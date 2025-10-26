Reklama zirytowała Donalda Trumpa. Ale według mediów nie to było powodem zerwania rozmów

Trump o cłach. "Chiny chcą rozmawiać" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Trump poinformował o podniesieniu ceł na import z Kanady o dodatkowe 10 procent. Amerykański prezydent po raz kolejny zarzucił twórcom reklamy oraz władzom prowincji Ontario, które ją zamówiły, że "wprowadza odbiorców w błąd". Trump domagał się natychmiastowego wstrzymania emisji.

W reklamie telewizyjnej wykorzystano archiwalną wypowiedź byłego prezydenta USA Ronalda Reagana krytykującego cła jako takie. W czwartek wieczorem prezydent USA ogłosił, że z tego powodu zrywa rozmowy handlowe z Kanadą.

Trump podnosi cła na towary z Kanady

W sobotę kanadyjskie media poinformowały jednak, że przyczyną obu decyzji miało być niezadowolenie prezydenta USA z przebiegu negocjacji z Kanadą.

Publiczny nadawca CBC cytował wypowiedź Kevina Hassetta, dyrektora Narodowej Rady Ekonomicznej przy prezydencie USA, który powiedział, że decyzja Trumpa o zerwaniu negocjacji "jest wyrazem jego frustracji działaniami i postawą Kanadyjczyków w ciągu miesięcy negocjacji".

– Kanadyjczycy byli bardzo trudni w negocjacjach – oświadczył Hassett, choć nie podał konkretów.

Kanadyjskie media podkreślają, że rząd w Ottawie jest trudnym partnerem dla amerykańskich negocjatorów.

Co prawda w środę kanadyjskie ministerstwo do spraw handlu Kanada-USA informowało o postępach w negocjacjach na temat ceł USA na kanadyjski import, ale w czwartek Ottawa obniżyła liczbę samochodów, które firmy Stellantis i GM mogą sprowadzać do Kanady bez ceł. To reakcja na decyzję tych przedsiębiorstw o zakończeniu części produkcji w Kanadzie i przeniesieniu jej do USA.

Według CBC Trump dał publicznie wyraz oburzeniu z powodu reklamy dopiero trzy dni po tym, jak ją zobaczył.

Według kanadyjskiego nadawcy prezydent USA miał o niej wspomnieć we wtorek, podczas spotkania z republikańskimi politykami i miał wówczas stwierdzić, że nie sądzi, by mogła wywrzeć większy wpływ na Amerykanów. We wpisie w mediach społecznościowych prezydent USA zażądał natychmiastowego wstrzymania emisji reklamy.

Wstrzymano emisję reklamy

W piątek władze prowincji Ontario zapowiedziały, że wstrzymają emisję reklamy, w której sprzeciwiają się amerykańskim cłom, ale zrobią to dopiero w poniedziałek. Premier rządu Ontario Doug Ford przekazał, że uzgodnił to z szefem kanadyjskiego rządu Markiem Carneyem.

- Naszym zamiarem było zawsze rozpoczęcie rozmowy o rodzaju gospodarki, którą Amerykanie chcą budować i skutkach ceł dla pracowników i firm. Osiągnęliśmy nasz cel, dotarliśmy do publiczności w USA na najwyższym szczeblu – dodał i zaznaczył, że telewizyjne reklamy będą emitowane przez weekend tak, by mogli obejrzeć je widzowie finału ligi baseballa MLB - World Series.

BREAKING: After Trump went on a tirade this morning about the commercial below featuring Ronald Reagan, Ontario’s premier, Doug Ford, has just announced that the commercial will play during GAME ONE of the World Series tonight to MILLIONS of viewers. pic.twitter.com/G2KpdPnfHO — Brian Krassenstein (@krassenstein) October 24, 2025 Rozwiń

Komentatorzy podkreślili, że w tym roku w mistrzowskiej serii, która toczy się do czterech zwycięstw, rywalizują ekipy z Los Angeles oraz z Toronto – stolicy najludniejszej prowincji Kanady, Ontario.

W piątek pierwszy mecz finału wygrali w Toronto miejscowi Blue Jays. W sobotę, również w Toronto, górą była ekipa Dodgers.

Szacowana widownia finałowej serii to co najmniej miliard odbiorców, bo baseball cieszy się szczególną popularnością w całej Ameryce Północnej, a także w Japonii, Korei Południowej, na Tajwanie i w Wenezueli.

OGLĄDAJ: Tusk: powstanie w Polce Centrum Operacji Satelitarnych