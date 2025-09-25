Trump: chcę, by przestał kupować ropę z Rosji

Kraje NATO powinny zestrzeliwać rosyjskie samoloty naruszające przestrzeń powietrzną? Trump: tak Źródło: Reuters/TVN24

- Chciałbym, żeby przestał kupować ropę od Rosji, dopóki Rosja kontynuuje to szaleństwo przeciwko Ukrainie, a oni walczą. Stracili już miliony istnień ludzkich i po co? Wiecie, po co? To haniebne - stwierdził cytowany przez CNN prezydent USA.

Trump o Turcji i Erdoganie

Trump chwalił prezydenta Turcji i siłę militarną, którą zbudował.

- To zaszczyt gościć go w Białym Domu. Zamierzamy zawrzeć kilka świetnych umów handlowych dla obu krajów. Prowadzimy intensywną współpracę gospodarczą z Turcją. Produkują świetne produkty. Tworzą piękne, wspaniałe produkty, są naprawdę fantastycznymi producentami, kupujemy od nich wiele, a oni kupują wiele od nas - mówił.

Trump dodał, że będzie rozmawiał z Erdoganem o sprzedaży samolotów F-35 i F-16 oraz o systemach Patriot. Podkreślił, że w przypadku dobrej rozmowy z tureckim przywódcą USA mogą niemal natychmiast znieść sankcje wobec Turcji.

Donald Trump o Rosji i Putinie

Trump powtórzył też, że jest bardzo rozczarowany przywódcą Rosji Władimirem Putinem. Myślę, że to czas, by wojna się zakończyła - dodał.

- (Rosja) walczy ciężko i długo, stracili milion żołnierzy. Mimo ciężkiego bombardowania w ostatnich tygodniach, nie zdobyli prawie żadnego terytorium - dodał Trump.

- Rosja wydała miliony dolarów na bomby, pociski, amunicję, ludzkie życie, a nie zdobyli praktycznie żadnego terytorium. Naprawdę myślę, że to czas, by to się skończyło - oświadczył prezydent.

