne różnice między wersją projektu ustawy budżetowej po modyfikacjach w Senacie, gdzie znaczny wpływ ma prawica, a oczekiwaniami lewicowej opozycji w izbie niższej.

Francuska ustawa specjalna

Ustawa specjalna ma przedłużyć założenia tegorocznego budżetu - tak, aby zapewnić funkcjonowanie państwa mimo braku ustawy budżetowej. W takiej samej sytuacji Francja znalazła się przed rokiem, za rządów poprzedniego premiera - Francois Bayrou. Dyskusje nad właściwym budżetem mają zostać wznowione w styczniu 2026 roku.

Kwestia uchwalenia budżetu jest największym wyzwaniem dla mniejszościowego rządu Lecornu, stale zagrożonego - tak jak poprzednie gabinety - wotum nieufności ze strony opozycji. Upadek rządu oznaczałby najprawdopodobniej przedterminowe wybory parlamentarne.

Ponadto Francja potrzebuje budżetu, by opanować wymykający się spod kontroli deficyt budżetowy i dług publiczny.

Francja w UE

Niemcy mają największą liczbę ludności w UE, ale to Francja jest największym krajem pod względem obszaru. Z kolei Malta jest najmniejszym krajem Wspólnoty zarówno pod względem liczby mieszkańców, jak i powierzchni.

pc

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/YOAN VALAT

FrancjaBudżet państwa
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica