Trump: chcę, by przestał kupować ropę z Rosji

- Chciałbym, żeby przestał kupować ropę od Rosji, dopóki Rosja kontynuuje to szaleństwo przeciwko Ukrainie, a oni walczą. Stracili już miliony istnień ludzkich i po co? Wiecie, po co? To haniebne - stwierdził cytowany przez CNN prezydent USA.
Trump o Turcji i Erdoganie
Trump chwalił prezydenta Turcji i siłę militarną, którą zbudował.
- To zaszczyt gościć go w Białym Domu. Zamierzamy zawrzeć kilka świetnych umów handlowych dla obu krajów. Prowadzimy intensywną współpracę gospodarczą z Turcją. Produkują świetne produkty. Tworzą piękne, wspaniałe produkty, są naprawdę fantastycznymi producentami, kupujemy od nich wiele, a oni kupują wiele od nas - mówił.
Trump dodał, że będzie rozmawiał z Erdoganem o sprzedaży samolotów F-35 i F-16 oraz o systemach Patriot. Podkreślił, że w przypadku dobrej rozmowy z tureckim przywódcą USA mogą niemal natychmiast znieść sankcje wobec Turcji.
Donald Trump o Rosji i Putinie
Trump powtórzył też, że jest bardzo rozczarowany przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Myślę, że to czas, by wojna się zakończyła - dodał.
- (Rosja) walczy ciężko i długo, stracili milion żołnierzy. Mimo ciężkiego bombardowania w ostatnich tygodniach, nie zdobyli prawie żadnego terytorium - dodał Trump.
- Rosja wydała miliony dolarów na bomby, pociski, amunicję, ludzkie życie, a nie zdobyli praktycznie żadnego terytorium. Naprawdę myślę, że to czas, by to się skończyło - oświadczył prezydent.
Autorka/Autor: /kris
Źródło: PAP, CNN
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/WILL OLIVER