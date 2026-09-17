Ze świata Do trzech razy sztuka. Willa Sophii Loren do kupienia Oprac. Wiktor Knowski |

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Próby sprzedaży willi legendarnej aktorki podjęła się już trzecia agencja. Nieruchomość znajduje się w parku przy via Appia Antica, najstarszej i najbardziej symbolicznej drodze starożytnego Rzymu, nazywanej "królową dróg".

Willa Sophii Loren do kupienia

Po raz pierwszy rezydencja trafiła na rynek nieruchomości w 2018 roku, a jej cena wynosiła wówczas 19 milionów euro. Następnie usiłowało ją sprzedać kolejne biuro, mające w ofercie najbardziej luksusowe posiadłości. Teraz zadanie to powierzono trzeciej agencji, która wystawiła willę na sprzedaż za 15-20 mln euro.

Carlo Ponti, zmarły w 2007 roku, i prawie 92-letnia Sophia Loren, mieszkająca prawie od dwóch dekad w Genewie, dopilnowali podczas prac w wilii każdego szczegółu. Zaprojektował ją znany architekt Andrea Busiri Vici.

"Rezydencja stanowi rzadkie połączenie znaczenia historycznego, elegancji architektonicznej i zapierającego dech w piersiach otoczenia naturalnego" - czytamy na stronie odpowiedzialnego za sprzedaż włoskiego oddziału agencji Sotheby's.

Rzymska gazeta podała, że willa ma 700 metrów kwadratowych i stoi w parku o powierzchni 11 tys. metrów kwadratowych. Jest w niej pięć sypialni, siedem łazienek oraz trzy salony. Prawdziwą perłą rezydencji, dodał dziennik, jest jadalnia, wykuta w grocie z epoki rzymskiej. Jest tam oryginalna mozaika przedstawiająca Meduzę.