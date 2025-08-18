Doradca Białego Domu: przymilają się zarówno do Rosji, jak i do Chin

Doradca Białego Domu do spraw handlu Peter Navarro podkreślił w artykule opublikowanym w poniedziałek na łamach dziennika "Financial Times", że kupując rosyjską ropę naftową, Indie finansują machinę wojenną Kremla. Zażądał, by przestały to robić.

Indyjski import ropy podkopuje wysiłki zmierzające do izolowania Rosji - oświadczył Navarro, zaznaczając, że obecnie Indie "przymilają się zarówno do Rosji, jak i do Chin"

"Jeżeli Indie chcą być traktowane jak strategiczny partner USA, powinny zacząć stosownie się zachowywać" - napisał. Ocenił też jako ryzykowne transferowanie najnowszych technologii militarnych do Indii przez amerykańskie firmy.

W opublikowanym w poniedziałek tekście Navarro stwierdził też, że Indie działają jako "globalne centrum rozliczeniowe dla rosyjskiej ropy", dostarczające Moskwie "potrzebnych jej dolarów" – napisał.

"Ta matematyka nie działa"

Przed tygodniem Navarro powiedział dziennikarzom, że importując indyjskie produkty, USA przekazują Indiom dolary, których kraj ten "używa do kupowania rosyjskiej ropy", a Rosja "finansuje z nich uzbrojenie służące do zabijania Ukraińców". Tymczasem amerykańscy podatnicy ponoszą koszty broni, która ma służyć do ochrony ludności Ukrainy przed rosyjskim uzbrojeniem – wyjaśnił.

Jak informował "Times of India", Navarro podsumował te słowa stwierdzeniem, że "ta matematyka nie działa".

Peter Navarro WILL OLIVER/PAP

Na początku sierpnia prezydent USA Donald Trump nałożył dodatkowe cła wysokości 25 proc. na towary sprowadzane z Indii (co podniosło cła do łącznie 50 proc.), uzasadniając ten krok kupowaniem przez New Delhi rosyjskiej ropy.

Agencja Reutera przypomniała, że odwołana została wizyta amerykańskich negocjatorów w New Delhi (planowano ją na 25-29 sierpnia), co zniweczyło nadzieje na szybkie zniesienie dodatkowych ceł USA.

Autorka/Autor:jw/ToL

Źródło: PAP