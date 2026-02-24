"Czysty chaos" po decyzji Trumpa. Potężne kwoty

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



To miał być "Dzień Wyzwolenia". A przynajmniej tak ochrzcił go Donald Trump, gdy w kwietniu 2025 roku zaprezentował światu słynną już tablicę ze stawkami celnymi.

- To jeden z najważniejszych dni w historii Ameryki - mówił podczas długiego przemówienia przed Białym Domem. Przekonywał, że przez dekady świat "łupił" amerykańską gospodarkę, a "przyjaciele bywali gorsi od wrogów".

Kolejne miesiące okazały się prawdziwym rollercoasterem - stawki celne raz rosły, raz spadały, zawierano porozumienia, by chwilę później wracać do gróźb. Aż w końcu przyszedł dzień, który - wydawałoby się - miał być końcem tej sagi. Sąd Najwyższy USA wydał miażdżący wyrok: większość ceł Donalda Trumpa zostało wprowadzonych niezgodnie z prawem.

Zwycięstwo wolnego handlu? Tylko na papierze.

Prezydent błyskawicznie ogłosił, że od wtorku wprowadza nowe taryfy - tym razem oparte na innych przepisach - sekcji 122 ustawy o handlu z 1974 roku.

Całe zamieszanie może kosztować miliardy dolarów. Tyle że rachunek zapłaci już ktoś inny.