Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
"Dla wielu osób to rytuał". Nowy raport

shutterstock_2388860059
Kochlewska o pracownikach handlu w grudniu
Źródło: TVN24 BiS
Prawie 30 procent polskich konsumentów chce zrobić część przedświątecznych zakupów żywnościowych online - wynika z badania UCE Research i Grupy Blix. Ale większość klientów planuje pozostać wyłącznie przy zakupach w sklepach stacjonarnych. - To również rytuał. Coroczne świąteczne zakupy są zakorzenione kulturowo i emocjonalnie - tłumaczy ekspert.

70,4 proc. Polaków zamierza zrobić zakupy spożywcze na Boże Narodzenie wyłącznie sklepach stacjonarnych (rok wcześniej – 74,6 proc.). 27,1 proc. konsumentów chce skorzystać z oferty tradycyjnych sklepów, jak również handlu w internecie (poprzednio – 21,4 proc.). 1,6 proc. zadeklarowało, że kupi żywność wyłącznie w e-sklepach (w ubiegłym roku – 1,4 proc.). Dla 0,6 badanych ta kwestia nie miała znaczenia (poprzednio – 1,9 proc). 0,3 proc. nie potrafiło określić swoich planów (rok wcześniej 0,8 proc).

"Dla wielu to rytuał"

Autorzy raportu zauważyli, że w przedświątecznych zakupach szczególne znaczenie dla konsumentów mają takie czynniki jak świeżość i wygląd produktów, a także możliwość samodzielnego wyboru mięs, ryb, warzyw czy ciast. Dlatego 7 na 10 klientów ma zamiar pozostać wyłącznie przy zakupach artykułów żywnościowych w sklepach stacjonarnych.

- Dla wielu osób to również rytuał. Coroczne świąteczne zakupy są zakorzenione kulturowo i emocjonalnie. To jest tradycyjny moment, kiedy Polacy chcą mieć pewność, że wszystko kupują tak jak trzeba - zauważył Marcin Lenkiewicz z Grupy Blix.

gdansk choinka market galeria handlowa shutterstock_2236754341
Czy dzisiaj zrobimy większe zakupy?
sklep zakupy galeria handlowa swieta shutterstock_167254895
Gorący okres dla branży handlowej. "Czas pełnej gotowości"
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Wielka sieć w Polsce może zmienić właściciela. Minister zabrał głos
Napoje w wielopakach popularne online

Dr Krzysztof Łuczak z Grupy BLIX zwrócił uwagę, że o 4,2 punktu procentowego spadł w porównaniu do ubiegłorocznego badania odsetek osób robiących zakupy spożywcze tylko stacjonarnie. Widać też przenikanie klientów do handlu e-commerce. Wzrósł bowiem odsetek respondentów deklarujących kupowanie żywności online – zarówno jako uzupełnienie zakupów stacjonarnych - o 5,7 punktu procentowego, jak również planujących skorzystać wyłącznie z handlu online - o 0,2 punktu procentowego.

- W przypadku artykułów spożywczych w internecie kupowane są przede wszystkim napoje w wielopakach. Rosnący odsetek osób łączących zakupy stacjonarne i online to mocny sygnał, że polski konsument jest pragmatyczny i robi się coraz bardziej wygodny oraz skłonny do korzystania z nowych technologii - zauważył Łuczak.

Największy ruch przed świętami

Z raportu wynika również, że 34,1 proc. klientów ma zamiar zrobić świąteczne zakupy spożywcze tydzień przed świętami (rok temu takiej odpowiedzi udzieliło 33,8 proc. ankietowanych). Jeszcze później, bo tuż przed Wigilią do sklepów chce wyruszyć 24,5 proc. ankietowanych (rok wcześniej – 28,2 proc.). 19,9 proc. ma zamiar zrobić zakupy dwa tygodnie przed Bożym Narodzeniem (w ubiegłym roku 20,5 proc.). Już na początku grudnia po świąteczne sprawunki wybrało się do sklepów 16,5 proc. (11,1 proc.). 3,5 proc. respondentów (rok wcześniej – 3,7 proc.) nie wiedziało, kiedy kupi produkty na świąteczny stół, natomiast 1,5 proc. ankietowanych osób (2,7 proc.) stwierdziło, że nie ma to dla nich znaczenia.

Największy ruch w sklepach przypada na tydzień przed świętami, kiedy konsumenci mogą liczyć zarówno na dostępność produktów, jak również ich świeżość.

Historia dwóch torebek
Projektantka pozwała wielką polską firmę. "Miałam nadzieję, że prawomocny wyrok zakończy sprawę"
Zespół autorów
Natalia SzostakKlaudia ZiółkowskaKatarzyna Korzeniowska
shutterstock_583004056_1
Referendum strajkowe w wielkiej sieci handlowej
Lidl sklep handel
Podwyżki w wielkich sieciach handlowych
Promocje wcześniej niż kiedykolwiek

Eksperci zwrócili również uwagę na wyraźny wzrost - o 5,4 punktu procentowego, odsetka respondentów deklarujących robienie zakupów już na początku grudnia, a także spadek o 3,7 punktu procentowego odsetka ankietowanych mających zamiar udać się do sklepów tuż przed Bożym Narodzeniem.

Według autorów raportu, znaczna część konsumentów chce rozłożyć wydatki i skorzystać z promocji, które w tym roku rozpoczęły się wcześniej niż kiedykolwiek. Dyskonty i sieci convenience prowadzą szerokie akcje promocyjne już od przełomu listopada i grudnia.

- Zmęczenie tłumami, większa presja cenowa i szersza oferta przedświąteczna w dyskontach sprawiają, że popyt rozkłada się na więcej tygodni, a nie kumuluje tylko w ostatnich dniach. Dla sieci handlowych oznacza to wyraźniejsze rozciągnięcie wysokich obrotów na cały grudzień. Wzrosła rola promocji w pierwszej połowie miesiąca i konieczność zarządzania dostępnością produktów w dwóch falach – wczesnej promocyjnej i drugiej przedświątecznej. To oznacza bardziej stabilny i dłuższy okres wzmożonego ruchu w sklepach - podsumował Marcin Lenkiewicz.

Badanie zostało przeprowadzone w dniach 25-27 listopada 2025 r. przez Grupę Blix i UCE Research na próbie 1007 osób respondentów odpowiedzialnych za codzienne zakupy w swoich gospodarstwach domowych.

Autorka/Autor: skib/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Dowiedz się więcej:

Udostępnij:
TAGI:
Zobacz także:
