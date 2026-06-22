Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Z kraju

Nowe dane ze sklepów. "Skończyło się tankowanie pod korek"

|
zakupy rachunek sklep
Adam Glapiński podczas czerwcowej konferencji prasowej po decyzji RPP
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2026 roku wzrosła o 3 procent w skali roku - podał Główny Urząd Statystyczny. To wartość niższa niż przewidywały prognozy analityków.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) dodał, że w skali roku sprzedaż detaliczna spadła o 1,7 procent. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 4,4 proc. w skali roku.

Konsensus przygotowany przez PAP Biznes wskazywał na wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 3,8 proc. i spadek o 1,0 proc.. W cenach bieżących, ekonomiści ankietowani przez PAP Biznes spodziewali się wzrostu o 5,4 proc. w skali roku.

Gdzie sprzedaż detaliczna wzrosła najbardziej

Jak wyjaśnił GUS, w maju 2026 r. sprzedaż detaliczna - w porównaniu z analogicznym okresem 2025 r. - wzrosła znacznie w grupach:

  • "pozostałe" (o 10,8 proc),
  • "paliwa stałe, ciekłe i gazowe" (o 9,9 proc.),
  • "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" (o 9,3 proc.).
Nowe dane ze sklepów. "Nie jest to dobry sygnał"
Dowiedz się więcej:

Nowe dane ze sklepów. "Nie jest to dobry sygnał"

Handel

Zwiększenie sprzedaży zaobserwowano również w przedsiębiorstwach handlujących meblami, RTV, AGD (o 4,5 proc.), tekstyliami, odzieżą, obuwiem (o 3,8 proc.) oraz pojazdami samochodowymi, motocyklami, częściami (o 2,1 proc.).

Natomiast największy spadek sprzedaży nastąpił w grupie o najwyższym udziale w sprzedaży detalicznej "ogółem" - "żywność, napoje i wyroby tytoniowe” o 2,8 proc.

Niższą sprzedaż niż w maju 2025 r. wykazały także przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (o 0,6 proc.).

Komentarze ekonomistów

"Sprzedaż detaliczna przyspieszyła w maju do 3 proc. r/r i jesteśmy bliżej precyzyjnego pomiaru siły polskiego konsumenta niż w marcu (+8,7 proc. r/r) i kwietniu (+1,3 proc. r/r)" - skomentowali analitycy Banku Pekao. Jak dodali, "skończyło się tankowanie paliw pod korek, pogoda pomogła sprzedaży odzieży i obuwia, sprzedaż dóbr trwałych mocno lekko odbiła. Po nastrojach konsumentów widać, że wojna w Zatoce nie zrobiła im większej krzywdy. Tym niemniej, realny wzrost dochodów wyhamował w stosunku do poprzedniego roku (niski wzrost płac + wyższa inflacja). Rok 2026 nie miał być rokiem konsumenta i nim nie będzie".

Analitycy PKO Banku Polskiego podkreślili, że "w strukturze nadal bardzo silnie rosła sprzedaż paliw, ale widoczne było hamowanie względem wcześniejszych miesięcy".

Przypomnieli także, że "to dane w ujęciu realnym, a więc już po usunięciu wpływu wyższych cen".

Jak dodali, "utrzymujący się wzrost sprzedaży wskazuje na odporność konsumentów w trzecim miesiącu szoku naftowego. Relatywny optymizm konsumentów potwierdzają też dane o nastrojach - obawy przed negatywnym wpływem cen paliw na konsumpcję w maju i w czerwcu istotnie osłabł".

W ocenie analityków ING Banku Śląskiego, "po kwietniowych zaburzeniach statystycznych (wydatki Wielkanocne) w maju powrót do wyższej dynamiki sprzedaży. Wysokie ceny paliw zaczynają jednak odciskać piętno na ich sprzedaży (koniec budowania zapasów?)".

Zdaniem Dominika Baldowskiego, analityka rynkowego w Finax, "najnowsze dane GUS dotyczące sprzedaży detalicznej pokazują, że polscy konsumenci pozostają aktywni, a popyt wewnętrzny nadal wspiera wzrost gospodarczy".

Jak dodał, "stabilizująca się inflacja oraz stopniowa poprawa sytuacji finansowej części gospodarstw domowych przekładają się na większą skłonność do zakupów. Nie oznacza to jednak powrotu do niekontrolowanej konsumpcji. Polacy nadal bardzo uważnie podchodzą do swoich wydatków. W ostatnich latach nauczyli się porównywać ceny, korzystać z promocji i dokładniej planować większe zakupy. W efekcie nawet poprawa nastrojów konsumenckich nie prowadzi automatycznie do gwałtownego wzrostu wydatków. Coraz częściej obserwujemy raczej stopniowe odbudowywanie konsumpcji przy jednoczesnym zachowaniu ostrożności finansowej".

Zdaniem Baldowskiego, "dodatkowym wsparciem dla nastrojów konsumenckich może być zmniejszenie napięć geopolitycznych na Bliskim Wschodzie. Ryzyko zakłóceń w transporcie ropy przez Cieśninę Ormuz i związana z tym presja na wzrost cen paliw były w ostatnich tygodniach jednym z czynników niepewności. Jeżeli sytuacja będzie się stabilizować, może to ograniczyć presję inflacyjną i pozytywnie wpłynąć na siłę nabywczą gospodarstw domowych."

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP, tvn24.pl
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 9 min
Edyta Krześniak - Bez polityki Piotra Jaconia
"Zdjęć było tysiące. Nie da się tego odzobaczyć". Mroczna prawda o guru polskiej psychologii
Piotr Jacoń
29 min
2206_superwizjer_zoom
PremieraW HREIT już było źle, Sapocie puściły nerwy. Wideo od informatora daje do myślenia
TVN24
53 min
pc
Mariusz Janicki, Bartosz Wieliński, Renata Kim, Jacek Nizinkiewicz
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
GUSSprzedaż detaliczna
Paulina Karpińska
Paulina Karpińska
Dziennikarka działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
Wojciech Balczun i Adam Szłapka
Wielka fuzja zbrojeniowa w Poznaniu. "To historyczny moment"
Z kraju
Warszawa, wieżowce, skyline Warszawy, panorama Warszawy
Deloitte wybrał najlepiej zarządzane firmy prywatne w Polsce
Dla firm
Wołodymyr Zełenski i Karol Nawrocki
Apel biznesu w sprawie Ukrainy. "Nie możemy tego zmarnować"
Z kraju
warszawa miasto wieczor ludzie shutterstock_2703761903
Tyle zarabiają Polacy. "Kwestia czynników jednorazowych"
Z kraju
Ropa naftowa
Spadki na rynku ropy. "Nowy rozdział w relacjach z Iranem"
Rynki
Miłosz Motyka
Kiedy wystartuje pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce? "Termin jest realny"
Z kraju
Tankowanie na stacji paliw
Poniedziałek na stacjach paliw. Ile zapłacimy za tankowanie?
Z kraju
chiny ulica samochody auta shutterstock_2432619543_1
Są za ciężkie na drogi. Nowy problem aut elektrycznych
paczkomat kobieta przesylka shutterstock_2144111673
Koniec zakupów bez cła. Nowe przepisy od lipca
Handel
apartamenty budynek mieszkania shutterstock_2502243961
Koniec z dowolnością. Nowy obowiązek deweloperów
Nieruchomości
mezczyzna dom shutterstock_2530343275
Tak mieszka coraz więcej Polaków. Jeden z modeli zyskuje popularność
Nieruchomości
Król Karol III
Koniec tajemnicy. Król Karol III opublikuje swoje zeznanie podatkowe
Ze świata
lotto, loteria, pieniądze, pln, złote
Dwóch nowych milionerów po sobotnim losowaniu Lotto
Z kraju
tankowanie benzyna stacja paliwo
Tyle kosztuje paliwo w niedzielę
Z kraju
ciesnina ormuz
"Może być już za późno". Eksperci ostrzegają w sprawie cieśniny Ormuz
Ze świata
Puszcza Białowieska jest jednym z ostatnich naturalnych kompleksów leśnych o charakterze pierwotnym w Europie
Zniknęły w kilka minut. Dziś można było zdobyć bon turystyczny
Turystyka
Donald Trump we Francji
Nie są już zagrożeniem. Trump zmienia zdanie
Tech
Plaża, morze, wakacje, lato
Jak Polacy planują wakacje? Te kierunki wybierają najczęściej
Turystyka
Wenecja
Nowy burmistrz Wenecji chce znacznie podnieść opłatę za wstęp do miasta
Turystyka
JAJA
"Skala strat jest ogromna". Ceny jaj i drobiu mogą wzrosnąć
Z kraju
stacja tankowanie paliwo
Ceny paliw w sobotę. Tyle kosztują
Z kraju
korek miasto ulica samochody shutterstock_2391742107
Ile zapłacimy za paliwo w przyszłym tygodniu?" Pozostaje trzymać kciuki"
Pewien Węgier wygrał 30 mln euro w loterii Eurojackpot
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
Paryż, Luwr
Miliardy euro na rozwój. Francja buduje suwerenność technologiczną
Tech
pieniądze portfel złotówki
PPK do zmiany? "Tutaj jest jeszcze duża praca do wykonania"
Dla pracownika
Sardynia, plaża Li Cuppulati
Turyści zabierają z plaży piasek i muszelki. Kary sięgają tysięcy euro
Turystyka
Pete Hegseth
Środki skończą się już latem. "Wiedzą, że wojna jest skrajnie niepopularna"
Ze świata
usa rezerwa federalna budynek shutterstock_1296013063_1
Kredyty hipoteczne w USA poniżej ostatniego szczytu. Fed trzyma rynek w napięciu
Ze świata
Statki przy Cieśninie Ormuz (24.06.2025 r.)
Porozumienie USA-Iran. Dziesiątki statków przepłynęły cieśninę
Ze świata
zloto shutterstock_1917921278
Coraz bliżej celu. NBP kupuje setki ton złota
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica