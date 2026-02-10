W niedzielę ruszają rozliczenia z fiskusem. Na to warto zwrócić uwagę

Szłapka o obietnicy podwyższenia kwoty wolnej od podatku Źródło: TVN24

"Od 15 lutego 2026 r. w usłudze Twój e-PIT będą czekały na podatników przygotowane rozliczenia za 2025 rok" - poinformowała w mediach społecznościowych Krajowa Administracja Skarbowa.

Jak dodała, "do usługi najłatwiej wejść przez aplikację mobilną e-Urząd Skarbowy".

Na co warto zwrócić uwagę rozliczając swój podatek za 2025 rok

Ministerstwo Finansów wyjaśniło w komunikacie, że z usługi mogą korzystać wszyscy podatnicy. Zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy. Jest ona dostępna 24/7 na komputerze lub telefonie.

Do Twój e-PIT można się zalogować przez login.gov.pl (Profil Zaufany, e‑Dowód, bankowość elektroniczną, mObywatel) lub danymi podatkowymi. Natomiast do aplikacji mobilnej e-US dostęp jest możliwy po uwierzytelnieniu się PIN-em lub przy użyciu danych biometrycznych.

Resort finansów zaznaczył, że w rozliczeniach udostępnionych w Twój e-PIT znajdują się dane z informacji od płatników, w tym m.in. informacje o zwolnieniach. Wyjaśnił także, że "PIT‑37 i PIT‑38 zostaną automatycznie zaakceptowane 30 kwietnia, jeśli podatnik sam ich nie złoży lub ich nie odrzuci". Natomiast "PIT‑28, PIT‑36 i PIT‑36L wymagają uzupełnienia i samodzielnego zatwierdzenia".

"Zwrot podatku – jeśli zeznanie jest złożone elektronicznie to zwrot będzie zrealizowany do 45 dni, często nawet szybciej" - przekazało MF.

Opracowała Paulina Karpińska/ams