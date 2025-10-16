Donald Trump ratuje sojusznika. USA kupują walutę

Prezydent Argentyny Javier Milei wyprowadzony przez ochronę Źródło: Reuters

Na konferencji prasowej Bessent powiedział, że fundusz ma funkcjonować równolegle z nową linią swapową o wartości 20 mld dolarów dla Argentyny, co łącznie zapewni temu krajowi wsparcie w wysokości 40 mld dolarów.

USA ratują Argentynę

Wyjaśnił również, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierać Argentynę finansowo, o ile rząd prezydenta Javiera Mileia będzie prowadził "dobrą politykę", niezależnie od wyniku wyborów parlamentarnych, które odbędą się pod koniec października.

Dzień wcześniej prezydent Donald Trump zapowiedział, że jeśli partia Mileia przegra, USA nie będą już tak hojne dla Argentyny.

O rozpoczęciu zakupu argentyńskich peso Bessent po raz pierwszy poinformował w zeszły czwartek. Mówił wówczas, że jego resort jest przygotowany na podejmowanie nadzwyczajnych środków w celu stabilizacji rynków. W środę potwierdził, że bezpośrednie interwencje USA na rynku walutowym są kontynuowane, a zakupy miały miejsce "jeszcze dziś rano".

Sojusznik Donalda Trumpa

Bezpośrednie interwencje walutowe podejmowane są przez Stany Zjednoczone niezwykle rzadko. Zakup argentyńskich peso ma na celu wsparcie Mileia, który jest najważniejszym w Ameryce Łacińskiej ideologicznym sojusznikiem Donalda Trumpa.

Rząd Mileia uszczuplił w ostatnich tygodniach rezerwy walutowe, starając się nie dopuścić do nagłego spadku wartości peso i nawrotu inflacji przed wyborami parlamentarnymi, w których liczy na zdobycie dodatkowych miejsc w Kongresie.

Drastyczne reformy Javiera Milei

Milei od zaprzysiężenia w grudniu 2023 roku prowadzi radykalną politykę cięcia wydatków budżetowych, by wyciągnąć kraj z kryzysu gospodarczego.

Dąży do rozmontowania budowanego od dziesięcioleci państwa opiekuńczego i przebudowy kraju według modelu neoliberalnego.

Proponowane przez niego drastyczne reformy napotykają jednak opór na ulicach i w Kongresie, gdzie ugrupowanie prezydenta nie ma większości.

