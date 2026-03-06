Tak rosną ceny na stacjach

Drożej na stacjach paliw Źródło: TVN24

- Te najbliższe dni pokażą jeszcze wzrost cen paliw. [...] To najwyższy wzrost od czterech lat, czyli od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, tej pełnoskalowej. Wtedy także zanotowaliśmy bardzo wysokie wzrosty cen paliw. Teraz również te ceny cały czas pną się do góry i jeszcze przez weekend, zapewne na początku przyszłego tygodnia. Dopiero w połowie przyszłego tygodnia będzie można liczyć na pewną stabilizację - powiedział na antenie TVN24 Borowski.

Ceny paliw w Polsce

Jak wyjaśniła Urszula Cieślak, dyrektorka Działu Prognoz i Analiz firmy Reflex, każdego dnia notowane są kolejne podwyżki.

- Każdy kolejny dzień będzie przynosił wzrost średniej ceny, bo od piątku notujemy kolejny wzrost hurtowych cen oleju napędowego i benzyn. I ponownie bardziej drożeje olej napędowy niż benzyna - wskazała ekspertka na antenie TVN24.

I dodała: - Dlatego spodziewamy się, że najbliższe dni przyniosą wzrost średniego poziomu cen benzyn w okolice 6,50 złotego za litr, natomiast ceny oleju napędowego mogą rosnąć w okolice 7,60 złotego.

Mocny dolar i geopolityka napędzają podwyżki

W porównaniu z ubiegłym tygodniem (26 lutego) a czwartkowym wieczorem (5 marca) różnice są znaczące:

ON podrożał o 1,01 zł na litrze,

Pb95 - o 52 grosze,

Pb98 - o 45 groszy,

LPG - o 19 groszy.

- Tutaj widać tę ogromną różnicę, szczególnie jeżeli chodzi o cenę oleju napędowego. Tutaj jest wzrost o złotówkę na litrze w przypadku benzyny bezołowiowej, tutaj się kształtuje w granicach 50 groszy na litrze i jeszcze te ceny, tak jak państwo słyszeli, mogą w najbliższych dniach być wyższe - wyjaśnił Borowski.

Średnie ceny paliw w Polsce Źródło: TVN24

Na wzrosty wpływa nie tylko sytuacja geopolityczna, ale również wahania kursów walut.

- Sytuacja na Bliskim Wschodzie, konflikt, który tam wybuchł, to wszystko powoduje, że ceny na rynkach światowych poszybowały. No i także wyższe notowania dolara w stosunku do złotego. To wszystko przekłada się później na to, jak kształtują się ceny na stacjach benzynowych w Polsce - podsumował reporter TVN24.

