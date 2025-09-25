Trump o Erdoganie. "Chciałbym, żeby przestał"

- Chciałbym, żeby przestał kupować ropę od Rosji, dopóki Rosja kontynuuje to szaleństwo przeciwko Ukrainie, a oni walczą. Stracili już miliony istnień ludzkich i po co? Wiecie, po co? To haniebne - stwierdził cytowany przez CNN prezydent USA.
Trump o Turcji i Erdoganie
Trump chwalił prezydenta Turcji i siłę militarną, którą zbudował.
- To zaszczyt gościć go w Białym Domu. Zamierzamy zawrzeć kilka świetnych umów handlowych dla obu krajów. Prowadzimy intensywną współpracę gospodarczą z Turcją. Produkują świetne produkty. Tworzą piękne, wspaniałe produkty, są naprawdę fantastycznymi producentami, kupujemy od nich wiele, a oni kupują wiele od nas - mówił.
Zaznaczył, że Erdogan jest darzony dużym szacunkiem zarówno przez przywódcę Ukrainy, jak i Rosji. - Wszyscy szanują Erdogana. Ja też. Myślę, że może mieć duży wpływ, jeśli będzie chciał, ale teraz jest bardzo neutralny. Lubi być neutralny. Ja też lubię być neutralny - powiedział.
Trump dodał, że będzie rozmawiał z Erdoganem o sprzedaży samolotów F-35 i F-16 oraz o systemach Patriot. Podkreślił, że w przypadku dobrej rozmowy z tureckim przywódcą USA mogą niemal natychmiast znieść sankcje wobec Turcji.
Donald Trump o Rosji i Putinie
Trump powtórzył też, że jest bardzo rozczarowany przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Myślę, że to czas, by wojna się zakończyła - dodał.
- (Rosja) walczy ciężko i długo, stracili milion żołnierzy. Mimo ciężkiego bombardowania w ostatnich tygodniach, nie zdobyli prawie żadnego terytorium - dodał Trump.
- Rosja wydała miliony dolarów na bomby, pociski, amunicję, ludzkie życie, a nie zdobyli praktycznie żadnego terytorium. Naprawdę myślę, że to czas, by to się skończyło - oświadczył prezydent. - Putin powinien przestać - zaapelował.
Druga armia NATO
W 2017 r. Turcja zakupiła od Rosji zestawy obrony przeciwlotniczej S-400, co wywołało reakcję Waszyngtonu, który objął Ankarę sankcjami i wykluczył z programu produkcji i rozwoju myśliwca piątej generacji F-35.
Ankara stara się utrzymywać poprawne stosunki zarówno z Kijowem, jak i z Moskwą. Strona turecka zapewnia, że popiera suwerenność i integralność terytorialną Ukrainy (wraz z anektowanym przez Rosję Krymem). Z drugiej strony, wiążą ją z Rosją silne stosunki gospodarcze. Turcja kupuje od Rosji gaz ziemny, oba kraje współpracują też m.in. przy budowie tureckich elektrowni jądrowych.
Turcja posiada drugą co do wielkości armię w NATO, która liczy ponad 800 tys. żołnierzy, w tym rezerwistów.
Autorka/Autor: /kris
Źródło: PAP, CNN
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER