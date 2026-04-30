Kierowców czekają podwyżki. Analitycy ostrzegają

Adam Sikorski, prezes Unimot o kryzysie paliwowym

"Wprawdzie na rynku ropy mamy burzliwą zmienność, która utrudnia prognozowanie krótkoterminowe, jednak perspektywa w najbliższych dniach wzrostu cen paliw tradycyjnych nawet o kilkanaście groszy na litrze wygląda realnie. Ta zmiana zaistnieje jednak zapewne dopiero po majówce" - napisali analitycy w komentarzu.

Wyższe ceny na stacjach

Według prognozy e-petrol.pl w okresie 4–10 maja 2026 r. zakres cen benzyny 95 wyniesie 6,44–6,59 zł/l, a benzyny 98 - 6,92-7,09 zł/l.

"Dla oleju napędowego (diesel) prognozowany jest najwyższy poziom cen wśród paliw płynnych – od 7,29 do 7,45 zł/l, a więc zmiana na plus także będzie odczuwalna" - dodano.

Jeśli chodzi o LPG to prognoza przewiduje ceny w przedziale 3,69–3,78 zł/l, co oznacza spadek.

Coraz wyższe ceny hurtowe

Przez ostatni tydzień paliwa w hurcie drożały. Według danych e-petrol.pl największy wzrost dotyczył benzyny Pb95, której cena wzrosła z 5448 zł/m sześc. do 5681zł/m sześc. Niewiele mniejszy wzrost dotyczył benzyny Pb98 – z 5922 zł/m sześc. do 6143 zł/m sześc. W przypadku oleju napędowego cena wzrosła z 6296 zł/m sześc. do 6470 zł/m sześc. Z kolei olej opałowy podrożał z 5264 zł/m sześc. do 5470 zł/m sześc.

Analiza BM Reflex

O wzrostach cen paliw po majówce mówią również analitycy BM Reflex. Dla benzyny Pb95 to skok o ok. 10 gr./l i o ok. 15 gr./l dla ON.

"Niepewność dotycząca czasu trwania blokady oraz ryzyko wznowienia działań zbrojnych w Iranie sprawiały, że w tym tygodniu ceny ropy Brent ponownie osiągnęły poziom powyżej 110, a nawet 120 USD za baryłkę. Skutki tych wzrostów widzimy już na stacjach paliw, ale jeszcze bardziej odczujemy w weekend. (...) Na majówkę szykują się kolejne podwyżki cen benzyny i oleju napędowego rzędu 17 – 19 groszy na litrze" - napisano.

Prognoza Reflex cen paliw na tydzień po majówce 4-08.05.2026 to:

Pb95 – 6,55 zł/l (+0,32 zł/l);

Pb98 – 7,05 zł/l (+0,31 zł/l);

ON – 7,45 zł/l (+0,37 zł/l);

LPG – 3,89 zł/l (+0,07 gr/l).

