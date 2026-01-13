Putin przejmuje fabryki duńskiej firmy

Putin podsumowuje 2025 rok na dorocznej konferencji prasowej Źródło: Reuters

Według spółki wartość jej aktywów w Rosji wynosiła na koniec 2025 r. 469 mln euro, a rosyjski oddział przynosił zyski. Według Reutersa, na Rosję przypada 7 procent przychodów grupy Rockwool.

Koncern podkreślił, że będzie bronił swoich praw na podstawie duńsko-rosyjskiej umowy inwestycyjnej. "Nie jesteśmy optymistycznie nastawieni do cofnięcia decyzji o oddaniu naszych rosyjskich spółek zależnych pod przymusowy zarząd zewnętrzny" - komentowała w oświadczaniu grupa, cytowana przez Reutersa.

Rockwool zamierza skontaktować się z rządem w Kopenhadze oraz władzami UE.

Dekret powołujący tymczasową administrację nad jednostkami

Agencja Reutera informowała wcześniej, powołując się na Bloomberga, że Rosja nakazała ustanowienie tymczasowego zarządu komisarycznego nad dwoma rosyjskimi oddziałami duńskiej firmy zajmującej się materiałami budowlanymi.

Według doniesień prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret powołujący tymczasową administrację nad jednostkami.

We wtorek notowania akcji spółki na giełdzie w Kopenhadze spadły o 8-12 proc.

Krytyka za kontynuację działalności w Rosji

Wcześniej Rockwool był krytykowany za kontynuację działalności w Rosji po lutym 2022 r. Według ekspertów cytowanych przez gazetę "Berlingske" przyniosło to firmie straty wizerunkowe i ostatecznie nie uchroniło przed nacjonalizacją.

Duńska firma posiada oddziały w wielu państwach na świecie, w tym dwa zakłady w Polsce. Na stronie internetowej Rockwool można przeczytać, że produkowane przez spółkę materiały z wełny skalnej wykorzystane zostały do izolacji takich budynków jak Empire State Building w Nowym Jorku czy Teatr Bolszoj w Moskwie.

