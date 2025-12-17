Wielka kumulacja w Lotto

Logo TVN24
We wtorkowym losowaniu Lotto nie padła główna wygrana. Oznacza to, że kumulacja rośnie do 17 milionów złotych. Oto wyniki Lotto i Lotto Plus z 16 grudnia 2025 roku.

We wtorek, 16 grudnia w Lotto wylosowane zostały następujące liczby: 17, 25, 26, 27, 32 i 37.

Wyniki losowania Lotto

Takiego zestawu liczb nie wytypował żaden z graczy. W efekcie kumulacja rośnie do 17 mln zł.

To ósme losowanie bez głównej wygranej z rzędu. Ostatni raz kumulacja została rozbita 27 listopada.

We wtorek, 16 grudnia w Lotto padło natomiast 67 piątek, za które Totalizator Sportowy wypłaci po 5946,80 zł.

Należy pamiętać, że kwoty, które trafią do graczy, będą niższe, gdyż w przypadku wygranych powyżej 2280 zł pobierany jest 10-procentowy podatek.

Wyniki losowania Lotto Plus

W Lotto Plus wylosowane zostały następujące liczby: 8, 18, 27, 31, 34, 38.

Jak poinformował Totalizator sportowy, w tej grze również nikomu nie udało się trafić głównej wygranej. W Lotto Plus padły 53 piątki, za które gracze otrzymają po 3500 zł.

Najbliższe losowania Lotto i Lotto Plus odbędą się w czwartek, 18 grudnia, o godzinie 22:00.

Lotto i Lotto Plus. Jakie są zasady?

Jeden zakład Lotto kosztuje 3 zł. Na kuponie należy skreślić 6 z 49 liczb, można to zrobić samodzielnie lub zagrać na chybił trafił.

Lotto Plus to dodatkowa szansa na wygraną. Wystarczy dopłacić 1 zł do zakładu Lotto, by liczby z tego zakładu wzięły udział w dodatkowym losowaniu. W Lotto Plus losuje się 6 z 49 liczb. Za trafienie sześciu liczb wygrana wynosi milion złotych.

Wygrane w Lotto Plus są stałe i mają gwarantowaną wysokość. Nie występują kumulacje.

Losowania Lotto i Lotto Plus odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę o godzinie 22.00.

Wyniki LottolottoWyniki losowania
