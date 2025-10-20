Logo TVN24
Tego polscy internauci boją się najbardziej. Nowe zagrożenie

Pegasus
Eksperci radzą, jak się nie dać okraść przez cyberoszustów
Źródło: TVN24
Aż 88 procent Polaków uważa, że wyłudzenie danych lub pieniędzy to największe zagrożenie w sieci – wynika z raportu Warszawskiego Instytutu Bankowości. Nowym i coraz większym problemem staje się manipulacja za pomocą sztucznej inteligencji (AI).

Jak wynika z badania, przeprowadzonego przez Warszawski Instytut Bankowości we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, niemal dwie trzecie Polaków (62 proc.) czuje się bezpiecznie w cyfrowym świecie. To o 7 pkt. proc. więcej w porównaniu z rokiem 2024.

Tego polscy internauci boją się najbardziej

Większość badanych (88 proc.) najbardziej obawia się wyłudzenia danych osobowych czy pieniędzy poprzez phishing.

38 proc. boi się, że ukradziona zostanie im tożsamość, a co trzecia osoba (32 proc.) obawia się fake newsów i dezinformacji. Na kolejnym miejscu znalazły się: nieświadoma instalacja złośliwego oprogramowania oraz atak hakerów na instytucje publiczne (po 29 proc.). W przypadku podejrzenia próby wyłudzenia pieniędzy 57 proc. Polaków od razu zablokowałoby swoją kartę płatniczą, a 55 proc. zadzwoniłoby do swojego banku, by poinformować o sprawie.

Z kolei 68 proc. badanych zadeklarowało, że zgłosiłoby oszustwo phishingowe w pierwszej kolejności na policję, zaś 57 proc. wybrałoby powiadomienie banku. Tylko niespełna co trzecia osoba (29 proc.) zdecydowałaby się na powiadomienie CERT Polska, czyli instytucji, która przyjmuje tego typu zgłoszenia - podkreślono w informacji prasowej.

Tak Polacy dbają o cyberbezpieczeństwo

Jak podano w raporcie, większość respondentów (63 proc.) dba o ochronę swoich danych - nie podaje nikomu haseł, danych karty płatniczej ani numeru PESEL oraz nie otwiera załączników i nie klika w linki od nieznanych nadawców (62 proc.).

Połowa Polaków prawidłowo chroni dostęp do swojej bankowości elektronicznej, ponieważ nie trzyma danych logowania w portfelu ani na smartfonie (50 proc.) - podkreślił instytut. Jednocześnie mniej niż połowa dba o prywatność w social mediach (47 proc.), stosuje dwuskładnikowe uwierzytelnianie (45 proc.) i pobiera aplikacje czy oprogramowanie wyłącznie z autoryzowanych sklepów (44 proc.). Jak zaznaczyli eksperci, wciąż za mało badanych - 31 proc. - weryfikuje osoby, które dzwonią podając się za pracownika banku.

Nowe zagrożenie

Rozwój sztucznej inteligencji w ostatnim czasie i coraz większa dostępność narzędzi na niej opartych sprawiły, że Polacy coraz przychylniej na nią spoglądają - podkreślono. Już 28 proc. badanych (2 razy więcej niż w 2024 r.) stwierdziło, że widzi w AI szansę.

Nowy zagrożeniem są próby dezinformacji przy użyciu sztucznej inteligencji - zarówno zmanipulowane zdjęcia, jak i pliki audio i wideo.

23 proc. uznaje deepfake'i (fałszywe materiały audio lub wideo powstałe z użyciem AI - red.) za zagrożenie w internecie.

Co drugiemu Polakowi wydaje się, że potrafi rozpoznać deepfake'a (51 proc.), a dużą sprawność w tym zakresie deklaruje 17 proc. respondentów.

Kwestia dezinformacji

Według autorów badania wciąż za mało Polaków wie, jak radzić sobie z dezinformacją. 38 proc. badanych zadeklarowało, że informacje, z jakimi mają kontakt w social mediach nie są głównym źródłem ich wiedzy. 32 proc. czyta całą informację, a nie tylko nagłówek, a 31 proc. weryfikuje informacje w kilku źródłach. Jednak "tylko" co czwarty badany (27 proc.) przyznaje, że nie udostępnia treści, których pochodzenia nie sprawdził - zaznaczono. 17 proc. zadeklarowało, że zgłasza fałszywe treści. "Tylko 16 proc. badanych sprawdza pochodzenie zdjęć lub obrazów ilustrujących informację, co może przyczyniać się do rozprzestrzeniania dezinformacji poprzez udostępnianie deepfake'ów" - podkreślono w raporcie.

Badanie "Postawy Polaków wobec cyberbezpieczeństwa 2025" zrealizował SW Research na zlecenie Warszawskiego Instytutu Bankowości we wrześniu 2025 roku, metodą CAWI na próbie 1008 dorosłych internautów.

Autorka/Autor: Pkarp/kris

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

CyberbezpieczeństwoInternetOszustwa internetowe
