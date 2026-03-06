Tak rosną ceny na stacjach

Logo TVN24
shutterstock_1313210075
Drożej na stacjach paliw
Źródło: TVN24
To największy wzrost cen paliw od początku agresji Rosji na Ukrainę - poinformował reporter TVN24 Piotr Borowski. W najbliższych dniach stawki mają nadal rosnąć, a pierwsze oznaki stabilizacji mogą pojawić się dopiero w połowie przyszłego tygodnia.

- Te najbliższe dni pokażą jeszcze wzrost cen paliw. [...] To najwyższy wzrost od czterech lat, czyli od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, tej pełnoskalowej. Wtedy także zanotowaliśmy bardzo wysokie wzrosty cen paliw. Teraz również te ceny cały czas pną się do góry i jeszcze przez weekend, zapewne na początku przyszłego tygodnia. Dopiero w połowie przyszłego tygodnia będzie można liczyć na pewną stabilizację - powiedział na antenie TVN24 Borowski.

Ceny paliw w Polsce

Jak wyjaśniła Urszula Cieślak, dyrektorka Działu Prognoz i Analiz firmy Reflex, każdego dnia notowane są kolejne podwyżki.

- Każdy kolejny dzień będzie przynosił wzrost średniej ceny, bo od piątku notujemy kolejny wzrost hurtowych cen oleju napędowego i benzyn. I ponownie bardziej drożeje olej napędowy niż benzyna - wskazała ekspertka na antenie TVN24.

I dodała: - Dlatego spodziewamy się, że najbliższe dni przyniosą wzrost średniego poziomu cen benzyn w okolice 6,50 złotego za litr, natomiast ceny oleju napędowego mogą rosnąć w okolice 7,60 złotego. 

Czytaj też: "Musisz zaoferować wystarczająco wysoką cenę"

Mocny dolar i geopolityka napędzają podwyżki

W porównaniu z ubiegłym tygodniem (26 lutego) a czwartkowym wieczorem (5 marca) różnice są znaczące:

  • ON podrożał o 1,01 zł na litrze,
  • Pb95 - o 52 grosze,
  • Pb98 - o 45 groszy,
  • LPG - o 19 groszy.

- Tutaj widać tę ogromną różnicę, szczególnie jeżeli chodzi o cenę oleju napędowego. Tutaj jest wzrost o złotówkę na litrze w przypadku benzyny bezołowiowej, tutaj się kształtuje w granicach 50 groszy na litrze i jeszcze te ceny, tak jak państwo słyszeli, mogą w najbliższych dniach być wyższe - wyjaśnił Borowski.

Średnie ceny paliw w Polsce
Średnie ceny paliw w Polsce
Źródło: TVN24
Giełda w Dubaju
Rajd na ropie. Tego nie było od lat
Rynki
gaz magazyn shutterstock_603743891
Rynek jest szczególnie wrażliwy. "Musisz zaoferować wystarczająco wysoką cenę"
Rynki
shutterstock_2405813575
Siła wyższa. Ważny komunikat dotyczący dostaw gazu
Ze świata

Na wzrosty wpływa nie tylko sytuacja geopolityczna, ale również wahania kursów walut.

- Sytuacja na Bliskim Wschodzie, konflikt, który tam wybuchł, to wszystko powoduje, że ceny na rynkach światowych poszybowały. No i także wyższe notowania dolara w stosunku do złotego. To wszystko przekłada się później na to, jak kształtują się ceny na stacjach benzynowych w Polsce - podsumował reporter TVN24.

A ile Wy płacicie za paliwo? Na Kontakt24 czekamy na Wasze relacje i zdjęcia!

pc

pc
Autorka/Autor: Bartłomiej Ciepielewski/kris

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: algre/Shutterstock

Ceny paliwBenzynaRopa naftowa
