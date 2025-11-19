Import owoców morza wstrzymany. "Wyjątkowo karygodne"

Logo TVN24
Dyplomatyczny kryzys między Chinami a Japonią wciąż jest daleki od zakończenia - rozmowy przedstawicieli krajów nie przyniosły skutku. Eskalacja sporu postępuje, a jej najnowszym objawem jest wstrzymanie przez Pekin importu japońskich owoców morza.

Jak poinformowały japońskie media, rozmowy w Pekinie, przeprowadzone we wtorek przez dyrektora departamentu ds. azjatyckich chińskiego MSZ Liu Jinsonga i jego japońskiego odpowiednika Masakiego Kanaiego, zakończyły się fiaskiem. Strona chińska zażądała, by premierka Japonii Sanae Takaichi wycofała się ze swoich słów dotyczących Tajwanu. Pekin uznał jej uwagi za "wyjątkowo karygodne" i podważające fundamenty dwustronnych relacji. Liu określił wynik rozmów jako "bardzo niezadowalający".

Atak Chin "zagrozi egzystencji" Japonii

Źródło sporu stanowi wypowiedź polityczki z 7 listopada. Szefowa rządu oznajmiła wówczas, że atak Chin na Tajwan, który Pekin uważa za swoją zbuntowaną prowincję, mógłby zostać uznany za "sytuację zagrażającą egzystencji" Japonii. Takaichi nie wykluczyła, że Tokio skorzystałoby wtedy z prawa do samoobrony.

Japoński rząd tłumaczył, że wypowiedź premierki miała charakter "hipotetyczny", a stanowisko Japonii wobec Tajwanu pozostaje niezmienne.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
6. Kioto, Japonia
Turyści rezygnują z Japonii, linie odwołują loty
tokio japonia - Hiroshi-Mori-Stock shutterstock_1713307342
Biura podróży wstrzymują sprzedaż. Te wypowiedzi "drastycznie pogorszyły atmosferę"
Wyspy Senkaku
"Nie do przyjęcia". Chiny wysłały okręty i drony po słowach premierki Japonii
TVN24

Chiny obawiają się wody z Fukushimy

Japońskie media, powołując się na źródła rządowe, ujawniły, że Chiny poinformowały rząd w Tokio o wstrzymaniu importu owoców morza. Pekin argumentuje tę decyzję koniecznością monitorowania stanu uzdatnionej wody, zrzucanej do oceanu z uszkodzonej elektrowni jądrowej w Fukushimie. Chiny, które oskarżały Japonię o "traktowanie Pacyfiku jak ścieku", wprowadziły zakaz w 2023 r., gdy rozpoczęto spuszczanie wody, po czym w czerwcu 2025 r. poinformowały, że restrykcje importowe będą stopniowo znoszone od jesieni br.

Rzeczniczka chińskiego MSZ, Mao Ning, oznajmiła w środę podczas regularnego briefingu prasowego, że nawet gdyby produkty te zaczęły napływać do Chin, nie byłoby dla nich rynku zbytu z powodu "gniewu", jaki odczuwają obywatele Chin wobec Japonii w związku ze słowami Takaichi.

Autorka/Autor: skiba/ams

Źródło: PAP, agencja Kyodo

Źródło zdjęcia głównego: Marco Lissoni/Shutterstock

TAGI:
Japonia Chiny Polityka zagraniczna Chin
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica