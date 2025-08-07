GPW z nowym rekordem po 17 latach
WIG20 przebił barierę 3000 punktów, osiągając najwyższy poziom od 2008 roku - poinformował w czwartek minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Podkreślił, że wzrost indeksu o 37 procent w tym roku świadczy o doskonałej kondycji polskiej gospodarki. Spośród spółek mocno zyskiwały banki.
Rekordem wszechczasów dla WIG20 jest poziom 3.940,53 pkt., z 29 października 2007 r.
"WIG20 przebił poziom 3000 pkt. i znalazł się na najwyższym poziomie od 2008 roku! 37 proc. wzrostu indeksu w tym roku odzwierciedla m.in. siłę polskiej gospodarki: przyspieszający wzrost PKB przy spadającej inflacji" - przekazał na platformie X minister Domański.
Rekordowy wynik na GPW
Spośród spółek mocno zyskiwały banki. Alior zyskiwał 5,47 proc., Pekao rósł o 4,24 proc., PKO BP - 2,57 proc. Rósł też kurs PZU - o 3,50 proc. Jedyną spółką, której kurs spadał był Orlen, którego papiery traciły 0,28 proc.
W czwartek na otwarciu WIG20 wynosił 2934,63 pkt. po wzroście o 0,07 proc. Wartość 3000 pkt. wskaźnik przebił o 10.20, a około południa wzrosty wyhamowały, WIG20 zyskiwał 2,08 proc. i wynosił 2993,56 pkt.
Około godz. 14.30 WIG20 wynosi 2988,63 pkt i rośnie o 1,91 proc.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: MOZCO Mateusz Szymanski/Shutterstock