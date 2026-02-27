Logo TVN24
Sejm zdecydował w sprawie SAFE. Teraz czas na ruch prezydenta

Sejm przyjął poprawki Senatu do ustawy wdrażającej program SAFE ws. m.in. braku finansowania spłaty pożyczki z budżetu MON. Teraz ustawa, która pozwoli wykorzystywać unijne pożyczki na zbrojenia, trafi na biurko prezydenta. Karol Nawrocki ma 21 dni na decyzję.

Ustawa zakłada stworzenie zarządzanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego Finansowego Instrumentu Zwiększenia Bezpieczeństwa, za pośrednictwem którego rząd będzie mógł korzystać z pieniędzy z SAFE.

Poprawki Senatu

Senackie poprawki dotyczą zapewnienia m.in., że spłata pożyczki nie będzie finansowana z budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, a także wprowadzają obowiązek kontroli antykorupcyjnej i kontrwywiadowczej przez ABW, SKW i CBA wykorzystania środków finansowych z SAFE oraz sprawozdawczości prowadzenia tej kontroli.

W ramach unijnego programu polski rząd będzie mógł skorzystać z ok. 43,7 mld euro, czyli ok. 180 mld zł w postaci korzystnie oprocentowanych pożyczek i wydać je na inwestycje w obronność. Polska jest największym beneficjentem tego programu. Według deklaracji rządu ponad 80 proc. pieniędzy ma zostać wydane w polskim przemyśle zbrojeniowym.

To koniec prac parlamentarnych nad ustawą o SAFE. Trafi ona teraz do prezydenta, który ma 21 dni na podjęcie decyzji.

Program SAFE

Instrument SAFE to program, który ma na celu wzmocnienie obronności państw członkowskich Unii Europejskiej. Przewiduje on łącznie 150 miliardów euro wsparcia w postaci między innymi nisko oprocentowanych pożyczek - przede wszystkim na zakupy sprzętu wojskowego, zwłaszcza produkowanego w Europie.

SAFE ma wspierać państwa UE we wzmacnianiu ich potencjału obronnego. Został ustanowiony w 2025 roku w obliczu rosnącego zagrożenia ze strony Rosji oraz niepewności wokół dalszego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w Europie. Celem programu jest też zmniejszenie uzależnienia od uzbrojenia z USA i wzmocnienie przemysłów obronnych państw unijnych. Z tego powodu SAFE dopuszcza możliwość zakupów w krajach trzecich tylko w ograniczonym zakresie. Koszt komponentów wyprodukowanych w państwach zaangażowanych w SAFE musi wynieść co najmniej 65 procent.

Opracował Wiktor Knowski

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Tagi:
Program SAFESejmobronność
