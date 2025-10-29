Dlaczego Władimir Putin nie zakończy wojny w Ukrainie? "Chodzi właśnie o to"

"Putin ciągle jest przekonany, iż NATO może okazać słabość" Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Rosja wyprała na Zachodzie nawet bilion dolarów - szacuje Browder, założyciel funduszu inwestycyjnego Hermitage Capital Management, będącego swego czasu największym zagranicznym inwestorem w Rosji.

"Dlaczego Putin nie zakończy wojny?"

Jak zaznaczył, środki te należą do Putina i około tysiąca osób z jego otoczenia. - To są pieniądze, które powinny zostać wydane na szkoły, szpitale i usługi publiczne. Zamiast tego wydano je na prywatne samoloty, jachty, wille w południowej Francji, we Włoszech - podkreślił podczas zorganizowanej w Waszyngtonie konferencji "Dlaczego Putin nie zakończy wojny?".

- Tysiąc osób delektuje się tym niesamowitym bogactwem, a 140 milionów ludzi w Rosji nie otrzymało rzeczy, które powinni byli otrzymać od swojego rządu. I to jest dosłownie jak rozlewanie benzyny na podłogę Rosji. Putin bał się, że ktoś w pewnym momencie podpaliłby zapałkę i wszystko by się zajęło. Bał się szczególnie tego, że ścigałaby go jedna osoba, jak Aleksiej Nawalny czy Boris Niemcow, na Placu Czerwonym zebrałby się milion rozzłoszczonych Rosjan, którzy powiesiliby go na latarni - kontynuował.

Putin "boi się swoich ludzi"

- Więc co robi dyktator, który ukradł zbyt dużo pieniędzy i boi się swoich ludzi, by nie dopuścić do tego, żeby powiesili go na latarni? Tworzy zewnętrznego wroga i rozpoczyna wojnę. I w wojnie w Ukrainie chodzi właśnie o to. Chodzi o rozpaczliwy strach Putina przed tym, że ludzie po niego przyjdą i się z nim rozprawią - ocenił Browder.

Według niego Putin chce pozostać przy władzy i przy życiu. - Musi być na wojnie, bo ukradł za dużo pieniędzy. I dlatego znajdujemy się w bardzo trudnej sytuacji, bo nie będzie negocjacji, na które się zgodzi, ponieważ nic, co może być wynegocjowane, nie sprawi, że ten jego problem zniknie - podkreślił.

- Dlatego są tylko dwa rozwiązania: Rosja wygrywa wojnę albo Ukraina wygrywa wojnę. Możemy pomóc Ukrainie wygrać wojnę, dając jej potrzebną broń oraz całkowicie odcinając rosyjskie możliwości finansowe. I to musimy zrobić. Miejmy nadzieję, że z biegiem czasu presja wzrośnie i tak się stanie - dodał Browder.

Bill Browder w kwietniu 2022 roku Źródło: PAP/Newscom

Browder: wojna w Ukrainie nie zakończy się negocjacjami

Oświadczył, że najbardziej przeraża go to, iż "różne osoby stają się zmęczone wojną i zaczynają zmierzać w innym kierunku, a to jest akurat to, na co liczy Putin".

- Nie wiem, jak to się skończy, ale wiem, że wojna nie zakończy się negocjacjami, bo Putin jej nie zakończy - podsumował Browder, który od lat zajmuje się demaskowaniem korupcji i łamania praw człowieka w Rosji. W 2005 roku zakazano mu wjazdu do tego kraju.

Władimir Putin w moskiewskim szpitalu Źródło: PAP/EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN / POOL

Ustawa Magnitskiego

Fundusz Browdera został rozbity przez rosyjskie służby podatkowe. Znany prawnik Hermitage Capital Management w Rosji Siergiej Magnitski badał sprawę kradzieży pieniędzy funduszu i ujawniał nieprawidłowości. Został on aresztowany w listopadzie 2008 r. po tym, gdy oskarżył rosyjskich urzędników, w tym MSW, o wielomilionowe defraudacje. Był poddawany torturom i odmawiano mu opieki medycznej, licząc że wycofa swoje oskarżenia.

Magnitski zmarł w 2009 r. w moskiewskim więzieniu śledczym. Według obrońców praw człowieka w dniu śmierci Magnitski został ciężko pobity przez strażników więziennych. Reżim Putina twierdził, że przyczyną zgonu była niewydolność serca, ale niezależne dochodzenia sugerują, że został zamordowany.

Kilka lat po śmierci Magnitskiego amerykański Kongres uchwalił ustawę, na podstawie której zakazano wjazdu do USA kilkudziesięciu osobom powiązanym z zatrzymaniem, nękaniem i śmiercią prawnika czy niszczeniem firmy, dla której pracował.

OGLĄDAJ: TVN24 HD