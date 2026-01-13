Logo TVN24
Ze świata

Putin przejmuje fabryki duńskiej firmy

Władimir Putin
Putin podsumowuje 2025 rok na dorocznej konferencji prasowej
Źródło: Reuters
Duński producent materiałów izolacyjnych Rockwool poinformował we wtorek o utracie kontroli nad czterema zakładami w Rosji. Jak podano, stało się to w następstwie decyzji Władimira Putina. Koncern był wcześniej krytykowany za to, że po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 roku nie wycofał się z tamtejszego rynku.

Według spółki wartość jej aktywów w Rosji wynosiła na koniec 2025 r. 469 mln euro, a rosyjski oddział przynosił zyski. Według Reutersa, na Rosję przypada 7 procent przychodów grupy Rockwool.

Koncern podkreślił, że będzie bronił swoich praw na podstawie duńsko-rosyjskiej umowy inwestycyjnej. "Nie jesteśmy optymistycznie nastawieni do cofnięcia decyzji o oddaniu naszych rosyjskich spółek zależnych pod przymusowy zarząd zewnętrzny" - komentowała w oświadczaniu grupa, cytowana przez Reutersa.

Rockwool zamierza skontaktować się z rządem w Kopenhadze oraz władzami UE.

Dekret powołujący tymczasową administrację nad jednostkami

Agencja Reutera informowała wcześniej, powołując się na Bloomberga, że Rosja nakazała ustanowienie tymczasowego zarządu komisarycznego nad dwoma rosyjskimi oddziałami duńskiej firmy zajmującej się materiałami budowlanymi.

Według doniesień prezydent Rosji Władimir Putin podpisał dekret powołujący tymczasową administrację nad jednostkami.

We wtorek notowania akcji spółki na giełdzie w Kopenhadze spadły o 8-12 proc.

Krytyka za kontynuację działalności w Rosji

Wcześniej Rockwool był krytykowany za kontynuację działalności w Rosji po lutym 2022 r. Według ekspertów cytowanych przez gazetę "Berlingske" przyniosło to firmie straty wizerunkowe i ostatecznie nie uchroniło przed nacjonalizacją.

Duńska firma posiada oddziały w wielu państwach na świecie, w tym dwa zakłady w Polsce. Na stronie internetowej Rockwool można przeczytać, że produkowane przez spółkę materiały z wełny skalnej wykorzystane zostały do izolacji takich budynków jak Empire State Building w Nowym Jorku czy Teatr Bolszoj w Moskwie.

Autorka/Autor: Pkarp/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/MIKHAIL METZEL / SPUTNIK / KREMLIN POOL

RosjaWładimir PutinDania
