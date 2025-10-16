Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Donald Trump ratuje sojusznika. USA kupują walutę

Javier Milei w Białym Domu
Prezydent Argentyny Javier Milei wyprowadzony przez ochronę
Źródło: Reuters
Stany Zjednoczone znów kupiły argentyńskie peso. Amerykańskie władze współpracują z prywatnymi funduszami w celu stworzenia instrumentu o wartości 20 miliardów dolarów, który będzie inwestował w argentyński dług państwowy - przekazał minister finansów USA Scott Bessent.

Na konferencji prasowej Bessent powiedział, że fundusz ma funkcjonować równolegle z nową linią swapową o wartości 20 mld dolarów dla Argentyny, co łącznie zapewni temu krajowi wsparcie w wysokości 40 mld dolarów.

USA ratują Argentynę

Wyjaśnił również, że Stany Zjednoczone będą nadal wspierać Argentynę finansowo, o ile rząd prezydenta Javiera Mileia będzie prowadził "dobrą politykę", niezależnie od wyniku wyborów parlamentarnych, które odbędą się pod koniec października.

Dzień wcześniej prezydent Donald Trump zapowiedział, że jeśli partia Mileia przegra, USA nie będą już tak hojne dla Argentyny.

O rozpoczęciu zakupu argentyńskich peso Bessent po raz pierwszy poinformował w zeszły czwartek. Mówił wówczas, że jego resort jest przygotowany na podejmowanie nadzwyczajnych środków w celu stabilizacji rynków. W środę potwierdził, że bezpośrednie interwencje USA na rynku walutowym są kontynuowane, a zakupy miały miejsce "jeszcze dziś rano".

Sojusznik Donalda Trumpa

Bezpośrednie interwencje walutowe podejmowane są przez Stany Zjednoczone niezwykle rzadko. Zakup argentyńskich peso ma na celu wsparcie Mileia, który jest najważniejszym w Ameryce Łacińskiej ideologicznym sojusznikiem Donalda Trumpa.

Rząd Mileia uszczuplił w ostatnich tygodniach rezerwy walutowe, starając się nie dopuścić do nagłego spadku wartości peso i nawrotu inflacji przed wyborami parlamentarnymi, w których liczy na zdobycie dodatkowych miejsc w Kongresie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Był zwykły wtorek, gdy zacząłem rozumieć prezydenta Donalda Trumpa

Był zwykły wtorek, gdy zacząłem rozumieć prezydenta Donalda Trumpa

Michał Sznajder
Argentyńska masakra piłą mechaniczną

Argentyńska masakra piłą mechaniczną

TVN24

Drastyczne reformy Javiera Milei

Milei od zaprzysiężenia w grudniu 2023 roku prowadzi radykalną politykę cięcia wydatków budżetowych, by wyciągnąć kraj z kryzysu gospodarczego.

Dąży do rozmontowania budowanego od dziesięcioleci państwa opiekuńczego i przebudowy kraju według modelu neoliberalnego.

Proponowane przez niego drastyczne reformy napotykają jednak opór na ulicach i w Kongresie, gdzie ugrupowanie prezydenta nie ma większości.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/Alex Wroblewski/CNP / POOL

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite
Dowiedz się więcej:

Bez kolejek na lotniskach, bez kosztów przewalutowania w podróży. PKO Visa Infinite

MATERIAŁ PROMOCYJNY
Udostępnij:
TAGI:
USAArgentyna
Zobacz także:
helsinki finlandia shutterstock_1510917200-1
Zajęli "miejscówkę KGB". Jest decyzja sądu
Ze świata
shutterstock_2633111805
To może być nowy gracz na polskim rynku
Z kraju
Ulica w Londynie
Rewolucja na ulicach. To europejskie miasto ma być pierwsze
Moto
shutterstock_2311880779
Tu królują elektryki. "Nadszedł czas, by stopniowo wycofywać przywileje"
Moto
ulica tlum ludzie przechodnie shutterstock_555163252
Międzynarodowy Fundusz Walutowy alarmuje w sprawie długu
Ze świata
Ruszyło EFNI
Ruszyło EFNI. "Ludzie potrzebują podzielić się swoimi obawami"
Z kraju
Pekin, Chiny
Wielki koncern szykuje się na najgorsze. "Są absolutnym monopolistą"
Ze świata
pap_20251008_0U7
Ogromna dziura w budżecie
Z kraju
piwo fabryka butelka butelki shutterstock_1864628872_1
Gigant kończy produkcję w znanym polskim browarze. Jest oświadczenie
Z kraju
nagość
Erotyka wkrótce pojawi się w ChatGPT
Tech
microsoft - VDB Photos shutterstock_1357496909-1
Ważna informacja dla milionów osób. Koniec wsparcia
Tech
pap_20240725_156 (1)
Zygmunt Solorz odwołany. Jest decyzja
Z kraju
biuro, pracownicy, ludzie, praca
"Sygnał ostrzegawczy" na rynku pracy
Dla pracownika
Jamie Dimon
Szef giganta ostrzega. "Kiedy widzisz jednego karalucha, prawdopodobnie jest ich więcej"
Ze świata
Donald Trump
Przewoźnicy przeciwni planom Trumpa. Chodzi o latanie nad Rosją
Ze świata
Army Maj. Gen. William D. “Hank” Taylor
"Staliśmy się ostatnio naprawdę bliscy". Zaskakujące wyznanie generała
Ze świata
portfel, pieniądze
"Problem narasta". Firmy liczą straty
Dla firm
Peter Szijjarto w Moskwie
Szijjarto: sankcje wobec Rosji zniszczyły europejski model
Ze świata
polski paszport shutterstock_1588024933
Najsilniejsze paszporty świata. Nowy ranking
Najnowsze
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Najnowsze dane o wzroście cen
Z kraju
zakupy sklep wozek rachunek inflacja AdobeStock_518039031
Te produkty zdrożały najbardziej
Pieniądze
Już w czwartek poznamy zwycięzcę 16. edycji konkursu EY Przedsiębiorca Roku
Co z niższą składką zdrowotną dla przedsiębiorców? Resort tłumaczy
Dla firm
bitcoin shutterstock_1939111636
"Rujnowali życie". Największe przejęcie w historii
Ze świata
kolektura lotto, loteria
Wyniki losowania Lotto
Pieniądze
EFNI 2024
Startuje 14. edycja Europejskiego Forum Nowych Idei
Z kraju
madryt hiszpania shutterstock_1734313574
Trump grozi Hiszpanii. "Jest to niewyobrażalnie lekceważące"
Ze świata
shutterstock_2117281391
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
Pieniądze
shutterstock_2066562665
Zmiany w PIT. Rząd przyjął projekt
Dla firm
Nawrocki
Tyle zarabiają ludzie prezydenta
Z kraju
Boeing
Transakcja za pięć miliardów dolarów. Jest zgoda
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica