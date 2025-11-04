Drony nad lotniskami. Ruch wstrzymany

Kilkanaście dronów nad belgijską bazą wojskową Źródło: TVN24

Kurt Verwilligen, rzecznik firmy Skeyes, która zajmuje się kontrolą ruchu lotniczego, poinformował, że krótko przed godz. 20 otrzymano zgłoszenie o locie drona nad terenem lotniska w Brukseli.

- W ramach środków ostrożności cały ruch lotniczy został tymczasowo wstrzymany - dodał.

- Obecnie żadne samoloty nie startują ani nie lądują - przekazała rzeczniczka portu. Dodała, że nie jest w stanie określić, jak długo potrwa zamknięcie lotniska.

Reuters donosi, że z powodu obecności drona zamknięto również lotnisko w Liege.

We wrześniu lotniska w Kopenhadze i Oslo musiały zostać tymczasowo zamknięte z powodu dostrzeżenia dronów, a w zeszły weekend drony widziano również nad belgijską wojskową bazą lotniczą.

