Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Uruchomiono nowe złoże na Morzu Norweskim

shutterstock_1669262509
Trump o odnawialnych źródłach energii
Źródło: Reuters
Orlen Upstream Norway rozpoczął eksploatację złoża gazowego Andvare na Morzu Norweskim - przekazano w komunikacie. Orlen dodał, że liczba złóż wydobywanych przez spółkę w Norwegii wzrosła już do 21. 

Operatorem Andvare jest Equinor Energy - 53 proc. udziałów w złożu, natomiast pozostałe udziały należą do DNO Norge - 32 proc. i Orlen Upstream Norway - 15 proc. Orlen informując o tym, że jego norweska spółka uruchomiła wydobycie ze tego złoża, podkreślił, iż tym samym liczba złóż eksploatowanych przez koncern w Norwegii wzrosła do 21.

Orlen uruchomił nowe złoże na Morzu Norweskim

"Andvare zapewni Orlen ok. 300 mln metrów sześc. gazu ziemnego" - zapowiedział koncern. Nowo uruchomione złoże znajduje się na Morzu Norweskim, ok. 300 km na południowy zachód od Bodo, w pobliżu złoża Norne, którego operatorem jest Equinor. Orlen zwrócił uwagę, że odwiert, który udostępnił zasoby Andvare, został zrealizowany z infrastruktury pobliskiego złoża Norne. Jej głównym elementem jest pływająca jednostka produkcyjno-magazynowo i zarazem przeładunkowa FPSO Norne, do której podłączone są łącznie 53 odwierty produkcyjne. Ropa trafiająca na statek jest magazynowana na pokładzie, natomiast gaz jest przesyłany do terminalu w Karsto, skąd część przypadająca Orlenowi jest ostatecznie dostarczana do Polski gazociągiem Baltic Pipe. FPSO Norne obsługuje wydobycie z kilku złóż, w tym Alve i Marulk, których udziałowcem jest Orlen. Koncern zapowiedział, że w najbliższych miesiącach planowane jest podłączenie do Norne jeszcze jednego złoża z udziałem koncernu – Verdande. Jak podkreślił Wiesław Prugar, odpowiadający w zarządzie Orlenu za segment wydobycia, firmy działające na Norweskim Szelfie Kontynentalnym coraz częściej sięgają po złoża satelitarne położone w bliskości tych obecnie eksploatowanych.

- Dzięki dobrze rozwiniętej infrastrukturze jesteśmy w stanie znacząco obniżyć koszty uruchomienia wydobycia, a tym samym zapewnić atrakcyjną stopę zwrotu z inwestycji. Andvare jest pod tym względem wyjątkowe - dodał. Według Prugara zagospodarowanie Andvare nie wymagało użycia żadnych dodatkowych instalacji, a koszty projektu ograniczyły się do wykonania odwiertu produkcyjnego. - Dzięki temu spodziewamy się zwrotu poniesionych nakładów w zaledwie cztery miesiące - zaznaczył członek zarządu Orlenu ds. wydobycia. Koncern przypomniał, że uruchomienie wydobycia z nowego złoża to już trzeci w tym kwartale projekt zrealizowany przez Orlen w Norwegii. W sierpniu tego roku zakończył się trzeci etap zagospodarowania złoża Ormen Lange. Dzięki montażowi podwodnych sprężarek, dzienne wydobycie wzrośnie tam o ok. 50 proc., zapewniając Orlenowi w szczytowym okresie dodatkowe 0,5 mld metrów sześc. gazu w skali roku.

Jedno z największych odkryć

Także w sierpniu Orlen Upstream Norway wraz z partnerami odkrył na Morzu Północnym, w ramach projektu poszukiwawczego Omega Alfa, złoże, którego zasoby wydobywalne szacowane są na około 96 do 134 milionów baryłek ekwiwalentu ropy naftowej. Jak informował wtedy Orlen, jest to jedno z największych odkryć na Norweskim Szelfie Kontynentalnym. Orlen i jego spółki zależne to multienergetyczny koncern, który posiada rafinerie w Polsce, Czechach i na Litwie oraz sieć samochodowych stacji paliw, w tym także w Niemczech, na Słowacji, Węgrzech i w Austrii. Rozwija również segment wydobywczy ropy naftowej i gazu ziemnego, segment petrochemiczny, a także energetyczny, w tym z odnawialnych źródeł energii. Planuje też rozwój energetyki jądrowej opartej o małe, modułowe reaktory SMR.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: jjs/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Arild Lilleboe/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
OrlenPaliwo
Zobacz także:
Donald Trump
Trump nie odpuszcza. Chce rozwiązać "niekończący się problem"
Ze świata
samolot play - Pavel1964 shutterstock_2414861785
Linia lotnicza zawiesza działalność
Ze świata
CPK
Niemcy o CPK: jeśli rząd będzie się tego trzymał, polskie firmy mogą zostać pominięte
Maciej Wacławik
shutterstock_2336739449
Platforma Muska kontra Indie. Reakcja na wyrok sądu
Tech
Accenture chce zatrudnić w Katowicach nawet 500 osób
W trzy miesiące zwolnili ponad 11 tysięcy osób
Tech
GettyImages-2173579488
"Krok w stronę zgodności z prawem". Facebook i Instagram bez reklam
Tech
Kanclerz Niemiec Friedrich Merz
Zwrot w Niemczech. "Nie możemy ryzykować"
Moto
shutterstock_683702920
Gigant zlikwiduje tysiące miejsc pracy
Ze świata
Zaanse Schans
"Wchodzą do ich domów, sikają do ogrodów". Władze mają dość
Turystyka
opec shutterstock_1704492601
Rynki obawiają się tej decyzji
Rynki
aarhus dania mcdonalds - Stoycho Stoychev shutterstock_2665687901
Zmieniają logo w obawie przed kibicami. "Bezprecedensowa decyzja"
Ze świata
Huajiang Canyon Bridge
Otwarto najwyższy most drogowy na świecie
Ze świata
shutterstock_1388249600 Columbus, Ohion 24 kwietnia 2019 Land Rover specjalizująca się w pojazdach z napędem na cztery koła, należąca do brytyjskiego międzynarodowego producenta samochodów Jaguar Land Rover
Gigant motoryzacyjny z potężnym wsparciem od rządu
Ze świata
starbucks shutterstock_2653763717
Setki lokali do zamknięcia, prawie tysiąc pracowników na bruk
Ze świata
portfel, pieniądze
Gdzie Polacy lokują oszczędności?
Pieniądze
Zanieczyszczona plaża w Kuta
Rajska wyspa, która staje się ofiarą własnego sukcesu
Turystyka
shutterstock_2150048301
Ekspertka o zmianach w sklepach: będzie nam się opłacało
Pieniądze
shutterstock_268930547
Kumulacja w Lotto rośnie
Pieniądze
Miłosz Motyka
Minister: Polska może stać się skansenem Europy
Z kraju
Ulubionym sklepem Zamiry był Harrods
Atak hakerów na luksusowy sklep. Wyciekły dane klientów
Ze świata
gdansk shutterstock_2671158075
Ceny mieszkań. W tych miastach jest najdrożej
Nieruchomości
sklep kasa market - PhotoRK shutterstock_2009986085
Rewolucja w sklepach już od najbliższej środy. Co trzeba wiedzieć
Pieniądze
kijow
Niepokojące dane z ukraińskiej gospodarki
Ze świata
Donald Trump
Zielone światło dla Trumpa. "Poważne konsekwencje humanitarne"
Ze świata
Wall Street, giełda USA
Odbicie na nowojorskiej giełdzie
Rynki
shutterstock_2044480022
Bez głównej wygranej w Eurojackpot. Kumulacja w górę
Pieniądze
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Ministra: na to klienci muszą uważać
Z kraju
pap_20250626_034
Orban: nasza gospodarka natychmiast ucierpi
Ze świata
shutterstock_2475263265
Utrudnienia dla klientów. Banki ostrzegają
Pieniądze
pap_20250926_0Z7
Sejm wybrał nowego prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica