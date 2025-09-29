Donald Trump nie odpuszcza. Chce rozwiązać "niekończący się problem"

Rafał Michalski o komikach, mediach, Donaldzie Trumpie i wolności słowa w USA Źródło: TVN24

"Nasz biznes filmowy został skradziony Stanom Zjednoczonym przez inne kraje, to jak kradnięcie 'cukierków dziecku'. Kalifornia, ze swoim słabym i niekompetentnym gubernatorem, została szczególnie mocno dotknięta! Dlatego, aby rozwiązać ten długotrwały, niekończący się problem, nałożę 100 proc. cło na wszystkie filmy wyprodukowane poza Stanami Zjednoczonymi" - napisał Trump na swoim portalu społecznościowym.

Trump o cłach na filmy Źródło: Truth Social

Trump nie odpuszcza z cłami

Jest to już kolejna zapowiedź takiego cła. Po raz pierwszy Trump ogłaszał je w maju, lecz do tej pory nie zostały podjęte w tej sprawie żadne oficjalne decyzje. Podobnie jak wówczas prezydent nie wyjaśnił szczegółów swojej decyzji i tego, jak miałby działać podatek.

Według radia NPR pomysł Trumpa zrodził się po spotkaniu z aktorem Jonem Voigtem, którego prezydent mianował wraz z Sylvestrem Stallone i Melem Gibsonem "ambasadorem w Hollywood". Radio zauważyło, że amerykański przemysł filmowy od dawna zmaga się z konkurencją z innych krajów, które coraz częściej przyciągają produkcję hollywoodzkich filmów.

Gubernator Kalifornii Gavin Newsom w zeszłym roku zaproponował podwojenie 350 milionów dolarów ulg podatkowych dla firm produkujących filmy w jego stanie.

Gavin Newsom Źródło: ALLISON DINNER/PAP

Trump o cłach na meble

Poza cłami na filmy Trump zapowiedział również cła na meble zagraniczne.

"Aby przywrócić Karolinie Północnej, która całkowicie straciła swój rynek meblarski na rzecz Chin i innych krajów, WIELKĄ sławę, nałożę wysokie cła na każdy kraj, który nie produkuje mebli w Stanach Zjednoczonych. Szczegóły wkrótce!!!" - napisał Trump.

Już w ubiegłym tygodniu prezydent USA zapowiedział wprowadzenie 50 proc. ceł na zagraniczne szafki kuchenne i meble łazienkowe oraz 30 proc. na meble tapicerowane. Powołał się przy tym na względy bezpieczeństwa narodowego.

