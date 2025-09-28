Setki lokali do zamknięcia, prawie tysiąc pracowników na bruk

Ministra klimatu o systemie kaucyjnym Źródło: TVN24

Przez lata Starbucks bazował na swojej zdolności do nieustannej ekspansji w miastach i na przedmieściach. W 2001 roku komik Lewis Black żartował, że "koniec wszechświata" znajduje się w Houston w Teksasie, bo właśnie tam znalazł jedną kawiarnię Starbucks naprzeciwko drugiej.

Ale CNN zwraca uwagę, że zarówno wszechświat, jak i Starbucks zmieniły się od tego czasu. Coraz większa konkurencja, inflacja i zmiany konsumenckie negatywnie wpłynęły na wyniki finansowe giganta.

W czwartek Starbucks ogłosił, że w tym miesiącu zamknie 1 proc. swoich kawiarni w Ameryce Północnej. Zamknięcia - i zwolnienia 900 pracowników - są częścią wartego miliard dolarów planu restrukturyzacyjnego. Prezes Starbucks Brian Niccol, powiedział, że zamknięte kawiarnie "nie spełniają oczekiwań naszych klientów i partnerów" lub nie przynoszą zysków.

Dlaczego Starbucks zamyka kawiarnie?

Zamknięcie około 400 kawiarni wydaje się niewielką liczbą dla Starbucksa, który ma ponad 32 tysiące lokali na całym świecie. Firma nadal planuje otwierać nowe kawiarnie w przyszłym roku. Jednak fakt, że Starbucks obecnie się kurczy, stanowi istotny czynnik dla jego działalności - pisze CNN.

- Zamknięcia spowodowali konsumenci, którzy przenieśli się z ośrodków miejskich podczas pandemii COVID-19 - powiedział RJ Hottovy, analityk z Placer.ai, firmy monitorującej ruch pieszy. Sieć rezygnuje teraz z umów najmu w obszarach, w których odnotowuje się znacznie mniejszy ruch.

Starbucks jest również ograniczany przez niezależne kawiarnie, rozwijające się sieci takie jak Blank Street Coffee i Blue Bottle oraz firmy oferujące model drive-thru, takie jak Dutch Bros.

Klienci nie zgadzają się również z cenami oferowanymi przez sieć. Ponad 70 proc. osób obwinia wyższe ceny za to, że planują rzadziej odwiedzać Starbucksa w ciągu najbliższych 12 miesięcy - wynika z niedawnego badania UBS przeprowadzonego wśród 1600 konsumentów. Badanie wykazało, że Starbucks ma największe problemy z osobami zarabiającymi poniżej 100 tysięcy dolarów rocznie.

Jak powiedział Hottovy, transformacja Starbucksa "stała się trudniejsza z powodu utrzymującej się niepewności makroekonomicznej i gwałtownej ekspansji konkurencji skoncentrowanej na drive-thru".

Nowy szef, nowe zasady

Starbucks próbuje się odrodzić się pod wodzą Niccola po latach zmagań, błędów strategicznych i rotacji prezesów. Sprzedaż w lokalach otwartych od co najmniej roku spada od sześciu kwartałów z rzędu. Akcje firmy straciły w tym roku około 9 proc.

Inwestorzy i analitycy wysoko oceniają Niccola, który wcześniej zrewitalizował Chipotle i Taco Bell. Przejął on stanowisko w Starbucksie we wrześniu 2024 roku i otrzymał w zeszłym roku prawie 100 milionów dolarów wynagrodzenia. Niccol stara się ponownie pozycjonować Starbucksa jako "trzecie miejsce" między domem a pracą.

Pod kierownictwem Niccola Starbucks przywrócił samoobsługowe stanowiska z mlekiem i cukrem, ograniczył menu gastronomiczne o 30 proc.; zakończył politykę otwartych toalet dla klientów, którzy nic nie zamówili, a w lutym zwolnił 1100 pracowników. Sieć stara się również odzyskać klientów poprzez remont swoich lokali.

Analitycy uważają, że Starbucks zmierza w dobrym kierunku i uda mu się osiągnąć poprawę pod wodzą Niccola.

- Zdajemy sobie sprawę, że restrukturyzacja zajęła więcej czasu, niż się spodziewaliśmy i prawdopodobnie nastąpi ona dopiero na początku lub w połowie 2026 roku - powiedział analityk BTIG Peter Saleh w niedawnym raporcie. Dostrzega jednak oznaki postępu w inicjatywach Niccola. - Uważamy, że gdy zaczną działać, ich wpływ będzie znaczący - ocenił.

