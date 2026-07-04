Ze świata Koncerny paliwowe kontra Donald Trump. Stawką cena benzyny Oprac. Jan Sowa |

Trump: nie wolno nam zapomnieć, że nie ma amerykańskiej wolności bez amerykańskiej kultury Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: JIM LO SCALZO / POOL/PAP/EPA

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Exxon Mobil i Chevron mają w najbliższych tygodniach pokazać wyniki za drugi kwartał, które - według oczekiwań analityków - będą ponad trzykrotnie wyższe niż w pierwszych trzech miesiącach roku. Zyski amerykańskich firm naftowych mają wzrosnąć do najwyższych poziomów od 2022 roku.

To efekt sytuacji na rynku paliw po rozpoczęciu wojny amerykańsko-izraelskiej z Iranem pod koniec lutego. Ceny ropy gwałtownie wzrosły, a globalne dostawy paliw się skurczyły. Choć transport przez cieśninę Ormuz został wznowiony w ubiegłym miesiącu, ceny benzyny w USA pozostają wyraźnie podwyższone.

Trump chce, aby średnia krajowa cena benzyny spadła do około 2,50 dolara za galon. Obecnie wynosi około 3,85 dolara, czyli jest znacznie powyżej poziomu, którego oczekuje Biały Dom.

Biały Dom naciska na branżę

Wysokie ceny paliw stały się problemem politycznym dla administracji Trumpa. Demokraci wykorzystują temat kosztów życia w kampanii przed wyborami do Kongresu, a notowania prezydenta spadły, bo niewielu Amerykanów uznało, że wojna z Iranem była warta poniesionych kosztów.

Administracja wezwała Departament Sprawiedliwości do zbadania możliwego zawyżania cen benzyny. Sekretarz skarbu Scott Bessent ostrzegł producentów i rafinerie, że Biały Dom może rozważyć działania administracyjne, jeśli ceny na stacjach nie zostaną obniżone.

- Branża zdecydowanie rozmawia między sobą i zastanawia się, jak sobie z tym poradzić, ale wiemy, co nadchodzi. Rozumiemy politykę - powiedział anonimowo jeden z przedstawicieli sektora.

Koncerny bez wpływu na ceny

Przedstawiciele sektora naftowego przekonują, że mają ograniczony wpływ na detaliczne ceny benzyny. Jak wskazują, ropa odpowiada za prawie połowę ceny płaconej przez kierowców, a resztę kształtują koszty rafinacji, dystrybucji, marketingu i podatki.

Mimo że ceny ropy wróciły do poziomów sprzed wojny, benzyna w USA jest nadal o około 22 procent droższa niż przed konfliktem. Analitycy i organizacje branżowe tłumaczą to napiętą sytuacją na fizycznym rynku paliw oraz ograniczonymi zapasami benzyny.

Bob McNally, prezes Rapidan Energy Group, ocenił, że rozbieżność między cenami ropy i benzyny pokazuje strukturalną presję popytowo-podażową.

- Ceny benzyny nie poruszają się dokładnie tak samo jak ceny ropy, zwłaszcza podczas dużego globalnego zakłócenia wpływającego na podaż, rafinację i zapasy - powiedziała Bethany Williams, rzeczniczka American Petroleum Institute.

American Fuel & Petrochemical Manufacturers zwróciła uwagę, że rolę odgrywają także regulacje i ich koszty.

Rafinerie nie ustalają ceny gotowej benzyny, a ropa jest tylko jednym z wielu składników - przekazała organizacja. Wskazała między innymi na Renewable Fuel Standard, który wymaga od sprzedawców określonego udziału paliw zawierających etanol lub inne biopaliwa.

Najlepszy kwartał od kryzysu energetycznego

Według szacunków analityków zebranych przez LSEG, Exxon Mobil ma wykazać około 15,9 miliarda dolarów skorygowanego zysku netto. To ponad trzy razy więcej niż w pierwszym kwartale. Chevron ma osiągnąć około 9,9 miliarda dolarów, również ponad trzykrotnie więcej niż w poprzednich trzech miesiącach.

Część wzrostu może wynikać z odwrócenia strat księgowych z pierwszego kwartału, związanych z instrumentami pochodnymi używanymi do zabezpieczania ekspozycji na ropę i produkty rafinowane. Analitycy podkreślają jednak, że szersza poprawa wynika z mocniejszych fundamentów rynkowych.

Firma doradcza TPH szacuje, że marże rafineryjne na benzynie w USA, czyli różnica między ceną ropy a paliwami z niej wytwarzanymi, wyniosły w drugim kwartale średnio około 25 dolarów za baryłkę. To o około 16 dolarów więcej niż kwartał wcześniej. Marże na dieslu wzrosły o około 15 dolarów, do około 45 dolarów za baryłkę, osiągając najwyższy poziom od połowy 2022 roku.

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Stanowisko koncernów paliwowych

Wzrost zysków firm paliwowych może zaostrzyć spór z administracją Trumpa, mimo że sektor naftowy od lat jest ważnym zapleczem finansowym prezydenta i Partii Republikańskiej. Biały Dom zapewnia, że priorytetem Trumpa jest obniżenie cen benzyny. Wskazuje przy tym na spadek cen ropy po porozumieniu z Iranem oraz większą współpracę z branżą w sprawie pozwoleń i regulacji.

Exxon odmówił komentarza. Chevron odesłał do wywiadu finansowej szefowej firmy Eimear Bonner dla CNBC z 25 czerwca. Bonner mówiła w nim, że normalizacja cen benzyny zajmie trochę czasu.

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