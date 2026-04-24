Santander zmienia się w Erste. Co to oznacza dla klientów?

Erste Bank
Napad na bank w Neapolu
Trzeci największy bank w kraju oficjalnie dołącza do austriackiej grupy Erste. Rebranding ma nastąpić w ten weekend, kiedy czerwień Santandera ustąpi miejsca błękitowi austriackiej firmy. Bank zapewnia, że zmiana w minimalnym stopniu wpłynie na klientów.

Od 24 do 26 kwietnia ma potrwać rebranding Santander Bank Polska na Erste Bank Polska. Dla klientów niewiele się zmieni; Santander zapowiada, że usługi będą działać jak dotąd, a zmiana obejmie jedynie logo, adres strony internetowej i nazwę aplikacji.

Santander BP zapewnił, że klienci będą mogli korzystać z banku tak jak do tej pory, gdyż wszystkie umowy pozostaną ważne, nie zmienią się numery kont, kart, czy kody PIN lub numer telefonu infolinii banku. Zmianie ulegnie za to logo banku, adres strony (nowy to erste.pl), a dotychczasowa aplikacja będzie nazywać się Erste. Zmienią się też nazwy niektórych produktów i usług.

Piotr Szostak

Santander dołącza do Erste Group

Bank przypomniał, że obecnie prowadzone są prace związane ze zmianą akcentów kolorystycznych placówek bankowych. Dominującym kolorem będzie niebieski, a nie tak jak dotychczas - czerwony.

Prawo

Od początku stycznia 2026 r. Santander Bank Polska, trzeci największy bank w Polsce pod względem wartości aktywów, ma nowego głównego akcjonariusza - Erste Group. Grupa Santander i Erste Group potwierdziły wówczas finalizację transakcji zakupu 49 proc. akcji Santander Bank Polska i 50 proc. akcji Santander TFI i tym samym Santander Bank Polska dołączył do austriackiej grupy finansowej Erste. Wcześniej, od 2011 r., bank należał do hiszpańskiej Grupy Santander.

Pod koniec stycznia nadzwyczajne walne zgromadzenie Santander Bank Polska zdecydowało o zmianie nazwy banku na Erste Bank Polska. Zmiana marki obejmie także spółki grupy Santander Bank Polska, które mają w nazwie "Santander", z wyłączeniem Santander Consumer Bank w Polsce, ze spółkami zależnymi, który teraz w całości należy do grupy Santander. Bank informował, że proces rebrandingu ma skupić się w całości w drugim kwartale br.

Tech

W lutym informowano, że wpływ kosztów procesu integracji z Erste na wynik finansowy Santander BP szacowany jest wstępnie na ok. 250 mln zł. Dodano, że po wynikach I kwartału 2026 roku bank przedstawi szacunki łącznych kosztów integracji z grupą Erste.

Gigant Europy Środkowo-Wschodniej

Austriacka grupa Erste obsługuje ponad 23 miliony klientów na 8 rynkach i - jak zaznacza - jest wiodącą instytucją finansową w Europie Środkowo-Wschodniej. Zatrudnia blisko 55 tys. pracowników i ma ponad 2,1 tys. oddziałów.

Erste Bank Polska (dotychczasowy Santander BP) należy do największych banków detalicznych w Polsce. Według danych ze strony banku, na koniec 2024 r. obsługiwał ok. 7,5 mln klientów, miał 349 oddziałów i zatrudniał 11,4 tys. osób. W 2025 r. bank wypracował niemal 6,5 mld zł zysku netto. W prezentacji wyników banku za 2025 r. poinformowano, że posiada on 5,4 mln klientów detalicznych.

