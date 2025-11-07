Czesi chcą się poskarżyć na PKP Intercity

Polscy maszyniści ćwiczą w nowoczesnych symulatorach Źródło: TVN24

Według czeskiej firmy, jej działalność utrudniają różne spółki związane z PKP S.A. - np. PKP Cargo zarzuca nadmierne "przedłużanie finalizacji sprzedaży obiektu, który RegioJet nabył w przejrzystym przetargu, dzięki najwyższej ofercie w wysokości ponad 55 mln zł".

Inne zarzuty

Zdaniem RegioJet PKP S.A. odmawia tej firmie także udostępnienia powierzchni reklamowych na dworcach. "Odmowa ta ma charakter zarówno bezpośredni, jak i (dokonuje się) za pośrednictwem spółek zarządzających powierzchniami reklamowymi, którym zabrania się sprzedawania ich konkurentom PKP Intercity" - oświadczył czeski przewoźnik.

Inny zarzut dotyczy rozkładów jazdy, w których połączenia RegioJet mają być "sztucznie spowalniane w stosunku do połączeń PKP Intercity". Mowa jest także o "przypadkach, gdy PKP Intercity zabrania swoim pracownikom pracy dla RegioJet, grożąc im natychmiastowym zwolnieniem".

RegioJet w oświadczeniu podsumował, że "uważa zachowanie PKP Intercity za niezgodne z prawem i sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji".

W związku z tym firma - jak zapowiedziała - przygotowuje oficjalną skargę do Komisji Europejskiej.

O RegioJet

Założycielem, właścicielem i dyrektorem zarządzającym RegioJet jest Radim Janczura. Przedsiębiorca należy do najbardziej rozpoznawalnych twarzy w czeskim biznesie. Na początku lat 90. minionego wieku założył firmę Student Agency. Nazwa była nieprzypadkowa, ponieważ Janczura studiował wówczas w Politechnice w Brnie, a jego firma początkowo zajmowała się wyszukiwaniem pracy dla studentek z Czech i Słowacji w charakterze opiekunek dzieci w Wielkiej Brytanii. Kolejnym krokiem była sprzedaż biletów lotniczych i wycieczek.

Później na drogach pojawiły się charakterystyczne żółte autobusy RegioJet. W 2011 r. na tory wyjechały również żółte pociągi tej firmy. Janczura otwarcie zapowiadał, że chce zlikwidować państwowy monopol w transporcie. Startował w przetargach na połączenia dalekobieżne i lokalne. Wszedł na rynek słowacki, węgierski, austriacki i niemiecki.

RegioJet w Polsce

Pod koniec 2024 r. polski Urząd Transportu Kolejowego udzielił firmie Janczury licencji na prowadzenie komercyjnych połączeń kolejowych. RegioJet ma zezwolenia m.in. na obsługiwanie tras Gdynia-Kraków, Kraków-Warszawa, Warszawa-Gdynia, Warszawa-Przemyśl, Przemyśl-Hanower, Warszawa-Wiedeń oraz na sezonowe połączenie do Rijeki i Splitu w Chorwacji.

Aktualnie żółte pociągi obecne są tylko na jednej krajowej trasie w Polsce - między Krakowem a Warszawą. Realizowane jest także połączenie z Pragi do Przemyśla i Krakowa.

